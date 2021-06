Theater-Festival, Riesenrad, Open-Air-Kino: 10 Tipps für das lange Wochenende in Köln

Köln -

Quasi explosionsartig eröffnen an diesem langen Wochenende viele Freizeit-Angebote in Köln: Die Außengastro lockt bereits seit Anfang der Woche mit einem kühlen Getränk oder einem leckeren Essen, die Seilbahn schwebt wieder über den Rhein, Geschäfte laden zum ausgiebigen Shoppen ein und jetzt dürfen auch Kultureinrichtungen wie Theater endlich wieder ihre Pforten öffnen.



Die Stimmung ist beschwingt, wenn nicht sogar euphorisch – da tut auch das eher mäßig angekündigte Wetter der Freude keinen Abbruch. Außerdem fährt ab Samstag auch das große Riesenrad wieder, diesmal an seinem neuen Standort vor dem Kölner Zoo. Zudem starten einige Open-Air-Kinos bereits jetzt in die Saison – endlich können wieder leckere Snacks und spannende Filme auf den große Leinwänden genossen werden.

Unsere Freizeit-Tipps für das Wochenende in und um Köln:

WICHTIG: Bei aller Freude und Euphorie über die zahlreichen Möglichkeiten, die sich uns nun wieder bieten, möchten wir eindringlich darauf hinweisen: Wir leben nach wie vor in einer Pandemie, es gelten weiterhin die gültigen Abstands- und Maskenregelungen. Nehmen Sie Rücksicht und richten Sie sich bei gemeinsamen Aufenthalten im Freien nach den aktuell geltenden Corona- und Abstandsregeln und tragen Sie dort, wo es geboten ist, Ihren Mund-Nasenschutz.

Impulse Theater Festival



Mittwoch, 02. Juni bis Sonntag, 13. Juni



Beim Impulse Theater Festival zeigen freie Produktionen aus dem deutschsprachigen Raum Performances und Theaterstücke. Yushiko Kusano Foto:

Auch in diesem Jahr zeigt das beliebte Impulse Theater Festival freie Produktionen aus dem deutschsprachigen Raum und bietet freien Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne. Wegen der Pandemie findet das Festival 2021 als Hybridversion aus realen Live-Auftritten mit begrenzter Teilnehmerzahl vor Ort und digitalen Livestreams statt. Aufführungen gibt es in Köln, Düsseldorf und Mülheim an der Ruhr. Im diesjährigen Programm sind auch Produktionen zu sehen, die im letzten Jahr nicht gezeigt werden konnten.

Weitere Infos gibt es hier.



Das Programm finden Sie hier.

Joana Tischkau: Playblack

Donnerstag, 03. Juni (digital bis Sonntag, 06. Juni)

Ein Mikrofon auf einer Bühne. (Symbolbild) Getty Images/iStockphoto Foto:

Hommageartig und zugleich ironisch-abgewandelt greift die Performance „Playblack" das Format der, aus den 90er Jahren bekannten, Mini-Playback-Show auf. Im Rahmen des Impulse Theater Festivals inszeniert die Künstlerin Joana Tischkau eine turbulente Collage aus nachgestellten Songs und Interviews von großen Stimmen der Popgeschichte und beleuchtet dabei die Rolle von Schwarzen Pop-Ikonen in einer von Weißen dominierten Unterhaltungsindustrie. Die Performance wurde am Donnerstagabend live in der TanzFaktur in Köln gezeigt und ist bis Sonntag online verfügbar.

Fr, 04.06. bis Sonntag, 06.06.: Video on demand

Sprache: Englisch und Deutsch

Tickets: Ab 3 Euro

Hier geht es zum Stream von „Playblack".

