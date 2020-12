Weihnachtskonzerte, Theater: Virtuelle und reale Tipps rund um die Festtage

Köln -

Nachdem ja schon seit einiger Zeit Freizeit-Angebote wie Theater oder Kinos geschlossen haben, sind jetzt auch die Geschäfte zu. Was bleibt? Zuhause kochen, backen, es sich gemütlich machen und vielleicht auch mal das ein oder andere neue Hobby ausprobieren? An und um Weihnachten herum, gehen die meisten Menschen das Leben eh etwas langsamer an.

Dennoch gibt es weiterhin ein breit gefächertes, digitales Angebot. Mit weihnachtlicher Musik, Kunst und anderen Ereignissen. Eine gute Anlaufstelle für digitale Kulturangebote ist zudem die Plattform „Dringeblieben" des Magazins „Rausgegangen", die täglich Konzerte, Performances und andere Veranstaltungen in ihrem Stream anbietet.

Alternativ sind ausgedehnte Spaziergänge oder auch Radtouren mit Abstand schöne Möglichkeiten, sich an der frischen Luft zu bewegen.

Unsere Wochenendtipps Ausflüge, Veranstaltungen, Konzerte, Kleinkunst: Solche Veranstaltungstipps für das Wochenende finden Sie normalerweise jeden Donnerstag ab 16 Uhr hier. In Zeiten der Corona-Krise ist allerdings Zuhause-Bleiben das Gebot der Stunde, das wir uneingeschränkt unterstützen. Um sich die Zeit daheim trotzdem schön zu vertreiben, stellen wir Ihnen daher aktuell Tipps gegen die Langeweile oder virtuelle Events zusammen oder geben Tipps, wo man schöne Natur rund um Köln genießen kann – natürlich mit angemessenem Abstand. Bei Anregungen und Fragen schreiben Sie gerne eine E-Mail an ksta-freizeit@dumont.de.

Hier kommen unsere virtuellen und realen Tipps für die Festtage in und um Köln:

Loss mer Weihnachtsleeder singe – doheim!

23. bis 26. Dezember

Abendstimmung im Winter mit Domblick. Oliver Berg/dpa Foto:

Um die Tradition zu bewahren, die viele Kölner von Karneval und Weihnachten in ihren liebsten Locations kennen, werden dieses Jahr andere Wege angeboten. Auch zusammen gesungen wird in diesen Zeiten digital über einen Live-Stream. Zu dieser Zeit natürlich Weihnachtslieder. Gepaart wird der Stream mit einer weihnachtlichen Neuproduktion mit bekannten Solisten aus dem weihnachtlich geschmücktem Wohnzimmer des „studio dumont“, das einiges an Überraschungen bereithält. Wie gewohnt, werden alle Liedtexte eingeblendet. Der Videostream ist in der Zeit vom 23. Bis 26. Dezember 2020 verfügbar.

Tickets gibt es hier zu kaufen.

Zeiten:

Mittwoch, 23.12. ab 19 Uhr bis 23.59 Uhr

Donnerstag, 24.12.2020 – Samstag 26.12.2020 jeweils von 00:00 bis 23:59 Uhr

Dauer: Etwa 60 Minuten

Weitere Informationen sind hier zu sehen.

Digitale Winter-Yogareihe – Yoga zum Mitmachen

Sonntag, 27. Dezember

Die Musik von Kasalla ist für gute Laune immer zu empfehlen. Max Grönert Foto:

Yoga entspannt und führt zurück auf den eigenen Atem und die eigene Stärke. An jedem Sonntag im Dezember können Interessierte an einem Online-Yogakurs teilnehmen, bei dem Kathrin Eigendorf durch ein sanftes Training führt, das vor allem auf Körperwahrnehmung basiert und einen Fluss zwischen Atem und Bewegung schaffen soll. Die Yogareihe besteht aus jeweils 90-minütigen Sessions mit unterschiedlichen Themen, die nicht aufeinander aufbauen, sodass auch nur an einzelnen Sessions teilgenommen werden kann.

Hier finden Sie am Sonntag den Livestream des Yoga-Kurses.

Zeiten: 11 bis 12:30 Uhr

Jede Yogasession beinhaltet: Asana/Körperpraxis; Pranayama/Atemarbeit; Meditation; Gedichte/Kurzgeschichten; Stimmliche Elemente

Was man braucht: (Yoga)Matte; optional: Yoga-Blöcke (oder ein dickes Buch), Gurt (Gürtel/Schal/Tuch), (Yoga)kissen, 1 oder 2 Decken

Kosten: Zwischen 5 bis 15 Euro (oder bis 75 Euro), je nach Möglichkeit

Berühmte Weihnachtswerke online ausmalen

Jeden Tag

Der große Saal im Wiener Konzerthaus. www.lukasbeck.com Foto:

Google Arts & Culture hat sich mit hunderten Museen und Galerien weltweit zusammengetan, um auf ihrer Plattform virtuelle Touren und Ausstellungen anzubieten. Diese kann man von überall auf der Welt bewundern, auch vom heimischen Sofa aus. Auf der Seite kann gezielt nach Künstlern oder Kunstrichtungen, historischen Ereignissen oder Persönlichkeiten, sogar nach Farbe oder Zeit gesucht werden und es gibt zudem ausgewählte, wöchentliche Höhepunkte. Ein Blick auf die Website lohnt sich also auf jeden Fall. Ein interaktives Projekt, das derzeit erkundet werden kann und zu Weihnachten passt ist die „Kunst-Malbuch – Weihnachtsedition", bei der man auf verschiedene Weihnachtswerke gehen kann und diese selber per Mausklicken mit Farbe befüllen kann. Man bekommt Informationen zum Werk und kann den Hintergrund hinzufügen. Macht Spaß.

Hier geht es zum Projekt.

Eintritt: Kostenlos

Weitere Touren und Ausstellungen von Google Arts & Culture finden Sie hier.

Frische Luft schnappen

Jeden Tag

Schnee in Köln: Jens Streifling, Micky Schläger und Henning Krautmacher singen „Gloria“ im studio dumont. Foto: Stefan Worring Foto:

Es sich Zuhause gemütlich machen ist gut. Zwischendurch ist es aber auch empfehlenswert, eine Runde an der frischen Luft zu drehen. Wenn es eine größere Rund sein darf, wird daraus eine Wanderung. Zum Beispiel vom Wanderbahnhof Overath ins Eulenthal. Diese Wanderung hat vor etwa einem Jahr ein Kollege vorgeschlagen, ausprobiert wurde sie persönlich erst vor kurzem. Vom Bahnhof geht es in die Overrather Berge, über und an der Agger entlang, nach Lölsberg hinauf, von wow sich reizvolle Ausblicke eröffnen. Hoch höher liegt Eulenthal. Am Ortsausgang hat man eine tolle Sicht bis zu den Höhen der Eifel.

Die genaue Route und weitere Tipps rund um die Wanderung finden Sie mit KStA-PLUS hier.

Start & Ziel: Bahnhofplatz, 51491 Overath

Wanderweg: Ca. 9 Kilometer, etwa 2,5 bis 3 Stunden