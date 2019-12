Von Köln bis ins Bergische und die Eifel: Das sind unsere 13 liebsten Weihnachtsmärkte

Köln und Region -

Hell erleuchtet, duftend, stimmungsvoll und gesellig – so ist der Winter im Rheinland. Wenn die Weihnachtsmärkte in der Region ihre Pforten öffnen, beginnt die gemütliche Adventszeit. Ob in der Stadt oder auf dem Land – in unserer Auswahl findet ganz bestimmt jeder eine Adresse, die ihm den Winter versüßt. An Printen, Glühwein und gebrannten Mandeln mangelt es dort ganz sicher nicht.

Lieblings-Weihnachtsmärkte in Köln

Stadtgarten in Köln

Der Weihnachtsmarkt im Stadtgarten ist bei den Kölnern besonders beliebt. Grönert Foto:

Für viele Kölner und Besucher der Stadt ein Markt mit ganz besonderer Anziehungskraft. Mitten im hippen Belgischen Viertel schafft er sich unter knorrigen Bäumen eine ganz eigene romantisch-weihnachtliche Dorfidylle, die einen Abstecher aus der City in Kölns ältesten Park allemal rechtfertigt.

Wann: 21. November bis 23. Dezember, Mo-Fr von 16-21.30 Uhr, Sa/So von 12-21.30 Uhr

Wo: Venloer Straße 40, 50672 Köln

Heumarkt mit Eisbahn - Heimat der Heinzel

Heimat der Heinzel: Weihnachtsmarkt in der Altstadt Köln obs/Heinzel GmbH/Thilo Schmülgen Foto:

In die märchenhafte Atmosphäre fügt sich eine spektakuläre Eislauf-Erlebniswelt ein. Mit großer Eisfläche, langen Laufwegen über den gesamten Platz und um das imposante Reiterdenkmal, Bahnen zum Eisstockschießen und einer Brücke übers Eis.

Wann: 25. November bis 5. Januar, täglich 11 bis 22 Uhr, ab 26. 12.: 11 bis 21 Uhr

Wo: Heumarkt, 50667 Köln

Hafenweihnacht in Köln

Hafen-Weihnacht am Schokoladenmuseum. Martina Goyert Foto:

Direkt im Rheinauhafen hisst der maritime Weihnachtsmarkt am Hafen die Segel.Schneeweiße, weihnachtlich dekorierte Pagodenzelte mit Holzböden und Spitzdächern, die an Planken und Segeltuch erinnern, geben dem Markt eine ebenso stilvolle wie gemütliche Note.

Wann: 22. November bis 23. Dezember von 11-21 Uhr, Fr. und Sa. bis 22 Uhr, Totensonntang, 24. November 18-21 Uhr

Wo: Harry Blum Platz, 50678 Köln

Der kleinste Weihnachtsmarkt der Stadt

Laura Klemens Foto:

Der selbsternannte „kleinste Weihnachtsmarkt der Stadt“ findet im Innenhof der Lutherkirche statt. Die Organisatoren der KG Ponyhof stellen ihn unter das Motto „Glühwein saufen für eine bessere Welt!“ Denn das Besondere an diesem Markt ist, dass nach Abzug der Kosten der gesamte Gewinn an gemeinnützige Organisationen gespendet wird.

Wann: 20. November bis 22. Dezember, Mo-Fr von 17-22 Uhr, am Sa. und So. beginnt er schon um 14 Uhr.

Wo: Martin-Luther-Platz 2-4, 50677 Köln

Der Klassiker am Kölner Dom

Der Weihnachtsmarkt auf dem Roncalliplatz am Kölner Dom gehört zu den bekanntesten. Matthias Heinekamp Foto:

Der Roncalliplatz steht unangefochten ganz oben auf der Besucherliste fürs Weihnachtsshopping: 150 festlich geschmückte Stände für Kunsthandwerk und Gastronomie sowie über hundert kostenfreie, weihnachtliche Bühnenveranstaltungen locken jährlich an die vier Millionen Besucher aus dem In- und Ausland an den Dom.

Wann: 25. November bis 23. Dezember, So.-Mi. 11-21 Uhr, Do.-Fr. bis 22 Uhr, Sa. 10-22 Uhr

Wo: Roncalliplatz, 50667 Köln

Stimmungsvolle Märkte in der Region

Schloss Loersfeld

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Loersfeld. Eva Müller Foto:

Das Restaurant im Kerpener Schloss kann sich mit einem Stern schmücken und gehört zu den besten hundert in Deutschland. Hausgemachte Gänseleberterrine aus der Schlossküche ist neben Kunsthandwerk ein besonders beliebtes Mitbringsel vom Weihnachtsmarkt. Rund 50 Aussteller präsentieren Schönes zur Weihnachtszeit.

