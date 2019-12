Kölner Innenstadt und Stadtteile: So öffnen diese 17 Weihnachtsmärkte

Köln -

Plätzchen knabbern, Glühwein schlürfen und nach Geschenken stöbern: Wo könnte man besser in Weihnachtsstimmung kommen als auf den Weihnachtsmärkten?



Wann die größten Märkte und auch die kleineren in den Veedeln geöffnet sind und wo sie stattfinden, haben wir in dieser Übersicht zusammengestellt:

Heinzels Wintermärchen, Altstadt

Eislaufen auf dem Heumarkt Thilo Schmülgen Foto:

25. November 2019 – 5. Januar 2020

Die Gassen auf dem Gelände von „Heinzels Wintermärchen“, mit 10.000 Quadratmetern der größte Weihnachtsmarkt Kölns, sind nach Themen unterteilt. So gibt es eine Handwerker-, eine Antik-, eine Krämer-, eine Nasch- und eine Spielzeuggasse. Rund 140 Stände sind aufgebaut. Zu den 20 Handwerkern gehört ein Schmied, der nun über eine große neue Werkstatt verfügt. Zu den Handwerkern gesellen sich Gärtner, die getopfte Nadelbäume anbieten. Auf dem Alter Markt offeriert das neue „Café Vienna“ Mehlspeisen und Kaffeespezialitäten, in der „Molkerei Odenwald“ in der Naschgasse gibt es bäuerliche Schmankerl aus den Bergen, in der „Fromagerie“ in der Futtergasse Käsespezialitäten und in einer Metzgerei auf dem Heumarkt Wild.



Auf dem Alter Markt singen allabendlich zwei Liedermacher, auf der Eisbahn auf dem Heumarkt spielt ein Geiger jeden Abend Walzer und in der Antikgasse ein Pianist; klassische Weihnachtsmusik bieten Orchester auf beiden Plätzen. Die „Silent Disco“ auf der Eisbahn ist eine Premiere: Am 11. und 16. Dezember liegen 100 Kopfhörer bereit, mit denen sich die Schlittschuhläufer von 20 bis 22 Uhr anhören können, was ein DJ auflegt.

Im Weihnachtspostamt auf dem Alter Markt ist die Heinzel-Briefmarke erhältlich; der Zuschlag auf das Porto dient einem guten Zweck. Im Vorlesezimmer in der Antikgasse liest Claudia Schnürer täglich von 11 bis 15 Uhr (außer samstags) Gedichte vor. Für Kinder gibt es ein kleines Riesenrad und ein Karussell. Am 30. und 31. Dezember zwischen 12 und 17 Uhr malen 30 Schornsteinfeger den Besuchern schwarze Glücksnasen.



Die 1800 Quadratmeter umfassende Open-Air-Eislandschaft bietet große Flächen, lange Laufwege und einen Bereich fürs Eisstockschießen. Montags zwischen 15.30 und 16.30 Uhr können Kinder von einer Profi-Eisläuferin und Eispolizist Jack Schlittschuhlaufen lernen. Am 3., 4. und 5. Januar zeigen Eistänzer aus Montréal ihre Künste.

Öffnungszeiten: 25. November bis 23. Dezember (Alter Markt), täglich 11 bis 22 Uhr; 25. November bis 6. Januar (Heumarkt), täglich 11 bis 22 Uhr, 24. und 25. Dezember Ruhetage, ab 26. Dezember täglich 11 bis 21 Uhr.

Adresse: Alter Markt/Heumarkt, 50667 Köln

Weitere Informationen: www.heinzels-wintermaerchen.de

Weihnachtsmarkt im Stadtgarten

Auf dem Weihnachtsmarkt im Stadtgarten zeigen Aussteller im Wechsel ihre Artikel. Grönert Foto:

21. November – 23. Dezember 2019



Mehr als 90 Aussteller präsentieren im Stadtgarten in aufwändig dekorierten Buden unter Baumkronen, die voller Lichterketten hängen, mehr als fünf Wochen lang zum Teil im Wechsel ihr Angebot. Von Kunstwerken über Bademäntel, Schals und Schmuck bis zu Spezereien, von ausgefallenem Handwerk bis zu Handarbeiten, von Designobjekten bis zu Zimtschnecken, Flammkuchen und Crêpes. Das Stadtgarten-Team wartet mit selbstgemachtem Glühwein nach eigenem Rezept auf. Manche Händler sind die komplette Zeit auf dem Markt, andere nur eine oder zwei Wochen.



