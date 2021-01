tanz.tausch Festival, Theater: 10 reale und virtuelle Tipps für das Wochenende in Köln

Köln -

Durch die Verlängerung des Lockdowns bleiben auch weiterhin fast alle Freizeit-Angebote wie Theater oder Kinos geschlossen. Dennoch gibt es auch an diesem Wochenende wieder so einiges zu erleben – zum Beispiel digital in Form eines Livestreams, oder an der frischen Luft und einem entspannten Spaziergang, bei dem wir neue Seiten unserer Heimat entdecken können.



Vom 22. bis zum 30 Januar findet zum Beispiel das „tanz.tausch Festival" statt, mit einem bunten Programm aus digitalen Performances, Filmen, Podcasts und vielem mehr. Alternativ bietet sich bei gutem Wetter ein Spaziergang durch Köln an, oder man probiert ein neues Hobby aus.

Für alle, die neue Inspirationen und digitale Kulturangebote suchen, ist die Plattform „Dringeblieben" des Magazins „Rausgegangen" eine gute Anlaufstelle. Hier gibt es fast täglich Konzerte, Performances und andere Veranstaltungen, und so manches wird direkt live aus Köln gestreamt.

Hier kommen unsere realen und virtuellen Tipps für das Wochenende in und um Köln:

9. tanz.tausch festival – digital und outdoor



Freitag, 22. Januar bis Samstag, 30. Januar

Beim tanz.tausch Festival werden viele Künstlergruppen aus NRW, aber auch aus ganz Deutschland auftreten. Hier zu sehen: Eine Tänzerin des Shibui Kollektivs.

In diesem Jahr kämpfen viele Kunstschaffende für die Erhaltung der Kulturszene, und so sprießen immer mehr Konzepte aus dem Boden, die Kultur digital erlebbar machen. Auch das 9. tanz.tausch festival findet vom 22. bis zum 30. Januar 2021 statt – digital und outdoor mit Live-Streams, Performances, Stadtspaziergängen, Podcasts und vielem mehr.



Das Festival soll Künstlern und Künstlerinnen auch in diesen Zeiten eine Bühne bieten. In dem bunten Programm gibt es eine große Auswahl verschiedener, zeitgenössischer Tanzstile und Performance-Konzepten. Beim Stadtspaziergang „tanz.parcour" wird es – natürlich corona-konform – auch interaktive Formate geben. Mit tanz.treats bekommen Interessierte zudem kleine Häppchen aus anderen Formaten, etwa Buchpräsentationen oder kleine Filme. Außerdem werden diverse Aufführungen und Performances live gestreamt, wie etwa die Gruppe CocoonDance, YIBU Dance, die performing:group oder das SE-Tanztheater aus Bayern und noch viele weitere.

Das genaue Programm des tanz.tausch Festivals finden Sie hier.

Die Livestreams finden Sie auf dringeblieben.de.

Tickets: ab 1,00 Euro

tanz.tausch festival: CocoonDance | Hybridity

Freitag, 22. Januar

In der Performance: „HYBRIDITY" der CocoonDance-Company geht es m die Inszenierung des Körpers in einer sich radikal verändernden Welt.

Im Rahmen des tanz.tausch Festivals geht es am Freitagabend mit der Performance: „HYBRIDITY" der CocoonDance-Company los. Als dritter Teil des Werkzyklus „The unknown body" der Choreographin Rafaële Giovanola geht es in dem Stück um die Inszenierung des Körpers in einer sich radikal verändernden Welt. Bewegungsmuster werden aufgebrochen und fremde Körpertechniken vermischen sich in einer Verbindung aus Thai-Boxen und dem romantischen Ballett des frühen 20. Jahrhunderts.



Hier geht es zum Online-Stream von „Hybridity".

