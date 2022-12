Wer jetzt noch nicht in vorweihnachtlicher Stimmung ist und dringende Adventssehnsucht hat, darf sich auf das Wochenende in und rund um Köln freuen. Zahlreiche Weihnachtsmärkte auf Burgen und Schlössern, aber auch kleine Adventsbasare sorgen für Glühweingenuss und die Möglichkeit, handgefertige Geschenke für die Liebsten zu finden.

Wer dem weihnachtlichen Trubel lieber entkommen möchte, findet Abwechslung auf Flohmärkten, bei einem Familienfest oder im Bilderbuchmuseum in Troisdorf.

Unsere Freizeit-Tipps für das Wochenende in und um Köln:

1. Flohmarkt

Auf Flohmärkten finden sich manche Schätze und Schnäppchen. Copyright: Uli Deck/dpa

Flohmarkt an der Galopprennbahn

Wann: Fr, 9.12.+Sa, 10.12., 8-13/14 Uhr

Wo: Pferderennbahn Parkplatz, Scheibenstr. 40, 50737 Köln

Mädelsflohmarkt in der Pattenhalle (Ehrenfeld)

Wann: So, 11.12. 11 - 17 Uhr

Wie viel: Eintritt: 4 Euro, ab 16 Uhr 2 Euro

Wo: Pattenhalle Ehrenfeld, Christianstraße 82, 50825 Köln

Flohmarkt am Ikea Butzweilerhof

Wann: So, 11.12. 11 - 18 Uhr

Wo: Ikea Parkplatz, Butzweilerstraße 51, 50829 Köln

Flohmarkt im Café Fleur

Wann: So, 11.12., ab 16 Uhr

Wo: Café Fleur, Lindenstraße 10, 50674 Köln

2. Kleine Weihnachtsmärkte in Köln am dritten Adventswochenende

Auf Adventsmärkten wird es (vor-)weihnachtlich. (Symbolbild) Copyright: Warmuth/dpa

Weihnachtsmarkt der Vielfalt

Die Jugendwerkstatt lädt am Freitag zum „Weihnachtsmarkt der Vielfalt", mit Punsch, Kaffee und Kakao, Mitmachaktionen für Klein und Groß, einem Flohmarkt und handgefertigtem aus dem Bereich Design und Handwerk.

Fr, 9.12., 13 - 19 Uhr, Eintritt frei; Rhöndorfer Str. 6, 50939 Köln



onomao Less Waste Sale - Christmas Edition

In der Rufffactory stöbert man durch weihnachtliche Deko und handgefertigte Unikate, die durch optische Abweichungen nicht zum regulären Preis verkauft werden können und nun zu reduzierten Preisen angeboten werden. Dazu gibt es Glühwein und Pommes oder andere Leckereien.

Fr, 9.12. 12 - 19 Uhr + Sa, 10.12. 11 - 18 Uhr; Eintritt frei; Rufffactory, Marienstraße 71-73, 50825 Köln



Vintage Wonderland

Ein Weihnachtsmarkt der etwas anderen Art öffnet am Samstag einmalig seine Türen: Verschiedene Läden haben sich in Nippes zusammengetan und laden ins „Vintage Wonderland" ein. Neben Kleidung und Accessoires trinkt man Glühwein oder lokal-produziertes Bier und ersteigert manch ein gutes Stück bei einer Live-Auktion vor Ort.

Sa, 10.12. 12 - 20 Uhr; Eintritt frei; AM to PM Studio, Gartenstraße 4, 50733 Köln

3. „Winterland"-Weihnachtsmarkt am Blackfoot Beach

Freitag, 9. Dezember bis Sonntag, 11. Dezember

Direkt an den Ufern des Fühlinger Sees stampfen Besucherinnen und Besucher durch feinen Sand und entlang schön geschmückter Stände, die in eine Märchenlandschaft entführen. Ein Winterbiergarten lockt mit heißem Punsch, Feuerstellen bieten die Möglichkeit, sich zwischendrin aufzuwärmen und leckere Gerichte dürfen probiert werden. Außerdem wird ein großes Programm geboten, vom Bogenschießen übers Stockbrotbacken bis hin zu einem Seifenblasenlabor für Kinder.



Wann: an allen kommenden Adventswochenenden, 03.-05.12.; 10.-12.12.; 17.-19.12., jeweils 15-21 Uhr

Wie viel: Erwachsene 6 Euro, Kinder 4 Euro, bis 6 Jahre freier Eintritt

Wo: Blackfoot Beach, Stallagsbergweg 1, 50769 Köln

Weitere Infos gibt es hier.