Das Kulturprogramm umfasst weit über 30 Veranstaltungen. Besonders groß ist das Programm für Kinder; dazu zählen unter anderem Aufführungen des Theater Sternkundt mit Geschichten vom Kasper und Lesungen von Märchen. Livemusik, darunter wiederholt Jazz, ist mittwochs, freitags und samstags zu hören, in der Regel ab 19 Uhr. An einigen Abenden sind die Besucher nicht nur zum Zuhören, sondern auch zum Mitsingen eingeladen.

Öffnungszeiten: Mo-Fr 16-21.30 Uhr, Sa-So 12-21.30 Uhr

Adresse: Venloer Straße 40, 50672 Köln

Weitere Informationen: www.weihnachtsmarkt-stadtgarten.de

Hafenweihnacht

Der Blick auf das kleine Zeltdorf am Rheinaufhafen am Abend. Thomas Banneyer Foto:

22. November – 23. Dezember 2019

Weiße Pagodenzelte mit Spitzdächern geben dem Hafen-Weihnachtmarkt am Schokoladenmuseum sein Gepräge. Mit rund 80 Ständen gehört er zu den größeren Märkten. „Verschiedenste Fischspezialitäten, feine Speisen und Getränke aus aller Welt“ versprechen die Veranstalter ebenso wie ein „vielseitiges Warensortiment“, von „exotischen außergewöhnlichen Produkten“ bis zum Angebot von Designern. Am hölzernen Dreimaster „Trudel“ wird Winzerglühwein ausgeschenkt, und in der Leuchtturm-Spelunke gibt es Glühbier und Feuerzangenbowle. An den Adventswochenenden bietet zusätzlich zu den Ständen ein großes Zelt wechselnde Kunsthandwerk-Ausstellungen.



Das Kultur- und Unterhaltungsprogramm bewegt sich zwischen Shantys, irischer Volksmusik und klassischen Weihnachtsliedern; die „Rheinpiraten“ spinnen Seemannsgarn und führen Jonglage vor. Für kleine Besucher stehen ein Spielzelt und Spielboote bereit. Wer „auf Probe“ heiraten will, kann dies samstags zwischen 14 und 18 Uhr tun: In einer humorvollen Zeremonie traut ein Kapitän kostenfrei Paare – für eine 24-stündige Ehe, besiegelt mit einer Urkunde.

Öffnungszeiten: So-Do 11-21 Uhr, Fr-Sa 11-22 Uhr, am Totensonntag erst ab 18 Uhr

Adresse: Rheinauhafen, 50678 Köln

Weitere Informationen: www.hafen-weihnachtsmarkt.de

Weihnachtsmarkt am Dom

Über dem Weihnachtsmarkt auf dem Roncalliplatz am Kölner Dom hängen zig Lichter. Martina Goyert Foto:

25. November – 23. Dezember 2019

In der Mitte des Roncalliplatzes erhebt sich der höchste natürliche Weichnachtsbaum in ganz Nordrhein-Westfalen, und rundherum breitet sich ein großes Sternenlichterzelt aus. Beides, Fichte und Zelt, funkeln mit mehr als 70.000 LED-Leuchten. Das strahlende Zelt mit einer Größe von über 1000 Quadratmetern bildet das „Alleinstellungsmerkmal“ des „Markts der Herzen“ am Dom; der veranstaltenden Kölner Weihnachtsgesellschaft zufolge ist es der beliebteste Weihnachtsmarkt in Deutschland. An rund 150 festlich geschmückten Ständen werden überwiegend Kunsthandwerk und Geschenke verkauft, aber auch die Gastronomie kommt nicht zu kurz.



Das Bühnenprogramm bietet über 100 kostenfreie Veranstaltungen; Höhepunkte sind unter anderem die Auftritte von Kasalla, Miljö, Björn Heuser und der Domstädter Big Band. Am 18. Dezember stimmt der ganze Weihnachtsmarkt mit an acht Positionen aufgestellten Sängern des Jugendchors St. Stephan und begleitet von Stefan Knittlers „Loss mer singe“ auf der Bühne alte und neue Weihnachtslieder an. Wie in den Vorjahren spendet die Kölner Weihnachtsgesellschaft 50.000 Euro an Kölner Hilfsprojekte.



Zum zweiten Mal haben Besucher die Möglichkeit, in einer Box unter einem riesigen beleuchteten Mistelzweig von sich und anderen Fotos zu schießen und zugleich etwas Gutes zu tun; der Erlös dieses Projekts geht an den Verein „wir helfen“ des „Kölner Stadt-Anzeiger“, der bedürftige Kinder und Jugendliche unterstützt. In der „Sternwarte“ (Stand 31) wird unter der Woche fast täglich zwischen 16 und 18 Uhr ein buntes Kinderprogramm geboten; am 6. Dezember kommt der Nikolaus zu Besuch. Nebenan steht ein Kinderkarussell.

