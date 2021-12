Spitzenköchin: Julia Komp startet neues Restaurant „Sahila“ mit Soft-Opening

Köln -

Sterneköchin Julia Komp (32) erfüllt sich in Köln ihren Lebenstraum und eröffnet drei Monate nach der Übernahme des L'Accento in der Kölner Innenstadt ihr erstes eigenes Restaurant.



„Sahila" heißt es und es wird um die orientalische Mezze-Bar „Yulia" ergänzt. Die Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen, zum 21. Dezember startet nun das Soft-Opening mit ersten Gästen: „Ich freue mich, nach drei Monaten als Bauherrin endlich Werkzeug gegen Messer zu tauschen und das erste Mal mit meinem Team in der neuen Küche zu kochen, um unsere Gäste glücklich zu machen", sagt die Spitzenköchin kurz vor der Eröffnung.

Orientalischer Touch und Mezze-Bar

Julia Komp startet das Restaurant gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Yunus Özananar (34), der auch Mit-Namensgeber der Mezze-Bar Yulia ist. Yulia setzt sich zusammen aus Yunus und Julia. In der Mezze-Bar, die Platz hat für 35 Gäste, gibt es mittags und abends mediterrane und orientalische Klassiker.

Bereits vor der offiziellen Eröffnung am 19. Januar sind die ersten Wochen während des Soft-Openings laut Komp sehr gut gebucht, Eine riesige Motivation für die Spitzenköchin und ihr Team. „Viele haben gesagt, dass wir es nicht schaffen werden, mitten in der Pandemie und in nur drei Monaten ein Restaurant zu eröffnen. Das hat mich nur noch mehr motiviert", sagt die gebürtige Overatherin. (kro)

Sahila, Kämmergasse 18, 50676 Köln,

sahila-restaurant.de