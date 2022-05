„Ich bereue es nicht“: Kölnerin gesteht Tötung ihres Bruders mit Giftcocktail

Köln -

Eine frühere Übersetzerin aus Köln hat am Montag vor dem Landgericht gestanden, ihren 64-jährigen behinderten Bruder in dessen Wohnung in Lindenthal mit einer Überdosis an Medikamenten getötet zu haben. „Für mich war das kein Mord, sondern illegale Sterbehilfe“, sagte die Angeklagte. Sie bereue ihre Tat bis heute nicht und akzeptiere eine Gefängnisstrafe.