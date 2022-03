„Krass volllaufen lassen“: Das sagen Ladeninhaber zu Zuständen auf der Zülpicher Straße

Köln -

Um die Mittagszeit an einem normalen Wochentag sieht die Zülpicher Straße ganz friedlich aus. Geschäftsinhaber halten vor der Tür ein Schwätzchen, Passanten schauen sich die Auslagen in den Modelädchen an, Kundinnen sitzen beim Friseur. Doch wie ein Schleier liegt die Erinnerung an die Auswüchse an den Karnevalstagen über der Straße, die es sogar mit einem Foto bis in die „New York Times“ geschafft hatte. Wir haben die Ladenbesitzer an der Feiermeile gefragt, die auch massiv betroffen sind, wie es nun weitergehen soll. Genervt sind alle – doch die Antworten fallen differenziert aus.