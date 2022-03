Neues Lokal in Köln-Sülz: Nachfolger der Grünlinliee – „Céca“ öffnet im Weyertal

Köln-Sülz -

Tische, Stühle und Sonnenschirme stehen einsatzbereit vor den Türen des Lokals am Weyertal 15. Das „Céca Cologne“ ist dort eingezogen und öffnet am Samstag, 26. März, offiziell seine Pforten. Wo bislang die Grünlilie vegetarische Spezialitäten servierte, dreht sich künftig alles um den „Apéro“, also den Aperitif, den Menschen in den frühen Abendstunden gerne mit kleinen Häppchen genießen.



Zu den typischen leichten Mixgetränken und klassischen Weinen bietet das „Céca“ vor allem „Tartines“ an, also belegte Minibrote, aber auch ganze Platten sind zu haben. So verbreitet das neue Lokal französisch-norditalienisches Flair im Sülzer Weyertal.