Live-Konzert im Stadtgarten



Freitag, 04. Juni



Einblicke in den im letzten Jahr eröffneten „Green Room" im Kölner Stadtgarten. Alexander Roll Foto:

Der Stadtgarten startet am Freitag ebenfalls in die Konzert-Saison und empfängt im Green Room zunächst Accidental Bird und die Künstlerin Deauris. Accidental Bird ist das neue Projekt von Stefan Honig, der zuvor mit der Band HONIG unterwegs war. Nun ist sein erstes eigenes Album fast fertig, einen Vorgeschmack bekommen Zuhörende beim Live-Konzert. Die Künstlerin Deauris bringt mit ihren deutschsprachigen Chansons zum Klang ihrer Ukulele eine faszinierende Mischung aus Melodram, Plattitüde und Kitsch auf die Bühne.



Corona-Regeln (Stand 02. Juni): Zutritt zu den Konzerten wird nur den „3Gs" gewährt: Genesenen, Geimpften und Getesteten. Darüber hinaus gelten weiterhin die AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, Maske tragen).

Tickets: 2er Tisch: 20 Euro, 4er Tisch: 40 Euro

Weitere Infos und Tickets gibt es hier.

Besuch im Open-Air-Kino



Ab Donnerstag, 03. Juni

Das Sommerkino am Rheinauhafen startet in seine Saison. Sion Sommerkino Foto:

Es ist soweit – auch die Open Air Kinos in Köln starten zum langen Wochenende mit den ersten Film-Vorführungen, wie das Sion Sommerkino im Kölner Rheinauhafen: Am Donnerstag wird hier die Preview „Parfum des Lebens" von Grégory Magne gezeigt, eine französische Wohlfühl-Komödie. Freitagabend folgt mit „The Trial of the Chicago 7" ein spannender Thriller mit Joseph Gordon-Levitt und Eddie Redmayne in den Hauptrollen. Schnell sein lohnt sich, denn die Tickets für die beliebten Open-Air-Vorführungen sind meist schnell ausverkauft. Für Getränke und Snacks ist vor Ort gesorgt,



Die aktuellen Einlassregeln (Stand 02. Juni 2021): Einlass wird im Rahmen der „3G-Regel" gewährt: Getestet – Geimpft – Genesen. Eine Rückerstattung des Ticketpreises bei Nichteinhaltung der 3G-Regel erfolgt nicht.

Corona-Regeln: Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände gilt eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Auf den Kino- und Biergartensitzplätzen besteht keine Maskenpflicht. Es gilt die Abstandsregelung von 1,5 m.



Tickets: 22 Euro (Zweierplatz), 33 Euro (Dreierplatz), 44 Euro (Viererplatz)

Das genaue Programm finden Sie hier.

Noch mehr Open-Air-Kinos und ihre Programme finden Sie hier.

Ülkü Süngün: Takdir. Die Anerkennung

Samstag, 05. Juni

Ülkü Süngün mit einer Passantin bei der Performance „Takdir. Die Anerkennung" Christian Schuller Foto:

Ebenfalls im Rahmen des Impulse Theater Festivals soll die Performance „Takdir. Die Anerkennung." sensibilisieren und zur Erinnerung aufrufen: Zehn Menschen wurden durch den NSU ermordet. Die Namen der Getöteten sind vielen unbekannt, aussprechen können sie noch weniger. Die Performance soll ein temporäres Denkmal setzen: Gemeinsam mit Passantinnen und Passanten übt Ülkü Süngün zunächst die richtige Aussprache der türkischen Buchstaben „r“, „z“, „ı“ und „ç“. Im Anschluss lernen die Teilnehmenden, die Namen der zehn Opfer richtig auszusprechen, um sie dann gemeinsam mit Ülkü Süngün laut vorzutragen.



