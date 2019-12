Advent in und um Köln: 9 kleine Weihnachtsmärkte in oder auf Höfen und kleinen Plätzen

Kleinere Weihnachtsmärkte auf Bauernhöfen oder in Kirchen sind oftmals schöner für Kinder. Wir haben die schönsten Termine für Sie.



Weihnachtsmarkt auf dem Erdbeerhof Schumacher

Alle Adventswochenenden Samstag und Sonntag, von 11 bis 20 Uhr

Auch auf Bauernhöfen oder in Kirchen finden kleine Weihnachtsmärkte statt. (Symbolbild) Annie Spratt on Unsplash Foto:

Weihnachten auf dem Erdbeerhof? Na klar, sagt Bauer Schumacher in Erftstadt und richtet auch dieses Jahr wieder einen kleinen urgemütlichen Weihnachtsmarkt aus. Es gibt Stände mit selbstgemachten Geschenken, Handwerkskunst, Flamm- und Reibekuchen, Glühwein und Waffeln, Tannenbaumverkauf und einem Traktorparcours, Natürlich ist auch der Hofladen geöffnet.

Wo: Erdbeerhof Schumacher, Frenzenstraße 122, 50374 Erftstadt-Konradsheim, 02235-72679

Wann: alle vier Adventswochenenden, von 11 bis 20 Uhr

www.schumachers-hofladen.de

Weihnachtsmarkt im Wald

Samstag, 14. Dezember und Sonntag, 15. Dezember

Weihnachtsmärkte mit besonderem Charakter. dpa Foto:

Klein aber fein und sehr weihnachtlich - denn dieser Weihnachtsmarkt findet im Wald statt. In stimmungsvoller Atmosphäre kann hier gestöbert werden. Neben Kunst und Handwerk gibt es Selbstgemachtes und Regionales.

Wo: Waldbad Dünnwald, Peter-Baum-Weg 20, 51069 Köln

Wann: Samstag 14-20 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr

Weihnachten auf dem Gertrudenhof

Donnerstag, 14. November bis Montag, 23. Dezember, 2019

Die große Weihnachtspyramide auf dem Erlebnisbauernhof Gertrudenhof. Erlebnisbauernhof Gertrudenhof Foto:

Neben 20 liebevoll gestalteten Hütten, die ausgefallene Deko- und Geschenkartikel anbieten, und einer XXL-Weihnachtspyramide, gibt es Glühwein zum Aufwärmen, frische Pfannkuchen und Eierlikörpunsch. Wer will, kann am Eisstockschießen teilnehmen. Am 1. Advent ist Glühweinfest, am 15. Dezember ist Weihnachtsbaum-Fest und am 22. Dezember Kinder-Weihnachtsfest.

Wo: Erlebnisbauernhof Gertrudenhof, Lortzingstraße 160, 50345 Köln-Hürth

Wann: täglich von 11-19 Uhr

Weihnachtsmarkt an der Lutherkirche

Mittwoch, 20. November bis Sonntag, 22. Dezember 2019

Laura Klemens Foto:

Es ist der vielleicht kleinste Weihnachtsmarkt der Stadt - sieben liebevoll gestaltete Hütten, die alle sechs Tage wechseln, versprechen immer neue Entdeckungen. Auf einer kleinen Bühne wird zudem ein musikalisches Programm angeboten. Und wer dann noch etwas Gutes tun will, sollte so viel trinken, wie nur möglich. Der Erlös wird gespendet.

Wo: Lutherkirche, Martin-Luther-Platz 2-4, 50677 Köln

Wann: Mo-Fr 17-22 Uhr, Sa-So 14-22 Uhr

Weihnachten auf Gut Clarenhof

Samstag, 30. November bis Sonntag, 22. Dezember an den Adventswochenenden

Gemütliches Glühweintrinken auf dem Clarenhof. Gute Clarenhof/Nikos Choudetsanakis Foto:

Idyllisch, rustikal und stimmungsvoll weihnachtlich präsentiert sich das Gut Clarenhof an den Adventswochenenden. Neben Selbstgemachtem gibt es leckeres Essen, geschlagene Weihnachtsbäume, Lagerfeuer und Musik.

Wann: Samstags und sonntags je 11-19 Uhr

Wo: Gut Clarenhof 1, 50226 Frechen

Veedelsadvent auf dem Chlodwigplatz

Montag, 25. November bis Montag 23. Dezember

Der Nikolaus in Aktion auf dem Chlodwigplatz Grönert Foto:

Außergewöhnliche Geschenke, Kunst, Design, Glühwein und das alles mit ganz besonders kölschem Flair. Der Veranstalter verspricht einen Weihnachtsmarkt aus dem Veedel und für das Veedel. Neben den Klassikern Bratwurst und Reibekuchen werden hier auch vegane Spiesen angeboten. Besonderes Highlight in diesem Jahr: Mit Filmprojektionen auf die Severinstorburg wird an das alte Köln erinnert. Zwischen den Hütten findet sich außerdem eine interaktive Ausstellung.