>Die schönsten Weihnachtsmärkte auf Burgen und Schlössern finden Sie hier

Wann: 20. - 22. Dezember. Fr. 17-22 Uhr, Sa. 12-22 Uhr, So. 12-20 Uhr

Wo: Schloss Loersfeld, 50171 Kerpen

Dünnwalder Waldweihnachtsmarkt

Der überdachte Weihnachtsmarkt im Waldbad findet am dritten Adventswochenende statt. Ein Lagerfeuer, Marktstände, Leckereien und ein Weihnachtsbaumverkauf tragen zur weihnachtlichen Stimmung bei.

Wann? Samstag 14. Dezember von 14-20 Uhr, Sonntag 15. Dezember 11-18 Uhr

Wo? Waldbad Dünnwald, Peter-Baum-Weg 20, 51069 Köln

Schloss Drachenburg



Weihnachtsbeleuchtung auf Schloss Drachenburg. Schloss Drachenburg GmbH/Reinelt Foto:

Im Schatten von Charles Dickens‘ „Weihnachtsgeschichte“ können sich Besucher während der Weihnachtszeit auf eine Zeitreise ins 19. Jahrhundert begeben. An allen vier Adventswochenenden erwecken Weihnachtsgeister und Figuren der Weihnachtsgeschichte den Schlosspark zum Leben. Kinder lauschen Sagen aus dem Siebengebirge, während Erwachsene entschleunigen können. Rund 50 Aussteller bieten regionale Produkte, Geschenke, Kulinarisches und allerhand Weihnachtliches an.



Wann: 1. bis 4. Adventswochenende, Sa 30. November bis So 22. Dezember, samstags 12-21 Uhr, sonntags 12-20 Uhr.



Wo: Schloß Drachenburg, Drachenfelsstraße 118, 53639 Königswinter.



Eintritt: Kombiticket 12,- Euro (inkl. Fahrt mit der Drachenfelsbahn) / Kinder ab 6 Jahren 6 Euro, Fußgänger zahlen 7 Euro/5 Euro, Familienticket 17 Euro



www.schloss-drachenburg.de

Lieblingsmärkte im Bergischen und in der Eifel:

Christkindmarkt Engelskirchen

Christkindmarkt Engelskirchen Julia Hohenadel Foto:

Wenn drei Tage lang Christkindmarkt ist im bergischen Engelskirchen, dann können Kinder das Christkind auch persönlich in seinem Postamt im Alten Baumwolllager (LVR-Museum) besuchen und ihren Wunschzettel abgeben. Wer seinen Absender notiert, bekommt garantiert ein Antwortschreiben. Draußen im Engelspark ist das romantische Weihnachtsdorf mit 60 Fachwerkhäuschen aufgebaut, und sorgsam ausgewählt sind die Kunsthandwerker, vom Krippenbauer bis zum Seifenmacher, die auf dem Veranstaltungsplatz hinter dem Rathaus ausstellen dürfen.

Wann: 13. bis 15. Dezember, Fr 14-21 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 11-20 Uhr

Wo: Engels-Platz 4, 51766 Engelskirchen

Siegburger Mittelaltermarkt

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt in Siegburg Andreas Helfer Foto:

Es ist eine kleine Welt für sich, die sich da in der Adventszeit auf dem Siegburger Marktplatz unterhalb des Michaelsberges auftut: Mittelalterliches Leben, so wie es sich vor tausend Jahren abgespielt haben könnte. Handwerksleute und weit gereiste Händler, allesamt gekleidet wie die Menschen im späten Mittelalter, bauen ihre Zelte auf.

Wann: 23. November bis 22. Dezember, So.-Do. 11-21 Uhr, Fr. und Sa. 11-21 Uhr

Wo: Markt, 53721 Siegburg

Monschau

Der Monschauer Weihnachtsmarkt im Schnee. Monschau Touristik GmbH Foto:

Eintauchen in die stimmungsvolle Weihnachtswelt der alten Tuchmacherstadt an der Rur und die Adventszeit erleben, wie sie schöner nicht sein kann! Nicht entgehen lassen sollte man sich die vielen regionalen Leckereien wie Printen, Monschauer Senf oder die beliebten Monschauer Dütchen, ein Bisquitgebäck, das zu kleinen Tüten gedreht und mit süßen Sünden wie beispielsweise Sahne, Eis oder frischen Früchten gefüllt wird.

