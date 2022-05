Menüs für Mütter: Diese 8 Kölner Restaurants bieten tolle Muttertag-Specials an

Köln -

Mama ist die Beste! Das wissen auch die Kölner Köche. Wie häufig auch am Valentinstag oder an Ostern, nehmen einige Restaurants in Köln den Muttertag zum Anlass kulinarische Besonderheiten anzubieten: Speziell für diesen Tag haben Kölner Köche und Köchinnen besondere Menüs oder Boxen zusammengestellt.

Hinweis: Manche Restaurants haben eine Bestell-Deadline.

Wir haben besondere Angebote für Menüs und Boxen gefunden - vom Sterne-Restaurant über das Teamtime-Spezial bis hin zum Picknick-Korb. Eine Übersicht.

Luis Dias, Rodenkirchen

Das Restaurant "Luis Dias" in der Wilhelmstraße. Grönert Foto:

Für die Heldinnen des Alltags hat das Restaurant in Rodenkirchen ein paar Gänge zusammengestellt, die den Müttern eine Freude machen sollen. Für 88 Euro pro Person gibt es vorneweg einen Hummercocktail, dann frühlingshafte Ravioli, gefolgt von geschmorter Kalbsfilet oder Steinbutt. Ein Überraschungsgeschenk ist im Preis enthalten. Wer sich weiterhin im Online-Shop umschaut, wird vielleicht noch Gewürze, Gin oder Kräutermühle für die Mama als Geschenk dazupacken.

Wilhelmstraße 35A, 50996 Köln, info@luis-dias.com, 0221 9352323

luis-dias.com

Astrein, Agnesviertel

Der Innenbereich im Astrein. Peter Rakoczy Foto:

Das Ein-Sterne-Restaurant im Agnesviertel bietet auch sonst leckere Gänge-Menüs an. Zum Muttertag hat man an einem Vier-Gänge-Menü getüftelt. Eine Wein-oder Saftbegleitung kann dazu gebucht werden. Auf der Karte stehen Leckereien, die an den Frühling und Gewässer erinnern. Jeden Gang kann auch einzeln als à la carte Gericht/Portion bestellt werden.



Krefelder Straße 37, 50670 Köln, 0221 95623990

www.astrein-restaurant.de

Excelsior Restaurants, Innenstadt

Sterneküche für Zuhause: Das Take-away-Konzept im Excelsior Hotel Ernst mit einem Nachtisch für Gaumen und Auge. Henn Foto:

Mirko Gaul hat sich zum Muttertag etwas Besonderes ausgedacht:Die Muttertagsbox by Mirko Gaul kann nach Hause geholt werden und beinhaltet ein Menü bestehend aus einer Vorspeise, einer Suppe, einem Hauptgang und einem Dessert, wobei lediglich Suppe und Hauptgang kurz erwärmt werden müssen. Bestellungen sollen bis 5. Mai eingehen. Zusätzlich gibt es den Afternoon Tea, der das Mutterherz höher schlagen lassen soll. Dazu erwartet jede Mutter auch eine Überraschung.

Trankgasse 1-5 / Domplatz, 50667 Köln

excelsiorhotelernst.com/highlights/muttertag-im-excelsior

Christoph Paul, Belgisches Viertel

Der Eingang zum Restaurant Peter Rakoczy Foto:

Für das Muttertags-Wochenende gibt es im Restaurant Christoph Paul Muttertag-To-Go. Shrimpcocktail oder Tatar von Strauchtomaten, Schaumsuppe und als Hauptgang Schulter vom Eifeler Limousin oder Maischolle sowie Erdbeertiramisu und Käse als Abschluss. Rhabarbergrütze mit Tahiti Vanilleeis zum Abschluss stehen auf dem Programm. All das ist für 47 Euro pro Person zu bekommen, die vegetarischen Menüs liegen bei 42 Euro. Die Bestellungen für das Menü sollen spätestens am Mittwoch den 4. Mai per Mail oder Telefon eingehen.