Wann: In der Adventszeit täglich 11-22 Uhr

Wo: Chlodwigplatz

Weihnachtsmarkt am Unkelbach

Mittwoch, 27. November bis Montag, 23. Dezember

dpa Foto:

Ein Weihnachtsmarkt für die ganze Familie mit köstlichen Leckereien und einem bunten Programm, das Spaß für Groß und Klein verspricht. Außerdem findet am 2. Advent eine weihnachtliche Lesung statt. Am 3. und 4. Advent kommt Kasperle vorbei.

Wann: Mittwoch-Freitag von 17-22 Uhr, Samstag und Sonntag von 15-22 Uhr

Wo: Luxemburger Straße 260, 50937 Köln

Weihnachtsmarkt im Herbrands

Montag, 25. November bis Montag, 23. Dezember



Im Herbrands-Biergarten ist ein Weihnachtsmarkt aufgebaut – mit Glühwein-Waggon. Heribert Roesgen Foto:

Zum zweiten Mal findet auch der kleine Wintermarkt im Herbrands im Ehrenfeld statt. Vorwiegend lokale Händler bieten hier ihre Ware feil, so zum Beispiel die „Braune Biene“, eat-a- petite, wo es leckere Essige und Salze gibt, eine Woll-Virtuosin und weitere außergewöhnliche Aussteller.

Wo: Herbrandstrasse 21, 50825 Köln

Wann: Montag-Freitag von 17 bis 22 Uhr, Samstag von 12.00 bis 22 Uhr, Sonntag von 12 bis 20 Uhr

weihnachtsmarkt-herbrands.de

Weihnachtsmarkt im Bumann und Sohn

Donnerstag, 21. November bis Montag, 23. Dezember 2019

Der kleine Weihnachtsmarkt von Bumann und Sohn lockt wieder mit der "Super-Wurst". Rösgen Foto:

Am Bahnhof Ehrenfeld, genauer gesagt im Hof des Szenelokals „Bumann und Sohn“ ist ab Donnerstag, 21. November ein weiterer Ehrenfelder Weihnachtsmarkt offen für die Besucher. Die Veranstalter versprechen winterliche Speisen und Getränke sowie eine kleine, aber feine Auswahl an Ausstellern, die außergewöhnliche Geschenke für das Weihnachtsfest anbieten. Musikalische Untermalung kommt in Form von Live-Musik von der Bühne, der „Santa Stage“. Für die Kleinen unter uns interessant: Neu in diesem Jahr ist ein Kinderkarussell.

Wo: Bumann & Sohn, Bartholomäus-Schink-Straße 2, 50825 Köln-Ehrenfeld

Wann: Mo-Fr 16-22 Uhr, Sa-So 14-22 Uhr

Diese Märkte sind beendet Waldweihnacht auf Gut Leidenhausen Samstag, 30. November und Sonntag, 1. Dezember Hofcafé und Hofladen auf Gut Clarenhof Gut Clarenhof Foto: "Wenn sich der Duft der klaren Winterluft mit dem süßen Aroma von Frischgebackenem und würzigem Glühweinduft verbindet, Kinderaugen leuchten, Eltern und Großeltern entspannt dem Treiben folgen, dann ist endlich Waldweihnacht", so schön kündigt sich die Veranstaltung auf dem Gut Leidenhausen an. Da ein Besuch auf dem Gut eh ein schöner Familien-Ausflug ist, lässt sich dieser toll mit weihnachtlicher Stimmung kombinieren.

Wo: Gut Leidenhausen 1, 51147 Köln

Wann: 12 bis 20 Uhr www.gut-leidenhausen.de Auf Google Maps anzeigen. manufact.event - Adventsmarkt in der Kölner Wachsfabrik Samstag 7. und Sonntag 8. Dezember 2019 Waldweihnacht auf Gut Leidenhausen Petra Pusch Foto: Die Wachsfabrik veranstaltet am 2. Adventswochenende einen Adventsmarkt. Im Innen-und Außenbereich des Kunsthauses wird Handgemachtes und Nachhaltiges angeboten, fernab von Massenware. Vintage-Foodtrucks servieren Glühwein. Auch andere Leckereien sind im Angebot. Mit Kindern wird gesungen und gebastelt. Ein Mitsingkonzert ist auch für die Großen gedacht. Wer will, kann hier gleich seinen Weihnachtsbaum erwerben.

Wo: Industriestraße 170, 50999 Köln

Wann: 11-19 Uhr

Eintritt: 3 Euro / Kinder unter 16 Jahren frei Veranstaltung auf Facebook anschauen. Auf Google Maps anzeigen. Nikolausmarkt auf dem Schillplatz Mittwoch, 4. Dezember bis Sonntag, 8. Dezember 2019 Kunsthandwerkermarkt an der Wachsfabrik. Ulrike Süsser Foto: Auch ein kleiner Veedelsmarkt ist der Nikolausmarkt auf dem Schillplatz in Nippes. Fernab vom Touristen-Gewühle kommen hier Nachbarn und Freunde zusammen, um eine Tasse Glühwein zusammen zu trinken. Es gibt süße Buden und regionale Produkte. Wo: Schillplatz, Mauenheimer Str. 23, Köln, 50733

Wann: Mittwoch bis Samstag 15 - 21 Uhr, Sonntag 15-20 Uhr fuer-nippes.de Auf Google Maps anzeigen.