Uhrzeit: 20 Uhr



Von und mit: Fa-Hsuan Chen, Martina De Dominicis, Álvaro Esteban, Susanne Schneider, Anna Harms, Frédéric Voeffray



Choreografie: Rafaële Giovanola



Komposition: Jörg Ritzenhoff, Franco Mento



Licht, Raum: Boris Kahnert, Peter Behle



Kostüme: Mathilde Grebot



Tickets: Zwischen 1 und 150 Euro frei wählbar.

Science-Fiction-Dokumentartheaterstück: „Futureland" (Maxim Gorki Theater)

Freitag, 22. Januar

Eine Szene des Science-Fiction-Dokumentartheaterstücks: „Futureland" des Maxim Gorki Theaters.

Wieso bricht ein Teenager zu einer gefährlichen Reise in ein unbekanntes Land auf – ganz allein? Wie kann es sein, dass Eltern dieses Vorhaben unterstützen – und die Welt wegschaut? Diese und viele weitere Fragen behandelt das Science-Fiction-Dokumentartheaterstück „Futureland", in dem Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, die aus aus verschiedensten Ländern der Welt alleine nach Deutschland gekommen sind, und deren Geschichte sich in dem vielschichtige Stück für die Augen der Zuschauer öffnet. Das Projekt von Lola Arias ist eine Koproduktion mit der Ruhrtriennale und kann im Livestream angeschaut werden.



Hier geht's zum Livestream von „Futureland".

Uhrzeit: 19.30 Uhr



Regie: Lola Arias



Dabei sind: Mamadou Allou Diallo, Ahmad Azrati, Fabiya Bhuiyan, Mohamed Haj Younis, Bashar Kanan, Sagal Odowa, May Saada, Sarah Safi



Stücklänge: 1:15h



Tickets: Zwischen 3 bis 10 Euro möglich

Szenencollage: ROOTS! – Wurzeln, trennen sie uns Menschen wirklich?



Samstag, 23. Januar



Ein Mikrofon auf einer Bühne. (Symbolbild)

Bestimmen unsere Wurzel uns wirklich so maßgeblich? Was steckt hinter der Begrifflichkeit: „People of Color" und sind Begriffe wie „Migrationshintergrund" eigentlich noch angemessen? Diese und weitere Fragen sind das Thema von „Roots!", einer Szenencollage, die sich aus biographischen Schauspielszenen, improvisierter (Jazz-) Musik und Elementen des Hip Hop Tanzes zusammensetzt.

Hier geht's zum Livestream aus der Alten Feuerwache in Köln.



Uhrzeit: 19.30 Uhr



Ensemble: Alexandra Lowygina (Schauspiel) , Zeynel Alkis (Schauspiel), Malika Lamwersiek (Tanz), Reinel Ardiles Lindemann (Musik)



Regie: Anas Ouriaghli



Dramaturgie: Tracy E. Lord; Filmische Umsetzung: "Peter und der Konoff" (Peter Saurbier und Jan Knoff)

Theaterstück: TKKG – Gefangen in der Vergangenheit



Samstag, 23. Januar und Sonntag, 24. Januar



Wer Livestreams von zuhause aus verfolgt, muss zwar selbst für das Popcorn sorgen – dafür ist die heimische Couch umso gemütlicher. (Symbolbild)

Das Junge Theater Bonn zeigt am Samstagabend um 18 Uhr im Livestream die Aufführung des Jugend- und Kindertheaterstücks: „TKKG – Gefangen in der Vergangenheit". Die beliebten Nachwuchsdetektive Tim, Karl, Klößchen und Gaby müssen eine virtuelle Zeitreise machen, um einen spannenden Kriminalfall zu lösen. Das Stück behandelt nicht nur Ängste, Sorgen und Hoffnungen junger Menschen in der aktuellen Corona-Krise, sondern hinterfragt auch die Realitätsflucht in digitale Spielwelten.



Hier geht's zum Livestream des Stücks.