Öffnungszeiten: So-Mi 11-21 Uhr, Do-Fr 11-22 Uhr, Sa 10-22 Uhr

Adresse: Domkloster, 50667 Köln

Weitere Informationen: www.koelner-weihnachtsmarkt.com

Markt der Engel, Neumarkt

In der Weihnachtszeit verwandelt sich der Neumarkt in einen „Markt der Engel“. Worring Foto:

25. November – 23. Dezember 2019

Nicht nur die rund 900 Lichtsterne in den Bäumen auf dem Neumarkt, 200 Leuchtgirlanden und 450 Tannenbäume verbreiten auf dem „Markt der Engel“ Weihnachtsstimmung. Am Haupteingang begrüßen Lebend-Engel die Besucher. Die Gassen verlaufen zwischen Holzhäuschen, die unter anderem mit Laternen, Kränzen, Eisenornamenten und Engelsfiguren geschmückt sind. Rund 90 Aussteller bieten einen Mix aus kulinarischen Genüssen und Handwerksprodukten. Erstmals können die Besucher an allen Ständen bargeldlos zahlen. Jeden Dienstag hält der Nikolaus mit einem Engel hoch zu Ross Einzug auf dem Neumarkt; am Freitag, 6. Dezember, wird er um 15 Uhr mit großem Geleitzug erwartet: Pony mit Kutsche, Pferd und Engel.



Donnerstags begrüßt ein berittener Engel die Besucher, begleitet von seinen engelhaften Kolleginnen. An fünf Tagen kommt die Winterkönigin mit Uhu, Schneeeule und Einhorn zu Besuch. Sonntags sind beleuchtete Fabelwesen auf Stelzen unterwegs: das Pferd Azuro, die Eiskönigin und der Nachtschwärmer. Mit drei Exemplaren nimmt der Markt am 24. Kölner Krippenweg teil: einer von einer Naturlandschaft umrahmten traditionellen Krippe (neben dem Kinderkarussell), einer Hänneschen-Krippe und einer Mini-Krippe aus Transsylvanien. Auf der Bühne auf der Nordseite des Platzes wird ein abwechslungsreiches Programm geboten.



Freitags von 14 bis 17 Uhr können sich Kinder dort kostenfrei schminken lassen. Jeden Montag um 15 und um 17 Uhr zeigt das Theater Sternkundt, welche Abenteuer der Kasper und seine Freundin Gretel zu bestehen haben. Die City-Projekt Veranstaltungs-GmbH unterstützt wie in den Vorjahren gemeinnützige Initiativen, darunter den Verein „wir helfen“ des „Kölner Stadt-Anzeiger“, der bedürftige Kinder und Jugendliche fördert.

Öffnungszeiten: So - Mo 11-21 Uhr; Fr - Sa. 11 - 22 Uhr

Adresse: Neumarkt, 50667 Köln

Weitere Informationen: www.markt-der-engel.de

Nikolausdorf am Rudolfplatz

Der Weihnachtsmarkt auf dem Rudolfplatz ist auch als Nikolausmarkt bekannt. Grönert Foto:

25. November – 23. Dezember 2019

Eine dörfliche Fachwerk-Idylle aus dem Mittelalter bildet das „Nikolausdorf“ an der Hahnentorburg. Unzählige LED-Lichter an den schmucken Häuschen und in den Baumkronen sorgen für festliche Stimmung. Im Nikolaushaus, das immer bis 19 Uhr geöffnet ist, gibt es kostenlose Kreativangebote und Benefiz-Specials. Von Montag- bis Freitagvormittag wird Kita-Gruppen und Grundschulklassen, die einen Platz reserviert haben, kostenfrei ein pädagogisches Kreativprogramm geboten. An den Nachmittagen und an den Wochenenden ganztägig findet das offene Programm statt. Bei „art.Nikolaus“ präsentieren sich parallel zur täglichen Nikolauspostwerkstatt Künstler und Kunsthandwerker, die passend zum Tagesschwerpunkt zu Mitmachaktionen einladen, montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr.



