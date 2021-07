Neue Betreiber: Kölner Traditionsgaststätte „Kupferkessel“ öffnet wieder

Köln -

„Ich kannte den »Kupferkessel« noch aus meiner Kinder- und Jugendzeit“, erinnert sich Gastronom Danijar Joo (32). „Ich bin ja in Porz-Urbach aufgewachsen und diese Traditionsgaststätte wurde mehr als 15 Jahre lang von Rolf und Martina Intemann geführt – bis sie sich in den Ruhestand verabschiedeten. Das waren die Eltern einer Schulfreundin.“ Nach knapp eineinhalb Jahren Leerstand hat Joo, der bereits seit dem Jahr 2013 an der Lindenstraße die Kölsch-Kneipe „Jode Lade“ betreibt, den „Kupferkessel“ kürzlich wieder eröffnet.