4. Winterzauber im Club Astoria

Freitag, 9. Dezember bis Sonntag, 11. Dezember

Mit Blick auf den See kann man sich beim Winterzauber im Club Astoria an den kleinen Winterhäuschen mit Glühwein, Kinderpunsch oder heißer Schokolade eindecken. Mit Reibekuchen, Crêpes oder hausgemachte Suppen stärkt man sich nach einem Spaziergang an der kalten Luft rund um den Weiher und durch den Stadtwald.



Wann: freitags ab 15 Uhr, samstags und sonntags ab 12 Uhr

Wie viel: Der Eintritt ist frei.

Wo: Guts-Muths-Weg 3, 50933 Köln

Weitere Infos gibt es hier. Noch mehr besondere Weihnachtsmärkte entdecken Sie hier.

5. Weihnachtsmarkt auf Schloss Türnich

Freitag, 9. Dezember bis Sonntag, 11. Dezember

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Türnich Copyright: Schloss Türnich Event GmbH

Am 3. und 4. Adventswochenende verwandeln sich die Hofanlage aus dem 17. Jahrhundert und das barocke Schloss Türnich in einen der schönsten Schloss-Weihnachtsmärkte im Rheinland. Im romantischen Park der Hofanlage, aber auch im Renteisaal, der alten Geschirrkammer des Schlosses mit ihren historischen Fliesen, der alten Schmiede oder der Budenlandschaft rund um den Kräutergarten bieten Händler ihre Waren an: Geschenkideen aus Fell, Filz, Leder, Edelsteinen und vieles mehr.

In Innenräumen wird es eventuell eine Maskenpflicht geben.



Wann: Öffnungszeiten sind freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 21 Uhr, sonntags von 12 bis 20 Uhr.

Wie viel: freitags: 5 Euro, samstags und sonntags: 8 Euro, Abendtickets 90 Min. vor Ende: 3 Euro; Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren: freier Eintritt

Wo: Schloss Türnich 1, 50169 Kerpen

Mehr Infos und viele weitere schöne Weihnachtsmärkte auf Burgen und Schlössern in NRW finden Sie hier.

6. Weihnachtsmarkt und mittelalterliches Krippenspiel auf Burg Satzvey

Samstag, 10. Dezember und Sonntag, 11. Dezember

Burg Satzvey in der Eifel zur Weihnachtszeit und bei der Burgweihnacht. Copyright: Mike Göhre, Der Fotoschmied/Burg Satzvey

In den urigen Burgmauern von Satzvey in der Eifel präsentieren Handswerkerinnen und Handwerker am Wochenende ihre Waren, darunter Holzspielzeug, Christbaumschmuck, Weihnachtskrippen, Seifen und Räucherwerk, aber auch Kulinarisches aus der Region. Kinder dürfen in der Werkstatt des Weihnachtsmanns basteln, Wunschzettel gestalten und Lebkuchen in der burgeigenen Backstube bemalen. Als Unterhaltungsprogramm wird ein Krippenspiel nach mittelalterlichen Vorgaben aufgeführt, die Szenen werden in Latein und Mittelhochdeutsch gesprochen und gespielt und vom Proclamator für das Publikum übersetzt.



Wann: Sa, 10.12. 12 – 20 Uhr; So, 11.12.:12 – 19 Uhr

Wie viel: Erwachsene: Vorverkauf 10 Euro, Tageskasse 12 Euro; Schüler/Studenten/ermäßigt: Vorverkauf 7 Euro, Tageskasse 8 Euro; Kinder (ab 4 Jahren): Vorverkauf 5 Euro, Tageskasse 6 Euro; Kinder unter 4 Jahre: freier Eintritt; Familienkarte (2 Erwachsene und 2 Kinder): Vorverkauf 25 Euro, Tageskasse 30 Euro

Wo: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey

Weitere Infos gibt es hier.

7. Familienfest in den ehrenfeldstudios

Samstag, 10. Dezember und Sonntag, 11. Dezember

Die ehrenfeldstudios in Köln laden am dritten Adventswochenende zu einem Familienfest mit Tanz, Musik und gemeinsamen Aktionen ein. Auf der Bühne unterhalten die Produktion tanzfuchs und ein Gastspiel von Eliisa Erävalo, bei „TANZ@HOME" sind Kinder (und die ganze Familie) zum Mitmachen und gemeinsamen Bewegen eingeladen und wer im Anschluss eine Stärkung braucht, labt sich an Punsch und Waffeln.



Wann: Sa, 10.12. 13 - 17 Uhr; So, 11.12. 11 - 17 Uhr

Wie viel: Einzelticket: 8 Euro/Vorstellung; Minifamilie (3 Personen): 22 Euro, Maxifamilie (5 Personen): 36 Euro

Wo: ehrenfeldstudios e.V., Wißmannstraße 38, 50823 Köln

Weitere Infos und das gesamte Programm finden Sie hier.

