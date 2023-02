Zu den klassischen Neujahrsvorsätzen, mehr Sport, weniger Alkohol, gesellt sich seit einigen Jahren ein weiterer Trend im Januar: der „Veganuary“ – einen Monat lang auf tierische Produkte verzichten

Fast 1,6 Millionen Menschen in Deutschland geben an, bereits vegan zu leben – Tendenz steigend. Viele Restaurants und Cafés nehmen deshalb vegane Gerichte in ihre Speisekarten auf. In einer Großstadt wie Köln eröffnen auch immer mehr Gastronomien mit einem komplett veganen Angebot.

Wir haben schöne Cafés und Restaurants in Köln mit einer rein pflanzenbasierten Auswahl herausgesucht, auf die sich Veggie-Freunde freuen können.

1. Veganes Frühstück im Café Vevi

Das Café Vevi auf der Brüsseler Straße punktet mit seinem veganen Frühstück. Copyright: Laura Klemens

„Wir wollen niemanden zum Veganismus bekehren“, steht auf der Website des veganen Vintage Cafés – kurz: Vevi – geschrieben, aber: „Lieben wir nicht alle leckeres Essen?“ Und genau das gibt es in dem gemütlich eingerichteten Lokal mitten im Belgischen Viertel zuhauf: Von gesunden, üppig belegten Stullen über Rüblikuchen und wechselnde Bowls bis hin zu fair gehandelten Kaffeespezialitäten wird bei Betreiberin Jessica Knetsch schon ab dem Vormittag jeder fündig. Die liebevoll ausgewählten Vintage-Möbel und zahlreiche Pflanzen laden zum Verweilen ein. Hin und wieder veranstaltet das Vevi kleinere Events wie einen Flohmarkt.

Vevi – veganes Vintage Café: Brüsseler Str. 29, 50674 Köln, 0221-29856678 Öffnungszeiten: Mi bis Mo, 10 bis 18 Uhr; Di geschlossen www.vevi-cafe.eatbu.com

2. Vegane Kuchen im Café Hibiskus oder Bistro Rubi

Anika Heil betreibt das Café Hibiskus am Hansaring. Copyright: Thomas Dahl

Das gleich am Hansaring gelegene Café Hibiskus ist mit fünf Tischen und etwa 15 Sitzgelegenheiten ziemlich klein, bietet aber trotzdem ein großes Angebot an veganen Kuchen und Torten. Auch die Waffeln sind hochgelobt. Neben Kaffee und Kuchen gibt es im Hibiskus zudem eine wöchentliche Speisekarte. Stärken kann man sich hier etwa mit verschiedenen Quiches, Aufwärmen mit heißen Suppen. Wer es dagegen auf veganen New York Cheesecake abgesehen hat, kommt im „Urban Bistro Rubi“ auf seine Kosten. Das Lokal gibt es schon seit 2015, das vegane Konzept ist jedoch noch recht neu. Auch warme Speisen werden im Rubi serviert, darunter Chili sin Carne oder ein Falafel-Burger.

Café Hibiskus: Ritterstr. 52, 50668 Köln, 0151-26559977 Öffnungszeiten: Do und Fr: 12 bis 18 Uhr, Sa und So: 14 bis 18 Uhr www.cafehibiskus.de

Bistro Rubi: Berrenrather Str. 190, 50937 Köln, 0221-80061000 Öffnungszeiten: Di bis Sa, 12 bis 18 Uhr Noch keine Website

3. Vegane Bowls bei Soulbowl

Das Soulbowl auf der Bonner Straße in Bayenthal. Copyright: Laura Klemens

„Gesundes in der Schüssel“ ist der Leitsatz von Miriam Cieslar, die das Soulbowl in Bayenthal betreibt. Seit jeher sind bei ihr alle Speisen und Getränke vegan. Neben einem Gericht der Woche stehen hier täglich wechselnde Lunch- und Salatbowls auf der Karte, darunter warme Bowls wie Jackfruit Gulasch, Dal mit Spinat, Kürbis-Blumenkohl-Eintopf oder ein klassisches Thai Curry. Soulbowl-Fans wissen: Bis vor kurzem gab es in Nippes noch eine zweite Filiale – die hat im August 2022 allerdings schließen müssen. Wer die gesunden, saisonalen Bowls bei Miriam probieren will, muss zudem auf die Uhr schauen: Das Lokal in Bayenthal hat nur dienstags bis donnerstags von 12 bis 14 Uhr geöffnet.

