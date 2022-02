Zum Mitsingen: „Loss mer Singe“ 2022 – diese 11 Karnevalssongs sind der Hit

Köln -

Ganz Köln ist Brauchtumszone! Wenn ab Weiberfastnacht der Straßenkarneval startet (ohne Züge und Sitzungen, versteht sich), dann wird zumindest an vielen Straßenecken in den Veedeln und in den Kneipen getrommelt und gesungen. Wenn dann noch das Karnevalswetter in Köln mitspielt, werden die Jecken das Beste aus dieser Session machen.



Loss mer singe 2022 Sessionshits wählen: Bis Weiberfastnacht 24.2.2022 kann abgestimmt werden, wer der oder die Gewinner/in der Session 2022 sein soll.

Die 20 Neuvorstellungen der Session können im Stream zuhause verfolgt werden. Tickets für den Stream kosten 6 Euro, hier erhältlich. Die Siegertitel werden am Sonntag, 27.2., um 18 Uhr im Studio des „Kölner Stadt-Anzeiger“ präsentiert. Die Übertragung, unterstützt durch die Kreissparkasse Köln, läuft prominent auf ksta.de. Im Stream kann jeder dabei sein. www.lossmersingezohus.de

Auch wenn das Einsingen in den Karneval ohne „Loss mer Singe“-Tour dieses Jahr erneut „zo Hus" stattgefunden hat, gibt es 2022 viele neue Sessionshits, deren Refrains schnell zu Ohrwürmern werden. Wir haben unsere 11 Favoriten aus den 20 bei „Loss mer Singe“ angemeldeten Karnevalshits der Session 2022 zusammengestellt – mit Refrains zum ganz schnellen Auswendiglernen oder Nachlesen. (rei)

Hier finden Sie die Songs der Liste als Spotify-Playliste.

Die Höhner: Die schönste Stroß'

Un jedes Mol, wenn ich dä Dom von Wiggem soh, han ich jewoss:

De schönste Stroß op minger Reis',

die führt noh Hus.

De schönste Stroß op minger Reis',

die führt noh Hus.



(Copyright: Text und Musik: Christian Wunderlich, Henning Krautmacher, Michael

Schläger, Jens Streifling, Verlag: Edition 40 adm. Vogelsang Musik GmbH)

Brings: Mir sin widder do

Mir sin widder do, su, wie et fröher wor.

Weil jede Naach ohne üch

ne Himmel ohne Stääne es.

Zu lang janz allein,

jetz rollt er widder, uns’re Stein.

Mir sin widder do, wie еt fröher wor.

Na-na, na-na-na, – na-na, na-na-na

Mir sin widder do, wie et fröher wor.

(Copyright: Text und Musik: Brings – Verlag: Kasalla-Musikverlag)

Kasalla: Rudeldiere

Wo sin all ming Rudeldiere? (Wo-o-o-o?)

Die wo ich dozo jehüre. (Wo-o-o-o?)

Es do einer, sin do viеle,

die met mir dä Mond anhüle?

Wo sin all ming Rudeldiere?



(Text: Florian Peil, Bastian Campmann, Musik: Florian Peil, Bastian Campmann, René Schwiers, Nils Plum, Sebastian Wagner, Tobias Campmann, Verlag: Sony ATV, Gaucho, Tinseltown, Edition flopeil)

Cat Ballou: Oh wie Schön

Hügg, do zünde ich e Feuerwerk

un sing su laut ich kann, domit et jeder hürt.

Jetz d'r Moment,

dä es för iwich un immer – (Immer)

Oh, wie schön, dich widder laache zo sinn.

(Oh-oh-oh-oh-oh)

Oh, wie schön, mer wore vill zo lang allein.

(Oh-oh-oh-oh-oh)

Oh, wie schön, dich widder laache zo sinn.

Dat ich endlich widder noh bei dir ben.

(Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh)



(Text und Musik: D. Schönenborn, O. Niesen, H. Feder, Y. Richter,

G. Denhof, K. Wittwer – Verlag: CB Verlag)

Die Grüngürtelrosen: Kölle

Kölle, du bist mein Anker,

[Ref 1] wenn ich mich verlier’.

[Ref 2] wir könn’ nich’ verlier’n.

[Ref 3ff] wenn ich mich verlier’.

Kölle, du bist der Anfang

und bis zum Ende bleibe ich bei dir.

Kölle, du bist die eine für mich,

mein zu Haus is hier

Ich steh’ immer zu dir!



(Text und Musik: Henning Neuser – Verlag: Manuskript)

Bläck Fööss: Wie fröher, nur späder

Doch wenn mir zosamme sin,

es alles, wie et immer wor.

Dann sin m’r widder meddendren,

selvs noh all dä lange Johr.

Weil dann es alles su wie fröher, nur späder

un jeder singk su laut hä kann.

Un jeder föhlt sich su wie fröher, nur jet späder,

an dat Jeföhl, do kütt nix dran.

Su lang mir uns han.



(Text: F. Altheide, Bläck Fööss – Musik: Bläck Fööss – Verlag: Manuskript)





JP Weber: Kumm loss et esu

Dupdupdubidu dupdupdubidu dupdupdubidu

Dupdupdubidu dupdupdubidu Dup Dup

Kumm loss et e su. – Kumm loss et e su.



(Text und Musik: Jörg Paul Weber, Reiner Hömig

Verlag: Pavement Musikverlag)

Zwei Hillije: Fluchzeuchdräjer

Mir han ene Fluchzeuchdräjer

un fahren övver d’r Rhing.

Bei uns kann jeder lande –

[Ref 1 bis 3] op unserem decke Ding – Dingeling.

[Ref 4] op unserem decke Dingeliding.

Jo met alle Mann do fahr’ mer

[Ref 1 bis 3] bes noh Rotterdam - damdam.

[Ref 4] bes noh Rotterdamedidam.

Un driehe öm om Meer,

weil mer om Rhing nit wende kann

(Text und Musik: Bernd Löhr, Wolfgang Löhr

Verlag: Dabbelju Musik-Verlag e.K)

Stadtrand: Janz ejal

Doch janz ejal wat och passeet,

un wenn de Welt hügg ungerjeiht,

mir blieve stonn - och wenn mir ungerjonn.

Janz Ejal wat och passeet,

un wenn de Welt hügg ungerjeiht,

et es su wigg – jetz es unsere Zigg.



(Text und Musik: Roman Lob, Tim Dönges, Tommy Mesenholl,

Christoph Zimmermann, Peter Geschwandtner, Marco Lehnertz,

Jan Hubner – Verlag: Copyright Control)

Kempes Feinest: Mädche vum Rhing

Mädche vum Rhing, (Woah-oh)

mir han d’r Welt su vill ze bietе.

Mädche vum Rhing, (Uh-woah-oh)

denn mir sin nit nur Danzmarieche.

Mir sin dat Fundament vum Dom,

mir strahle heller als de Sonn.

Mädche vum Rhing (Uh-woah-oh)

un och en jedem Jung

steck e Mädche vum Rhing.



(Text und Musik: Kempes Feinest, J.Rother, N.Gomez – Verlag: Manuskript)





Paveier – Hau op die Trumm

Hau op die Trumm, am beste hügg.

Denk nit an dat, wat morje kütt.

Der Düüvel danz hügg Naach

mem Herrjodd öm dе Wett,

danz doch einfach met!

Hau op diе Trumm, verjess die Zigg

nor för ne kleine Aurebleck.

Wat nützen dir der Ruhm un alles Jeld der Welt,

wenn morjen d’r Deckel fällt?



(Text und Musik: Detlef Vorholt, Sven Welter, Klaus Lückerath,

Johannes Gokus, Hans-Ludwig Brühl – Verlag: Pavement Musikverlag)