Uhrzeit: Samstag um 18 Uhr, Sonntag um 15 Uhr



Regie: Moritz Seibert, Mitarbeit: Olja Artes und sieben Jugendliche aus dem Nachwuchsensemble des JTB ; nach Motiven der Serie von Stefan Wolf

Altersempfehlung: ab 10 Jahren



Tickets: 7,95 Euro bis 17,95 Euro



Ein neues Hobby anfangen



Jeden Tag

Endlich mal wieder ein neues Hobby anfangen – selten hatten wir so viel Zeit dafür wie aktuell. Oder vielleicht graben wir doch eine alte Leidenschaft wieder aus?

Alles ist zu, große Ausflüge sind ebenfalls nicht möglich, wir bleiben zuhause. Bevor die zehnte Netflix-Serie in Dauerschleife läuft, greift man besser in die magische Trickkiste und probiert mal etwas ganz neues aus. Wie wäre es mit einem neuen (oder alten, wiederentdeckten) Hobby? Ob die verstaubte Blockflöte aus der untersten Kiste gekramt wird, wir uns selbst an abenteuerliche und leckere Gerichte wagen oder uns mit einem eigenen Home-Spa verwöhnen – die Möglichkeiten sind vielfältig.



Wir haben hier 12 Ideen gesammelt, mit denen man sich den Lockdown etwas schöner machen kann.



Spaziergang durch Kölner Veedel

Jeden Tag

Blick in die Venloer Straße in Ehrenfeld.

Die Wohnung wird immer kleiner und auf Netflix gibt es nichts Neues mehr? Dann auf und raus an die frische Luft! Gerade bei kaltem Winterwetter bläst uns der Wind den Kopf frei. Und dafür müssen wir nicht mal ins Auto steigen, denn auch in den vielfältigen Kölner Stadtvierteln kann man wunderbar und ausgiebig spazieren gehen. Nach dem Feierabend, am frühen Morgen oder in der Mittagspause, es gibt viel zu entdecken.

Zum Beispiel bei einem Rundweg durch Ehrenfeld:

Ausgangspunkt für einen Spaziergang durch Ehrenfeld kann zum Beispiel die Körnerstraße in der Nähe des U-Bahnhof Liebigstraße sein. Selbst an Sonntagen oder während der Corona-Lockdowns lohnt hier ein Bummel vorbei an kleinen Cafés und liebevollen Shops. Nach der Überquerung der Venloer Straße geht es geradeaus weiter in die Geisselstraße, wo ebenfalls zahlreiche kleine Läden mit netten Schaufenstern warten.

Wer sich nach dem Schaufensterbummel wieder nach mehr Natur sehnt, geht immer weiter geradeaus und landet irgendwann an der Weinsbergstraße und den Mauern des Friedhofs Melaten mit seinen beeindruckenden Grabanlagen, Gruften und Mausoleen. Hier lässt sich der Spaziergang praktisch endlos kreuz und quer fortsetzen – es gibt viel zu entdecken oder auch einfach gute Luft zu schnuppern.

Adresse: Vom U-Bhf Liebigstraße in die Körnerstraße starten

Den Startpunkt auf Google Maps anzeigen

Street-Art in Ehrenfeld

Das Mural „I miss my Plattenbau" von El Bocho fällt in Ehrenfeld besonders auf.

In keinem anderen Veedel gibt es so viel Street-Art, wie in Ehrenfeld. Eine Tour könnte so aussehen: Los geht es an der Heliosstraße, wo sich das Künstlerkollektiv Guapo Sapo verewigt hat. Wer dann die Venloer Straße überquert, erreicht die Schönsteinstraße. Hier hat das Kollektiv Captain Borderline den Kölner Edelweiß-Piraten ein Denkmal gesetzt. Die Namen der Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime stehen an den Wänden.

Links abbiegen und der Marienstraße folgen, dann rechts in die Hackländerstraße abbiegen. Der Künstler Christian Böhmer hat hier zwei Menschen mit Tüte über dem Kopf an die Wände gemalt, die auf ihre Handys starren. Die Botschaft: Öfter mal nach oben schauen und die eigene Umwelt wahrnehmen.