Im Anschluss an die Performance am 05.06. gibt es ein Gespräch über Erinnerungsarbeit und solidarischen Aktivismus mit Ülkü Süngün und Kutlu Yurtseven (engagiert bei der Initiative „Keupstraße ist überall“, Rapper bei der Kölner Gruppe Microphone Mafia, Lehrer, Sozialarbeiter sowie Mitwirkender bei der Keupstraßen-Trilogie am Schauspiel Köln)

Uhrzeit: 14-14.45 Uhr

Teilnahme: Kostenlos

Am Montag, den 07.06., findet um 20 Uhr zudem ein Künstlerinnengespräch zwischen Ülkü Süngün und Tanja Krone statt (Videokonferenz und Stream). Die Teilnahme ist kostenlos.

Riesenrad-Fahrt am Kölner Zoo



Ab Samstag, 05. Juni



Nachdem das große Europa-Riesenrad im vergangenen Jahr am Schokoladenmuseum stand, dreht es sich ab Samstag direkt am Kölner Zoo. Marius Becker/picture alliance/dpa Foto:

Nach einiger Planung ist es nun offiziell: Ab Samstag, den 05. Juni, dreht sich das Riesenrad wieder – diesmal am Kölner Zoo. Das Europa-Riesenrad, das im Sommer und Herbst am Schokoladenmuseum stand, lädt nun direkt vor den Toren des Zoos zu einer Fahrt ein – mit einem spannenden Weitblick über Zoo, Agnesviertel und natürlich das Dompanorama.

Das Europa-Rad ist das größte transportable Riesenrad der Welt mit offenen Gondeln und normalerweise auf Volksfesten wie der Deutzer Kirmes unterwegs. Es kann bis zu 252 Personen für eine Fahrt aufnehmen.



Uhrzeiten: Mo bis Sa: Jeweils von 10-20 Uhr; So: von 11-20 Uhr



Tickets: Einzeltickets: Erwachsene 8 Euro, Kinder (2-12 Jahre) 6 Euro. Außerdem gibt es Kombitickets für Zoo-Besuch und Riesenradfahrt: Wer vorher den Zoo besucht hat, bekommt 1,50 Euro (Erwachsen) bzw. 1 Euro (Kinder) Ermäßigung

Wo: Riehler Str. 173, 50735 Köln, auf Google Maps anzeigen

„KunstGegenDieWand" am Kulturbunker Köln Mülheim



Bis Sonntag, 13. Juni



Der Kulturbunker im Kölner Stadtteil Mülheim. Alexander Roll Foto:

Ursprünglich bereits für April geplant, zeigt der Kulturbunker im rechtsrheinischen Mülheim nun die Videoprojektion „KunstGegenDieWand". Bei einem abendlichen Spaziergang kann man nun zwischen 22 und 0 Uhr Videos verschiedener Künstlerinnen und Künstler an der Fensterfront des Kulturbunkers bestaunen. Über 20 verschiedene Videos mit unterschiedlicher Thematik und Machart werden gezeigt, die Videoprojektion ist Teil des Mülheimer Heimatprojektes. Ein öffentlicher Screening-Abend im Biergarten des Café Kubus in Mülheim ist für den 19.06. geplant.



Uhrzeit: Täglich von 22 - 0 Uhr



Adresse: Berliner Str. 20, 51063 Köln, Auf Google Maps anzeigen



Alle Infos zu den Videos und den Künstlerinnen und Künstlern gibt es hier.

lit.COLOGNE digital



Noch bis zum 12. Juni 2021



Rainer Osnowski, der Leiter der lit.COLOGNE und Bettina Böttinger bei einer Pressekonferenz zur lit.COLOGNE 2021. lit.COLOGNE, Ast Foto:

Nachdem die lit.COLOGNE im vergangenen Jahr wegen der weltweiten Pandemie ausfallen musste, wurde für 2021 umgeplant: Statt Lesungen vor Ort gibt es nun eine komplett digitale lit.COLOGNE, die zu digitalen Lesungen und Talks einlädt. Mit dabei sind unter anderem Isabel Allende, Cornelia Funke, T.C. Boyle, Robert Habeck, Iris Berben, Annette Frier, Sebastian Fitzek, Maja Göpel, Katharina Thalbach und viele weitere. Ganze 54 Veranstaltungen werden im Rahmen des Festivals bis zum 12. Juni gestreamt und sind in der Regel bis zum 20. Juni on-demand verfügbar.