8. Familienführung im Bilderbuchmuseum Troisdorf

Sonntag, 11. Dezember

Die Buchcover-Illustration für Tintenherz von Cornelia Funke. Im Rahmen der Ausstellung „Cornelia Funke und ihre verzauberten Welten" werden Cover und Zeichnungen aus den Büchern der Autorin gezeigt. Copyright: Cornelia Funke/Bilderbuchmuseum Troisdorf

Cornelia Funkes Kinder- und Jugendliteratur ist weltbekannt. Im Bilderbuchmuseum in Troisdorf werden aktuell selbstgezeichnete Werke aus der Feder der deutschen Autorin ausgestellt. Sonntag lädt das Museum bei einer Familienführung dazu ein, gemeinsam durch die Werke zu stöbern und insbesondere Advents- und Weihnachtsgeschichten der Autorin, etwa „Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel" oder „Hinter verzauberten Fenstern" anzuschauen und zusammen in Weihnachtsstimmung zu kommen.



Wann: So, 11.12. 15 Uhr

Wie viel: Die Führung ist kostenlos, die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt. Zu zahlen ist der Museumseintritt: Erwachsene 5 Euro, Kinder (3-14 Jahre) 2 Euro, Familienkarte 12 Euro; Anmeldung telefonisch: 02241 900-427

Wo: Bilderbuchmuseum, Burgallee 1, 53840 Troisdorf

www.troisdorf.de/de/natur-kultur/bilderbuchmuseum/

9. Sonntags in der Bibliothek

Sonntag, 11. Dezember

Auch an diesem Sonntag öffnet die Stadtbibliothek am Neumarkt wieder Ihre Tore und das nicht nur für Leseratten. Besucherinnen und Besucher erwartet ein buntes Mitmach-Angebot, mit Musik, Geräuschen und lustigen Texten rund um das Thema Winter- und Weihnachtszeit. So werden mit „Oma Zuckerschnute“ Plätzchen gebacken und die ersten Schneeflocken bestaunt, mit den „Schlitterschlotterschlittschuhen“ geht es aufs Eis und sämtliche Märchenfiguren laden zum Winterball ein. Das Familienkonzert mit Liedern zum Mitsingen beginnt um 15 Uhr und ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet.



Wann: So, 11.12. ab 15 Uhr

Wie viel: Kostenlos

Wo: Stadtbibliothek Köln, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Köln

10. Charity Eiskunstlauf Show in Bergisch Gladbach

Sonntag, 11. Dezember

Bei der Charity-Eiskunstlauf-Show treten Eiskünstler des ESV Bergisch Gladbach auf. (Symbolbild) Copyright: Ralf Hirschberger/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Am dritten Adventssonntag glüht in der Eissportarena in Bergisch Gladbach das Eis: Bei einer Charity-Eiskunstlauf-Show treten Eiskünstler des ESV Bergisch Gladbach auf und zeigen besondere Küren, die für staunende Zuschaueraugen sorgen. Direkt im Anschluss klingen Melodien über die spiegelglatte Fläche, wenn die „Flöckchen" ein weihnachtliches Mitsing-Konzert anstimmen. Danach dürfen die Besucherinnen und Besucher selbst aufs Eis und bis in den späten Abend hinein Schlittschuhlaufen. Für den Hunger zwischendurch werden Bratwurst, Glühwein, Punsch und Waffeln verkauft. Der gesamte Erlös des Tages wird für den Erhalt der Eishalle verwendet.



Wann: So, 11.12., Einlass ab 15 Uhr, Eislauf-Show ab 16 Uhr, Konzert ab 17.30 Uhr, Eislaufen ab 18.30 - 21 Uhr

Wie viel: Erwachsene: 8 Euro, Kinder 4 Euro. Der gesamte Erlös wird für den Erhalt der Eishalle verwendet.

Wo: Eissportarena Bergisch Gladbach, Saaler Str. 100, 51429 Bergisch Gladbach

www.eissportarena.gl.de

11. Kunstkaufhaus Zollstock

Alle Adventssonntage

Kunstkaufhaus in der Halle Zollstock Copyright: Norbert Görtz

Die Halle Zollstock lädt ein zum Zusammensein im Kunstkaufhaus: Angeboten wird ein großes Repertoire an schönen Selbstgemachten Objekten, Bildern, Multiples, Kerzenleuchtern, Fotos, Nagelobjekten, Kastenbildern und vielem mehr. Es gibt Getränke, Gespräche und jede Menge Inspiration.

Wann: An allen Adventssonntagen, 11.12. und 18.12. von 14 - 18 Uhr

Wo: Halle Zollstock, Gottesweg 79 '(gegenüber Muskelkater), 50969 Köln-Zollstock