Köln -

Wenn Bruno, 11, zum Supermarkt am Blücherpark galoppiert, erntet er schonmal schräge Blicke. Auch der ein oder andere Kumpel versteht die Welt nicht mehr, wenn er die fünf Pferde in Brunos Zimmer erspäht – stets in greifbarer Nähe neben seinem Bett. Nur die Nachbarn, der Büdchen-Besitzer zum Beispiel, schütteln lange nicht mehr den Kopf, wenn sie den Jungen treffen, in Begleitung seines zwischen die Beine geklemmten Lieblingspferdes Bobby. Im Gegenteil: „Sie winken mir zu und fragen, wie's uns geht“, sagt der Sechstklässler, dessen Steckenpferd Steckenpferde sind. Handgefertigt aus einem Holzstiel, Stoff und Wolle.