Adresse: Heliosstraße 2, 50825 Köln

Den Startpunkt auf Google Maps anzeigen

Hier haben wir mit KStA+ 34 weitere, schöne Spaziergänge durch die Kölner Veedel für Sie zusammengestellt.

Digitaler Zoobesuch

Jeden Tag

Wer Pandas liebt, wird begeistert sein: Im Edinburgh Zoo in Schottland lebt Yang Guang, ein Großer Panda, der gerne Bambus futtert und den man mit Hilfe der Webcam beobachten kann. (Symbolbild)

Durch die Verlängerung des Lockdowns haben Familien mit Kindern aktuell Schwierigkeiten, die Freizeit abwechslungsreich zu gestalten. Ebenso wie die meisten Ausflugsziele sind auch Tierparks und Zoos zur Zeit nicht geöffnet – auf einen Besuch bei den Tieren muss man jedoch nicht komplett verzichten. Viele Tierparks auf der ganzen Welt bieten die Möglichkeit an, die Tiere virtuell zu besuchen. Ob man in Wien mit den Haien abtaucht, in Wuppertal die Löwen besucht oder mit Hilfe der „Panda-Cam" einen Großen Panda in Edinburgh beobachtet: Der virtuelle Zoobesuch kann Abwechslung ins Wochenende bringen.

Hier finden Sie mit KStA-PLUS sechs Zoos aus der ganzen Welt, die einen virtuellen Zoobesuch möglich machen.

Museen online besuchen

Jeden Tag

Wenn man sich die Uffizien Galerie von Zuhause aus anschaut, muss man wenigstens nicht anstehen.

Google Arts & Culture hat sich mit hunderten Museen und Galerien weltweit zusammengetan, um auf ihrer Plattform virtuelle Touren und Ausstellungen anzubieten. Diese kann man von überall auf der Welt bewundern, auch vom heimischen Sofa aus. Auf der Seite kann gezielt nach Künstlern oder Kunstrichtungen, historischen Ereignissen oder Persönlichkeiten, sogar nach Farbe oder Zeit gesucht werden und es gibt zudem ausgewählte, wöchentliche Höhepunkte. Ein Blick auf die Website lohnt sich also auf jeden Fall.

Eintritt: Kostenlos

Weitere Touren und Ausstellungen von Google Arts & Culture finden Sie hier.

Ausflüge ans Wasser

Jeden Tag

Am Wasser entspannen – nicht nur für Enten eine gute Option. (Symbolbild)

Während die meisten Freizeitangebote aktuell geschlossen sind, bleibt nach wie vor die Möglichkeit, sich draußen zu bewegen und bei einer Wanderung oder einem Spaziergang frische Luft zu atmen. Ein Highlight sind zum Beispiel die vielen Seen und Gewässer in und um Köln: Im Sommer platzen sie aus allen Nähten, im Winter finden Spaziergänger hier Ruhe und Entspannung.



Ob mit dem Rad um den Fühlinger See, abenteuerlich in den Siegauen oder in erholsamer Ruhe am Bensberger See: Die Auswahl ist groß. Also nichts wie raus und mit Abstand und Rücksicht die Natur erleben.

Hier finden Sie sechs Gewässer in NRW, die perfekt für einen Winter-Spaziergang sind.

Von-Diergardt-See in Leverkusen:

ÖPNV/Parken: vom Hbf aus mit der S6 bis Köln-Stammheim, anschließend mit der Bus-Linie 155 bis zur Auguste-Kowalski-Str., von dort zu Fuß; Parkmöglichkeiten: Parkplatz Goffineweg, 51069 Köln, auf Google Maps anzeigen

Besonderheiten: Sandstrand, ruhig, Naturschutzgebiet am Hornpottweg nahebei.