Brüsseler Str. 26, 50674 Köln, Tel. 0221/ 34663545, info@christoph-paul.koeln



christoph-paul.koeln

Café de Kok, Zollstock



Das Café de Kok in Zollstock hat eine Muttertagsüberraschung im Angebot. Judith Niehues Foto:

Am Muttertagssonntag, 9. Mai, bietet das Café de Kok eine Muttertags-To Go-Box an. 14,50 Euro kostet sie und ist gefüllt mit diesen Köstlichkeiten: Baguette mit Rindertranchen, Bärlauchcreme und Paprika oder vegetarisch mit Brillat Savarincreme, Bärlauch und Paprika, sowie Avocado mit Lachs Apfel und Schüttelbrot, Erbeer-Basilikum-Smoothie und einem Muttertagsherz. Das Team um Leonardus De Kok bittet um Vorbestellung (inklusive Hinweis der präferierten Variante) bis Freitag, 6. Mai, per Telefon oder Mail. Die Abholung ist am Sonntag ab 9 Uhr möglich.

Irmgardstr. 19, 50969 Köln, Tel. 0221/27087350, info@cafedekok.de

www.cafedekok.de

Moissonnier, Agnesviertel

Das Sterne-Restaurant „Le Moissonnier“ Stefan Worring Foto:

Als erstes gibt es hier für den Muttertag Moissonnier’s Muttertagspaket für die „ weltbesten Mütter, Schwiegermütter und Ehefrauen". Für 57 Euro bekommt man im Schmuckkarton einen Champagne Rosé, einen Le Moissonnier Rosé 2021 und einen Sauvignon Blanc 2019 sowie eine Tafel Herz-Schokolade von der Manufaktur Comptoir du Cacao. Am 3. Mai wird laut Restaurant-Webseite außerdem für Muttertag ein Menü für Zuhause mit 4 Gängen angeboten (für jeweils 2 Personen). Mehr Informationen gibt es auf der Webseite oder telefonisch sowie im Restaurant.

Krefelder Str. 25, 50670 Köln, 0221 729479

lemoissonnier.de

Feinschmecker-Geschenke von à la french

Der L'amour Picknickkorb mit vielen Leckereien. Bouchet / à la french Foto:

Eine kreative Idee, die Mama zu überraschen ohne dafür selber lange in der Küche zu stehen: Hübsche Holzkörbe, die mit leckerem Essen und Trinken ausgestattet sind, dazu Musik, Decke, Besteck und auf Wunsch sogar eine Polaroid-Kamera, bekommt man von à la french. Es gibt verschiedene Varianten der Körbchen (ab 40 Euro). Außerdem gibt es hier Experiences, das sind besondere Veranstaltungen oder Workshops rund ums Essen, die man mit Mama zusammen besuchen oder verschenken kann.

alafrench.co

Unkelbach-Special am Muttertag in Köln

Alexander Manek im Haus Unkelbach Peter Rakoczy Foto:

Im insbesondere an Karneval berüchtigten Unkelbach gibt es am Sonntag auch ein Special, aber eines der anderen Art. Der Fokus liegt hier nämlich am Muttertag auf etwas anderem als dem Essen. Hier findet ein Muttertags-Kneipenquiz statt. Das Programm sieht folgenden Ablauf vor: Erst soll die ganze Familie am Mittag zum Essen kommen. Danach bleiben die Frauen der Familie zum Quiz, um einen unterhaltsamen Nachmittag im Kreise ihrer Mädels zu verbringen. Es gibt einen Sektempfang bevor das Quiz losgeht. Die Anmeldegebühr liegt bei sieben Euro.



Luxemburger Str. 260, 50937 Köln

hausunkelbach.de/muttertag-kneipenquiz-spezial

Die Reihenfolge der Liste ist willkürlich. Der Artikel erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird eventuell noch ergänzt.