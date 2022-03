„Inventing Anna“: Überraschender Serien-Auftritt für altes FC-Trikot

Köln -

Serie Die Netflix-Serie „Inventing Anna“, die sich um die New Yorker Hochstaplerin Anna Sorokin dreht, bricht alle Rekorde – mit Hunderten Millionen Zuschauern rund um die Welt. Doch in dem High-Society-Drama, in dem Luxus-Klamotten wie in einem Laufsteg-Videoclip fast im Sekundentakt wechseln, hat ausgerechnet ein altes FC-Trikot einen großen Überraschungsauftritt.

Reporterin trägt FC-Trikot in Folge 8

Alleine die Frauen der Mega-Serie sind die Superstars der US-Filmindustrie: Produzentin und Autorin ist die Emmy-preisgekrönte Shonda Rhimes. Ihr zur Seite steht Lyn Paolo, eine der besten Kostüm-Designerinnen Hollywoods. Kein Fetzen, kein Fussel darf ohne ihr „Go“ vor die Kamera. Und da steht Anna Chlumsky, Ex-Kinderstar („My Girl“) und Mitglied der Oscar-Academy. Und was passiert – Achtung Spoiler! – in Folge 8? Chlumsky als schicke New Yorker Reporterin, die in NRW und Eschweiler auf den Spuren der Familie Sorokin ist, trägt plötzlich ein rotes FC-Trikot unter ihrem offenen Mantel. Das Jersey hatte ihr der Vater von Anna Sorokin (gespielt von Peter Kurth) geschenkt, weil sie

Vintage-Shirt online erworben

Rund 25 Sekunden lang ist in der Szene das FC-Emblem mit Dom und Geißbock zu sehen. Und ihre Filmpartnerin fragt in der Szene sogar: „Was hast Du denn an?“ Sie antwortet: „Ach, das ist eine lange Geschichte…“ Hier ist sie.

Der „Express“ hatte Lyn Paolo um ein Statement gebeten, wie es der 1. FC Köln in diese Serie geschafft hat. Denn allein für die Rolle der schicken Hochstaplerin – Emmy-Preisträgerin Julia Garner spielt Sorokin alias Delvey – entwarf Paolo rund 3000 Outfits. Hinzu kommen noch unzählige Garderoben der anderen Stars. Plus ein FC-Leibchen aus Kölle. „Ich wollte der Geschichte einen Hauch Authentizität verleihen“, so Paolo. „Und habe das Vintage-Shirt online bezogen.“ Klar, alte FC-Trikots werden immer noch gut gehandelt. Ihr bestelltes Jersey sieht fast aus wie das 2005er Torwart-Trikot von Stefan Wessels.

Offenbar entfernte die Designerin das „adidas“-Symbol und ließ „Gerling“, den ehemaligen Kölner Versicherungsriesen und damaliger Sponsor, verblassen. „Ich hoffe, dass das deutsche Publikum die Tatsache genießen wird, dass wir uns die Zeit genommen haben, einen kleinen Hauch von lokalem Flair in der Serie hinzuzufügen.“ Denn in der wahren Geschichte über Sorokin, die die New Yorker Journalistin Jessica Pressler 2018 im Magazin „The Cut“ veröffentlichte, taucht Köln als Orientierungspunkt im Zusammenhang mit Eschweiler auf.

Dom und Geißbock als Symbol für die Heimat der Hochstaplerin in einer US-Serie, die in aller Welt Furore macht – das ist eben Hollywood.