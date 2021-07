Weihnachtsmarkt-Führer 2019: Die schönsten Weihnachtsmärkte in und um Köln

Unser Weihnachtsmarktführer 2019 bringt Sie zu den schönsten Märkten in Köln und dem Rheinland – mit vielen Geheimtipps und als praktischer Download.

Unser Weihnachtsmarktführer 2019 - mit allen Adressen und Öffnungszeiten gettyimages/tis Foto:

Hell erleuchtet, duftend, stimmungsvoll und gesellig – so ist der Winter im Rheinland. Wenn die Weihnachtsmärkte in der Region ihre Pforten öffnen, beginnt die gemütliche Adventszeit. Diese Woche geht es los: Am Mittwoch 20, November, startet der kleinste Weihnachtsmarkt in Köln, im Innenhof der Lutherkirche in der Südstadt, wo die KG Ponyhof für den guten Zweck am Start ist. Donnerstag geht es weiter im Stadtgarten in Köln, Freitag startet die Hafenweihnacht rund um das Schokoladenmuseum. Die klassischen Kölner Weihnachtsmärkte öffnen dann am Montag, 25. November.