KStA-PLUS-Verlosung: Tickets für „Schließlich unendlich“-Tour von BAP gewinnen

Köln -

Fast drei Jahre ist es her, dass die Band BAP um Wolfgang Niedecken live auf einer Bühne standen. Dafür verspricht das Konzert zum 70. Geburtstag des Frontmanns 2022 aber auch ein besonders emotionaler Moment zu werden. Bei der „Schließlich unendlich“-Tour kommt die Besetzung einer der erfolgreichsten deutschen Rockbands zusammen, mit einem Liveprogramm in Kölscher Mundart. Mit KStA PLUS können Sie dabei sein und die Band hautnah erleben.

Gewinnen Sie Tickets für die „Schließlich unendlich“-Tour von BAP in Köln

Die Redaktion verlost unter allen KSTA-PLUS-Kunden 6 x 2 Tickets für das Konzert von Niedeckens BAP am 30.3.22 um 20 Uhr in der LANXESS Arena in Köln. Was Sie tun müssen, um am Gewinnspiel teilzunehmen? Melden Sie sich an (wenn Sie nicht schon angemeldet sind) und drücken Sie einfach auf „Ja, ich möchte teilnehmen“ – und mit etwas Glück gehören zwei Konzerttickets Ihnen.

Das Gewinnspiel endet am 28. März 2022 um 12 Uhr. Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (sbs)