Soulbowl: Bonner Str. 333, 50968 Köln, 0151-70100075 Öffnungszeiten: Di bis Do, 12 bis 14 Uhr www.soulbowl-food.de

4. Veganes Buffet bei Sattgrün oder Peacock Green Deli

„Veganes Essen sollte überall bezahlbar und erreichbar sein“, findet Sattgrün-Betreiber Peter Zodrow – und geht mit gutem Beispiel voran. In seinem Lokal unweit der Hohe Straße fällt der Verzicht auf tierische Produkte nicht schwer, von Süßkartoffel-Kokos-Suppe über Mango-Curry mit frittiertem Tofu bis zu gebackenem Blumenkohl mit Tahini-Limetten-Sauce ist für jeden was dabei. Das Konzept: Der Gast sucht sich eine von drei Tellergrößen aus und schaufelt ihn am warmen und kalten Buffet voll. Als Nachtisch dienen Kuchen, Kaffee gibt es mit Hafermilch. Ein ähnliches Konzept verfolgt auch das vegane Peacock Green Deli auf der Luxemburger Straße. Im Schatten des Amtsgerichts gibt es hier täglich von 12 bis 14:30 Uhr ein Buffet mit kreativen Gerichten, Frühstück und Kuchen stehen ebenfalls auf der Karte. Am „Dönerstag“ und Freitag gibt es zudem regelmäßig Döner mit Soja-„Vleisch“ nach eigenem Rezept.

Sattgrün: Ludwigstr. 11, 50667 Köln, 0221-28068979 Öffnungszeiten: Mo bis So, 12 bis 22 Uhr www.sattgruen.com

Peacock Green Deli: Luxemburger Str. 109, 50939 Köln, 0151-23691096 Öffnungszeiten: Mo bis Fr, 9 bis 15 Uhr www.peacockgreendeli.de

5. Vegane Nudelbar bei Nobiko

Eine Auswahl an Speisen im Nobiko in Kalk Copyright: Lioba Lepping

Wer sich auf der „Schäl Sick“ auf die Suche nach einer rein veganen Speisekarte macht, landet früher oder später im Nobiko. Und das aus gutem Grund: So simpel, wie hier der Bestell- und Bezahlvorgang geregelt ist (alles an der Theke), so vorzüglich schmecken die Gerichte aus der japanischen Küche, hauptsächlich auf Reis- oder Udon-Basis. Udon sind die dicksten Nudeln, die Japan zu bieten hat. Sie machen wunderbar satt und werden in dem Lokal in Kalk sogar selbst hergestellt. Besondere Getränke im Nobiko sind etwa der geröstete Grüntee oder der Soli Mate. Als Nachspeise gibt es Kuchen.

Nobiko: Josephskirchstr. 25, 51103 Köln, 0221-16868666 Öffnungszeiten: Di bis Fr: 17 bis 22 Uhr, Sa und So: 14 bis 22 Uhr, Mo geschlossen www.nobiko.de

6. Veganes Sushi bei MakiMaki oder Udum

Sushi ohne Fisch – schmeckt das überhaupt? Das MakiMaki auf dem Mauritiussteinweg liefert den Beweis. Hier ist jeder Happen zu 100 Prozent vegan, Reis, Avocado, Tofu und gebackenes Gemüse machen’s möglich. Verschiedene typisch japanische Vorspeisen, Suppen und Bowls ergänzen die Speisekarte, zum Nachtisch gibt es Sojajoghurt oder veganen Frischkäse. Eine Alternative finden vegane Sushi-Fans im Udum zwischen Neumarkt und Rudolfplatz, das mit hervorragendem Sushi und japanischen Tapas seit Sommer 2021 die Kölner Gastro-Landschaft bereichert. Die Auswahl an Speisen ist groß, Eistee und weitere Drinks gibt es zur Erfrischung. Neben dem Geschmack weiß auch die Einrichtung zu überzeugen.