In der Dorfkapelle sind von Kindern und Jugendlichen gestaltete Weihnachtskrippen sowie Krippenfotos aus einem Wettbewerb zu sehen. Auf originalen kleinen Kirchenbänken sitzend, kann man zuhören, wie Niko in einer Videoinstallation die wahre Geschichte vom Nikolaus und die Weihnachtsgeschichte erzählt. Auf der Festbühne präsentieren sich zahlreiche Bands und Interpreten der Kölner Musikszene. Zwischen 16.30 und 17.30 Uhr wandelt der Nikolaus durch die Dorfgassen; immer um 17 Uhr macht er eine Pause im Nikolaushaus und schaut den Kindern beim Basteln und Malen zu. Am 6. Dezember lädt er Kinder auf die Festbühne und verteilt Geschenke.



Das Angebot in den Häuschen reicht von kunsthandwerklichen Artikeln bis zu kulinarischen Spezialitäten. An manchen Ständen können die Besucher den Entstehungsprozess der Ware live verfolgen, etwa die Technik der Holzbrandmalerei. Zu den rund 60 Aufbauten zählt ein Kinderkarussell. Am Infostand gibt es Nikolausdorf-Souvenirs und Benefizbriefmarken.

Öffnungszeiten: So-Do 11-21 Uhr, Fr 11-22 Uhr, Sa 10-22 Uhr

Adresse: Rudolfplatz, 50674 Köln

Weitere Informationen: www.nikolausdorf.com

Heavenue

So soll der neue Weihnachtsmarkt „Heavenue” in Köln aussehen. Chicos Events Foto:

21. November – 23.Dezember 2019

„Bunt. Schrill. Anders.“ Mit diesen Worten wirbt der schwul-lesbische Weihnachtsmarkt „Heavenue“ mit seinen bunten Hütten, die im Pop-Art-Stil mit Engeln, glitzernden Wolken und schneeweißen Girlanden geschmückt sind. Hinzu kommt die effektvolle Beleuchtung des Geländes der Sparkasse Köln-Bonn zwischen Hahnen- und Schaafenstraße in der Nähe des Rudolfplatzes. In der Mitte der Unterführung steht ein ausgefallener Springbrunnen, und auf dem Platz vor der Bühne dreht sich ein üppig geschmückter großer Christbaum.



Fast täglich wird ein Showprogramm geboten. Mal treten in der Szene bekannte Künstler auf, mal sorgen DJs für musikalische Unterhaltung. Als Aussteller wieder dabei sind Ernst Klinkerfuss mit seiner „Mandellounge“, Betty Henneke mit ihrem silberfarbenem „Pulled-Pork-Trailer“ und Richard Habben mit seinen besonderen Weihnachtskränzen und Dekorationsartikeln. Zu trinken gibt es unter anderem „Rose-Punsch“ und in Ehrenfeld hergestellten „Gin de Cologne“.

Öffnungszeiten: Mo–Do 16-22 Uhr, Fr-So 14–22 Uhr

Adresse: Mauritiuswall / Ecke Schaafenstraße, 50676 Köln

Weitere Informationen: www.heavenue.de





Weihnachtsmärkte in anderen Stadtteilen:





Altstadt-Nord

Winterzauber, Eigelstein

Heimelige Stimmung auf dem Platz vor der Torburg (Archivbild) Uwe Weiser Foto:

27. November - 2. Dezember 2019

Zum dritten Mal veranstaltet der Bürgerverein Eigelstein den „Winterzauber“, der wie im vergangenen Jahr fünf Tage lang dauert. Außer den 14 Buden gibt es ein nostalgisches Karussell für die ganz kleinen Besucher, und jeden Tag um 16 Uhr kommt „D'r kölsche Nikolaus“, um Schokoladen-Nikoläuse zu verschenken. Zudem wird jeden Abend adventliche Live-Musik gespielt. Zum ersten Mal setzt sich der „Winterzauber Eigelstein“ auf dem Ebertplatz fort. Dort betreibt die Stadt mit der Kölnbäder GmbH vom 25. November bis zum 6. Dezember wieder eine Eisbahn; diesmal führt sie um den Brunnen herum.



Der „Winterzauber“ ist auf dem Platz mit zwei Hütten vertreten; an der einen wird Glühwein ausgeschenkt, an der anderen Gebäck verkauft. Die Erträge aus dem Glühweinverkauf fließen ins Veedel zurück und dienen unter anderem der Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung auf dem Eigelstein und in der Weidengasse. Um die Verbindung optisch zu betonen, werden die Eigelsteintorburg und der Brunnen auf dem Ebertplatz in der gleichen Farbe beleuchtet.

