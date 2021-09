„Elfte im Elften“ findet statt: Lanxess Arena setzt auf 2G-Regeln

Köln -

Nachdem der Sessionsstart im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausgefallen ist, soll der „Elfte im Elften“ am 13. November in der Lanxess Arena wieder stattfinden. Grundlage für einen „sicheren und stimmungsvollen Start“ in die Session seien dabei die 2G-Regeln, heißt es in einer Mitteilung der Arena.

10.000 Jecke können in der Arena in Köln feiern



Damit können Geimpfte und Genesene unter Vorlage ihres Impf- sowie Personalausweises die Veranstaltung besuchen. Rund 10.000 Jecke können den Sessionsbeginn mit Selbstverpflegung feiern. Die Kapazität der Arena ist gemäß der aktuellen Coronaschutz-Verordnung auf maximal 50 Prozent der Gesamtkapazität beschränkt.

Veranstalter Eberhard Bauer-Hofner von der Gastspieldirektion Otto Hofner habe gemeinsam mit der Arena entschieden. „Aus zahlreichen Gesprächen mit unseren treuen Besuchern haben wir mitgenommen, dass die Sehnsucht nach einem stimmungsvollen Sessionsstart sehr, sehr groß ist. Aber nur in einem sicheren Rahmen! Daher haben wir gemeinsam mit der Arena die Entscheidung für den konsequenten 2G-Ansatz getroffen.“

Arena-Chef und Mitveranstalter Stefan Löcher betont: „Unsere Aufgabe ist es einen Rahmen zu schaffen, bei dem sich alle Besucher wohl fühlen und dabei die bekannte und so geliebten Atmosphäre unserer Events sicherzustellen. Das verstehen wir unter neuer Normalität und diese möchten wir beim „Elften im Elften“ zum karnevalistischen Leben erwecken“. (red)

Die Tickets aus dem Vorjahr sind für die Veranstaltung am 13.11.21 gültig.