Wann: 22. November bis 22. Dezember 2019 (jeweils Freitag bis Sonntag), Fr./Sa. 11 bis 21 Uhr, So. 11 bis 20 Uhr, Totensonntag 24. Dezember geschlossen

Wo: Marktplatz, 52156 Monschau

Bad Münstereifel

Ein kleiner Teil des Weihnachtsmarktes in Bad Münstereifel. bad münstereifel aktiv e.V. Foto:

Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt von Bad Münstereifel: Vor der Kulisse wunderschöner Fachwerk- und Bürgerhäuser und entlang der Erft finden die Besucher Stände unter anderem mit Kunsthandwerk und Kulinarischem. Die ganze Stadt ist weihnachtlich geschmückt und zur „Langen Nacht“ am Samstag besonders festlich beleuchtet.

Wann: 22. November bis 23. Dezember und 27. bis 29. Dezember, Mo. - Do. 13-19 Uhr, Fr. - So. 11-20 Uhr, Totensonntag, 24. Dezember, geschlossen

Wo: Altstadt, 53902, Bad Münstereifel

Den Weihnachtsmarkt auf Googlemaps anzeigen.





Burgweihnacht auf Burg Satzvey



Weihnachtlich leuchtet die Burg Satzvey. Mike Goehre Foto:

Zum Ende des Jahres verwandelt sich der Park rund um Burg Satzvey in der Eifel seit über 15 Jahren in einen historischen Weihnachtsmarkt mit einem mittelalterlichen Krippenspiel, dass mehrmals täglich inszeniert wird. Händler und Handwerker aus der Region bieten Handarbeiten und Kunstwerke an, von Christbaumschmuck über Seifen und Spielzeug bis Krippen. Kinder können die Werkstatt des Weihnachtsmanns besuchen, wo ihnen Elfen beim Basteln helfen, Wunschzettel werden gestaltet und dem Weihnachtsmann übergeben.



Wann: Sa 30. November bis So 22. Dezember 2019, jeweils Sa 12-20 Uhr und So 12-19 Uhr



Wo: An der Burg 3, 53894 Mechernich.



Einritt: Erwachsene 8 Euro, Jugendliche, Schüler, Studenten 6,50 Euro, Kinder zwischen 4 und 12 Jahren 4 Euro, Kinder unter 4 Jahren frei. Familienkarte 21 Euro (2 Erwachsene, 2 Kinder) Alle Preise Tageskasse, im Vorverkauf günstiger.

Kostenlos mit der RheinlandCard besuchen!



www.burgsatzvey.de





Diese Märkte sind bereits vorbei Bergischer Weihnachtsmarkt im Wald Advent mit alles Sinnen Hans-Theo gerhards/LVR Foto: In dutzenden Holzhütten im Wald präsentieren Aussteller Ess- oder Dekowaren. Wenn man Zeit mitbringt, kann man sogar den Nikolaus begrüßen. Kinder können Ponys reiten sowie Ziegen in der "lebendingen Weihnachtskrippe" streicheln - Erwachsene heimische Lebensmittel probieren.

Wichtige Information: Im vergangen Jahr war dieser Weihnachtsmarkt überraschend überfüllt. Lesen Sie hier mehr. Das könnte Sie auch interessieren Große interaktive Karte : Mehr als 100 Weihnachtsmärkte im Rheinland auf einen Blick Wann: 07./08. Dezember 2019, 14./15. Dezember 2019, jeweils von 11-19 Uhr

Wo: Bergischer Weihnachtsmarkt, Kreutzhäuschen 6, 51491 Overath

Eintritt: 4 Euro, Kinder unter 14 Jahren zahlen keinen Eintritt. Das Geld wird beim Kauf eines Weihnachtsbaumes angerechnet. Den Weihnachtsmarkt auf Googlemaps anzeigen.

Weihnachtsmarkt in Kronenburg

Wikimedia/Stephan Kani/CC BY-SA 2.0 Foto: Der mittelalterliche Burgort ist immer eine Reise wert, vor allem aber in der Vorweihnachtszeit. Die malerische Kulisse der alten, verschlafenen, weiß verputzten Steinhäuser bringt der Schein von Schwedenfeuern und Kerzenlicht erst richtig zur Geltung. In den geschmückten Weihnachtsbuden wird viel Handwerkliches angeboten. Hektik ist ein Fremdwort. Der Kronenburger Weihnachtsmarkt finden im gesamten historischen Burgbering statt.

Wann: Fr 29. November 16-22 Uhr, Sa 30. November 13-22 Uhr, So 1. Dezember 11.30-18 Uhr.

Wo: Burgbering 4, 53949 Kronenburg / Dahlem.

www.kronenburger-weihnachtsmarkt.de