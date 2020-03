„Die Sitzung fällt aus!!!“: Wie die Kölner Politik auf das Coronavirus reagiert

Köln -

„Die Sitzung fällt aus!!!“ - Wer sich auf der städtischen Internetseite über die anstehenden politischen Termine informieren wollte, dem wurde sogleich klar: Wenn das öffentliche Leben auf das Allernötigste beschränkt wird, kann auch der Stadtrat nicht im Normalbetrieb weitermachen.

Am Montagvormittag verständigten sich die Fraktionsspitzen der SPD, der CDU, der Grünen, der Linke und der FDP auf eine Art Notfallplan. Bis auf weiteres wollen sich die Kommunalpolitiker auf dringend notwendige Entscheidungen beschränken. Größere Gremien werden in verringerter Personalstärke tagen, die Ratsmitglieder sollen während der Sitzungen Abstand untereinander halten.

„Die oberste Prämisse allen politischen Handelns zielt nun darauf ab, dass die Stadt in der aktuellen Lage handlungsfähig ist und bleibt“, teilten die fünf Fraktionen in einer gemeinsamen Erklärung mit. Es gehe darum, „die Arbeit des Krisenstabes sowie der Verwaltung bestmöglich zu unterstützten“. Dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Christian Joisten zufolge würden „vor allem wichtige Vorlagen für das Funktionieren der Verwaltungsarbeit beraten und verabschiedet“.

Kölner Stadtrat versammelt sich nur in Teilen

Die Sitzungen der Fachausschüsse sollen „in reduzierter Form stattfinden“. Um den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu folgen, sollen die mit meist 13 Fraktionsvertretern sowie einem halben Dutzend Verwaltungsexperten besetzten Ausschüsse nicht in den üblichen Besprechungszimmern tagen, sondern möglichst in dem großen Ratssaal; dort befinden sich mehr als 100 Arbeitspulte.

Die Teilnehmerzahl für die Ratssitzung am Donnerstag in der kommenden Woche soll verringert werden, die Tagesordnung erheblich verkürzt. Um beschlussfähig zu sein, müssen mindesten 46 der 90 Mandatsträger anwesend sein. Die Fraktionen wollen sich von Stadtdirektor Stephan Keller zu Beginn der Versammlung über die Lage informieren lassen. Zu den dringenden Beschlüssen zählt beispielsweise eine Entscheidung über die Elternbeiträge im neuen Kindergartenjahr. Der gebührenfreie Zeitraum soll ausgeweitet werden.

Kölner Politiker wollen die Lage täglich bewerten

Angesichts der sich rasant verändernden Lage wollen die Ratsfraktionen ihre Vorgehensweise täglich neu bewerten und an die Umstände anpassen. „Die Entscheidung von heute kann morgen schon wieder Makulatur sein“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Bernd Petelkau. Ähnlich sieht es Grünen-Geschäftsführer Lino Hammer: „Es steht derzeit alles unter Vorbehalt.“

Die Fraktionen bedankten sich in ihrer gemeinsamen Erklärung bei den „vielen Menschen, die in unserem Gesundheitswesen arbeiten und alles in ihrer Macht stehende tun, um die Gesundheitsversorgung für alle Kölnerinnen und Kölner sicherzustellen“. Die Mitglieder des Krisenstabs leisteten ebenfalls eine „über das normale Maß hinaus wichtige und wertvolle Arbeit“. Der Fraktionschef der Linken, Jörg Detjen, bezeichnete es als Aufgabe der Politik, die Verwaltung und den Krisenstab „auf Probleme aufmerksam zu machen“; zum Beispiel auf die Situation von Obdachlosen, die beengten Unterkünften übernachten würden.