MakiMaki Sushi Green: Mauritiussteinweg 2, 50676 Köln, 0221-93115678 Öffnungszeiten: Di bis Do sowie So: 17:30 bis 22 Uhr, Fr und Sa: 17:30 bis 23 Uhr www.sushigreen.de

Udum: Am Rinkenpful 55, 50676 Köln, 0221-16931104 Öffnungszeiten: Di bis So, 11:30 bis 23 Uhr, Mo geschlossen www.udum.de

7. Vegan vietnamesisch bei Hanoi vegan, MeiWok oder Well Being

Das Well Being in der Brabanter Straße setzt auf frische, leichte Zutaten. Copyright: Uwe Weiser

Vietnamesisches Essen liegt in Deutschland ungebrochen im Trend. Kein Wunder also, dass Köln sich auch hier nicht lumpen lässt und Veganerinnen und Veganern gleich drei Lokale zur Auswahl stellt: Im Hanoi vegan im tiefsten Ehrenfeld wartet eine Vielzahl von Gerichten darauf, probiert zu werden: Suppen, Tapas, Bowls, Currys, aber auch selbstgemachte Limonaden und Heinenhof-Wiess vom Fass. Ebenfalls in Ehrenfeld lockt das MeiWok mit einer veganen Karte frei von Farb- und Zusatzstoffen. Nacht traditionellen Hauptgerichten sind zum Nachtisch etwa Maulwurfkuchen, Matcha-Sahne-Kuchen oder Frozen Chocolate Dream erhältlich. Eine weitere Option stellt das Well Being dar: Hier werden in der Küche ausschließlich frische, leichte Zutaten ohne jegliche Geschmacksverstärker verwendet, zu trinken gibt es erlesene Bio-Weine und -Biere.

Hanoi vegan: Venloer Str. 453, 50825 Köln, 0221-56261696 Öffnungszeiten: Mo bis Fr: 11:30 bis 15 Uhr und 17 bis 23 Uhr, Sa: 12 bis 23 Uhr, So: 13 bis 23 Uhr https://hanoivegan.de/

MeiWok: Venloer Str. 384, 50825 Köln, 0221-96269707 Öffnungszeiten: Mo bis Fr: 12 bis 22 Uhr, Sa und So: 13 bis 22 Uhr Noch keine Website

Well Being: Brabanter Str. 48, 50672 Köln, 0221-29925682 Öffnungszeiten: Di bis Sa: 17 bis 21:30 Uhr, Mo und So geschlossen www.wellbeing-koeln.de

8. Vegane Pizza bei Razzo oder Virtuous Pie

Im Razzo auf der Antwerpener Straße ist jede Pizza auf rein pflanzlicher Basis. Copyright: Dirk Borm

Die Konkurrenz unter Pizzabäckern ist groß in Köln, gerade in Veedeln, die abends und am Wochenende viele junge Menschen anlocken. Ein mutiger Schritt also, mit der „Razzo Pizza Bar“ im Belgischen Viertel ein weiteres Lokal zu eröffnen? Mitnichten, denn im Razzo ist jede neapolitanische Pizza vegan, die Beläge kreativ zusammengestellt und statt Käse kommt ein Topping aus Cashwes obendrauf. Von 6,50 Euro bis 14,50 Euro ist hier für jeden Geldbeutel und Geschmack etwas dabei. „Wir wollen auch Fleischesser überzeugen“, sagt Inhaberin Verena Malta dem KStA. „Aber ohne erhobenen Zeigefinger.“ Gleiches gilt für das „Virtuous Pie“, das Ende 2022 im Ehrenfelder 4711-Gebäude eröffnet hat. Die Betreiber, Christoph und Alissa Klein, beide seit Jahren „leidenschaftliche Veganer“, setzen damit in Köln das erste deutsche Franchise eines kanadischen Familienunternehmens um. Zwischen Mac&Cheese-Pfanne oder Kale Caesar Salad als Vorspeise und veganem Eis zum Nachtisch stehen hier sieben rein pflanzliche Pizzen auf der Karte.

Razzo – Vegan Pizza Bar: Antwerpener Str. 38, 50672 Köln, 0221-56083075 Öffnungszeiten: Mi bis So, 12 bis 22 Uhr, Mo und Di geschlossen www.eat.razzo-pizza.com/

Virtuous Pie: Venloer Str. 241, 50823 Köln, 0221-29299999 Öffnungszeiten: Mi bis Sa, 11:45 bis 22 Uhr, So geschlossen www.virtuouspie.de

9. Vegane Burger bei Bunte Burger

Mario Binder (l.) und Ulrich Glemnitz von 'Bunte Burger'. Copyright: Mario Binder/Bunte Burger