Zeitraum: 26. Mai bis 12. Juni, on-demand bis einschließlich 20. Juni



Tickets: Regulär 9 Euro, ermäßigt 7 Euro. Festivalpass für alle Lesungen: 69 Euro, ermäßigt 49 Euro,



Weitere Infos gibt es hier, das gesamte Programm der lit-COLOGNE 2021 finden Sie hier.

Über den Rhein schweben mit der Kölner Seilbahn

Jeden Tag

Eine Seilbahngondel der Kölner Seilbahn fährt über den Rhein. Seit Montag kann man wieder entspannt über den Rhein schweben. Arton Krasniqi Foto:

Seit Montag kann man endlich wieder in den kleinen Gondeln der Kölner Seilbahn über den Rhein schweben und das Dompanorama genießen. Ob als eigenes Tageshighlight oder in Verbindung mit einem Ausflug in den Kölner Zoo oder einer Fahrt im sich ab Samstag drehenden Riesenrad an der Kölner Flora – die schwebende Tour über den Rhein macht auf jeden Fall Spaß.



Corona-Regeln: Mindestabstand von 1,5 Metern; Betreten der Seilbahn-Stationen und Fahrt mit der Seilbahn nur mit einer FFP2- oder KN95 bzw. N95-Maske (auch während der Fahrt!). Je Kabine dürfen jeweils bis zu vier Personen fahren (auch Säuglinge und Kleinkinder, die noch keinen eigenen Sitzplatz benötigen, zählen als Person)



Uhrzeiten: 10 bis 18 Uhr

Tickets: Hinfahrt: Erwachsene: 4,80 Euro; Kinder (4 bis 12 Jahren): 2,70 Euro; Hin- und Rückfahrt: Erwachsene: 7,50 Euro; Kinder (4 bis 12 Jahren): 4 Euro

Weitere Infos gibt es hier.

Ausflugstour: Radeln zwischen Rhein und Maas

Jeden Tag

Schöne Natur – mit dem Rad am Niederrhein entlang. Bernd F. Meier/dpa Foto:

Kein Berg stört den Blick zum Horizont: Flach ist der Niederrhein aber nur aus geografischer Sicht. Auch ohne nennenswerte natürliche Erhebungen hat die Region viel Herausragendes zu bieten. Und es gibt viele Wege, die Region kennenzulernen: etwa bei einem Ausflug mit dem Fahrrad, im Paddelboot oder bei einer Klettertour.

Das Land zwischen Rhein und Maas eignet sich hervorragend für ausgedehnte Radtouren. Hier können Radler auf den Deichen entlang des Rheins, auf den Spuren Napoleons oder der Römer radeln und unterwegs – je nach Öffnungsbegebenheiten – in radlerfreundlichen Gastbetrieben rasten.

Mit der „NiederRheinroute“ verfügt die Region über das längste ausgeschilderte Radwegenetz Deutschlands, es umfasst eine Gesamtlänge von über 2000 Kilometern. Wer sein Rad nicht mitbringen möchte, kann sich eines ausleihen.

Apfelgrüne „Niederrheinräder“ kann man ausleihen. Insgesamt 1000 Exemplare stehen an den mehr als 50 Verleihstationen bereit. Am Ende seiner Tour gibt man sie an irgendeiner Stelle des Verleihnetzes wieder ab.

Weitere Infos gibt es hier.

Noch mehr wunderschöne Radtouren am Wasser entlang finden Sie mit KStA+ hier.

Hinweis: Bitte richten Sie sich bei gemeinsamen Aufenthalten im Freien nach den aktuell geltenden Corona- und Abstandsregeln und tragen Sie dort, wo es geboten ist, Ihren Mund-Nasenschutz. Halten Sie Abstand und nehmen Sie Rücksicht.