Öffnungszeiten: Mi-Fr 14-22 Uhr; Sa 12-22 Uhr, So 12-21 Uhr

Adresse: Eigelsteintorburg, 50668 Köln

Weitere Informationen: www.unser-ebertplatz.koeln/winterzauber-eigelstein

Altstadt-Süd

Chlodwigplatz

Der Weihnachtsmarkt am Chlodwigplatz im Jahr 2015 Göllnitz Foto:

25. November - 23. Dezember 2019

Dieses Jahr wird der Weihnachtsmarkt auf dem Chlodwigplatz von der IG Severinsviertel veranstaltet. An der Severinstorburg stehen rund 20 Hütten. Die Besonderheit ist diesmal das Motto „: Geschichte erleben. Wenn man über den Markt und durch das Veedel flaniert, wird Historisches von der Römerzeit bis heute erlebbar. 25 Bronzeplatten mit der Geschichte des Severinsviertels sind über eine interaktive Smartphone-App miteinander thematisch verknüpft.



Sie wurden eigens für dieses Projekt gestaltet, haben die Größe einer Gehwegplatte und sind mit Bluetooth-Sendern verbunden. Auch weitere Sehenswürdigkeiten wurden mit solchen Sendern ausgestattet, so dass annähernd 50 Punkte im Viertel durch die App abgedeckt werden. Auf die Severinstorburg werden Filme und Fotos projiziert,die vor Augen führen, wie Köln und insbesondere die Südstadt früher aussahen.

Öffnungszeiten: Mo-So 11-22 Uhr

Adresse: Chlodwigplatz, 50678 Köln

Weitere Informationen: www.severinsviertel.info

Lutherkirche

Der Weihnachtsmarkt in der Lutherkirche (Archivbild) Digitalfotografie Fischer Foto:

20. November - 22. Dezember 2019

Der kleinste Weihnachtsmarkt Kölns steht unter dem Motto „Wir glühen für eine bessere Welt“ und wird im geschmückten Innenhof der Lutherkirche am Martin Luther-Platz in der Südstadt abgehalten. Die Händler und Gastronomen aus dem Veedel wechseln wöchentlich, damit das Angebot vielfältiger ist. Auf einer kleinen Bühne treten Kölner Bands und Künstler ohne Gage auf. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf von Getränken und Speisen kommt ausgewählten Hilfsprojekten in Deutschland und anderen Ländern, zum Beispiel in Indien, Rumänen und Ecuador, zugute.

Öffnungszeiten: Mo-Fr 17-22 Uhr; Sa+So 14-22 Uhr

Adresse: Martin-Luther-Platz 4, 50677 Köln

Weitere Informationen: www.lutherkirche-suedstadt.de/veranstaltungen/der-kleinste-weihnachtsmarkt-der-stadt

Ehrenfeld

Ehrenfelder Weihnachtsmarkt



Fast alle Händler und Aussteller des Marktes kommen aus Ehrenfeld. Arton Krasniqi Foto:

25. November - 23. Dezember 2019

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 16-22 Uhr, Sa.+So. 14-22 Uhr, 25.11. 18-22 Uhr

Adresse: Bartholomäus-Schink-Str. 2, 50825 Köln

Körnerstraße

Es muss nicht immer der klassische Weihnachtsmarkt sein. Köln hat viele Alternativen zu bieten. Thilo Schmülgen Foto:

08. Dezember 2019

Öffnungszeiten: 13 Uhr bis 20 Uhr

Adresse: Körnerstraße, 50823 Köln

Lindenthal

dpa Foto:

25. November - 23. Dezember 2019

Öffnungszeiten: Mo-Do/So 12-21 Uhr, Fr/Sa 12-22 Uhr

Adresse: Karl-Schwering-Platz, 50931 Köln

Winterzauber in Rodenkirchen



Der Winterzauber hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Fest entwickelt. Stefan Worring Foto:

6. Dezember - 08. Dezember 2019

Öffnungszeiten: Fr/Sa 12-21 Uhr, So 12-19 Uhr

Adresse: Maternusplatz, 50996 Köln

Sürth

dpa Foto:

6. Dezember - 08. Dezember 2019

Öffnungszeiten: Fr 17-20 Uhr, Sa 15-20 Uhr, So 12-19 Uhr

Adresse: Sürther Marktplatz, 50999 Köln

Porz

dpa Foto:

22. und 23. November 2019

Öffnungszeiten: Fr 17-20 Uhr, Sa 10-19 Uhr

Adresse: Kölner Straße 64, 51149 Köln

Nippes

Viele Besucher kamen in den vergangenen Jahren zum Budenzauber auf dem Schillplatz (Archivbild) Bernd Schöneck Foto:

4. Dezember - 8. Dezember 2019

Öffnungszeiten: Mi-Sa 15-21 Uhr, So 15-20 Uhr

Adresse: Schillplatz, 50733 Köln