Mit einem veganen Burger-Foodtruck betraten Mario Binder und Ulrich Glemnitz im Jahr 2014 gleich zwei populäre Märkte in Köln. 2015 folgte die Eröffnung des Restaurants „Bunte Burger“ auf der Venloer Straße im In-Viertel Ehrenfeld. 100 Prozent ökologisch, ohne Zusatzstoffe und aus der Region, darauf wird hier geachtet. Zu den leckeren, riesigen Burgern gibt es als Beilage etwa Süßkartoffel-, Trüffel- oder Chili-Cheeze-Pommes, aber auch einen bunten Salat. Veganer Döner und vegane Currywurst runden das Fleischlos-Angebot ab. Sonntags gibt es von 9:30 bis 12:30 Uhr einen bunten Brunch – für 20,90 Euro pro Person erwartet Gäste ein reichhaltiges, veganes Buffet mit kalten und warmen Speisen

Bunte Burger: Hospeltstr. 1, 50825 Köln, 0221-59556088 Öffnungszeiten: Mi bis Fr: 17:30 bis 22 Uhr, Sa: 13 bis 22 Uhr, So: 9:30 bis 12:30 Uhr (Brunch) und 13 bis 22 Uhr, Mo und Di geschlossen www.bunteburger.de

10. Veganes Fast Food im Trash Chic oder der Vegan Junk Food Bar

Meist gut besucht: Die Vegan Junk Food Bar am Hohenzollernring in Köln. Copyright: Martina Goyert

Das F in Fast Food steht für Fleisch – so jedenfalls war lange der Eindruck, wenn es nach den Speisekarten entsprechender Restaurants geht. Dass dies längst überholt ist, beweisen in Köln gleich zwei Lokale, in denen sich vegan lebende Fans salzig-fettiger Speisen austoben können: Das Trash Chic in Kalk, unweit der Haltestelle Kalk Kapelle, gibt es als Kneipe schon seit 2003, über die Jahre wurde es auch als Restaurant zur Institution. Heute werden rein vegane Köstlichkeiten serviert, darunter Soya-Gyros, Chili-Cheese-Fritten, Schnitzel oder der Bestseller: Gyros mit veganem Tsatsiki. Ein vergleichbares, noch schrilleres Angebot an pflanzenbasiertem Fast Food bietet die aus den Niederlanden stammende „Vegan Junk Food Bar“ am Hohenzollernring: Hier gibt es vegane Chicken Wings, Zwiebelringe, Shrimps, Calamari und Bitterballen als Starter sowie verschiedene Burger- und Pommes-Kreationen, Rippchen oder eine Seafood-Platte als Hauptgang. Nicht nur die Gerichte kommen dabei bunt und auffällig daher, auch das Interieur ist durchaus außergewöhnlich.

Trash Chic: Wiersbergstraße 31, 51103 Köln, 0221-82822968 Öffnungszeiten: Di bis Do: 17 bis 22 Uhr, Fr und Sa: 17 bis 23 Uhr www.trash-chic.com

Vegan Junk Food Bar: Hohenzollernring 21-23, 50672 Köln Öffnungszeiten: Mo bis Do sowie So: 12 bis 0 Uhr, Fr und Sa: 12 bis 2 Uhr www.veganjunkfoodbar.com

11. Vegane Sterneküche im Neobiota

Die Sterneköche Sonja Baumann und Erik Scheffler betreiben das Neobiota. Copyright: Uwe Weiser

Wer bereit ist, für ein gutes und gesundes Abendessen durchaus etwas mehr Geld auszugeben, darf sich im Neobiota auf eine ganz besondere kulinarische Erfahrung freuen. In ihrem 2018 eröffneten Restaurant bieten Sonja Baumann und Erik Scheffler nämlich nicht nur, aber eben auch fleischlose, auf Wunsch sogar rein pflanzenbasierte Sterneküche. Mit ihrem ersten Veggie-Menü möchten die zwei zeigen, „dass die Worte ‚Sterneküche‘ und ‚vegetarisch‘ zusammenpassen wie ‚Himmel un Ääd‘.“ Zugleich ist den beiden Sterneköchen daran gelegen, Schwellenangst gegenüber der Spitzengastronomie abzubauen. Im Neobiota muss niemand im Anzug oder Abendkleid kommen, Gäste werden – Michelin-Stern hin oder her – konsequent geduzt.

NeoBiota: Ehrenstr. 43c, 50672 Köln, 0221-27088908 Öffnungszeiten (Abendessen): Di bis Sa, 19 bis 23 Uhr, So und Mo geschlossen www.restaurant-neobiota.de

Die Reihenfolge der Liste ist willkürlich. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Öffnungszeiten können sich kurzfristig ändern.

