„Magic“ und „Pokémon“: Kölner „Hiveworld“ ist das Spiele-Paradies für Erwachsene

Bei „Hiveworld“ in der Kölner Innenstadt werden Spiele-Fans fündig. Von klassischen Brettspielen wie „Mensch ärgere dich nicht“ oder Strategie- und Rätselspielen, über Rollen- und Tabletop Spiele, findet man hier alles. Eine bestimmte Spielvariante, sticht aber besonders heraus. Sammelkartenspiele, in der Szene benutzt man den englischen Namen Trading Card Games, sind der besondere Schwerpunkt des Geschäfts am Mauritiussteinweg.



„Magic“, „Yu-Gi-Oh!“ und „Pokémon“– das sind die drei bekanntesten. Immer wieder kann man sich neue Karten kaufen, da regelmäßig neue Editionen erscheinen. Das Besondere: Bei den sogenannten Trading Card Games weiß man nicht, welche Karten man erhält. Somit kann es passieren, dass man Karten doppelt hat. Das Tauschen der Karten gehört hier zum Reiz des Spiels. Die Begeisterung für diese Spiele, die ihren Ursprung in Japan haben, ist international. Und ist gar nicht so sehr unter Kindern, sondern jungen Erwachsenen verbreitet – meist männlichen Geschlechts. Tatsächlich stehen im ganzen Laden Tische, an denen Leute unterschiedlichsten Alters spielen – ausschließlich junge Männer. Laut Thurow ist der Frauenanteil in der Community sehr gering. „Frauen spielen eher Brettspiele oder klassische Kartenspiele.“



Gemeinschaften treffen sich regelmäßig zum Karten spielen

Es gibt riesige Gemeinschaften, sogenannte Communitys, die sich regelmäßig treffen und zusammen Karten spielen oder bei Turnieren antreten.



Die Faszination kommt, laut Boris Thurow, Mitarbeiter von „Hiveworld“, daher, dass es die Spiele bereits seit vielen Jahren gibt und sie sich durch die neuen Karten immer wieder verändern und somit nicht langweilig werden. Mitglider der Communitys sind regelmäßig auch bei „Hiveworld“ anzutreffen.

Bei „Hiveworld“ in Köln treffen sich Fans wöchentlich

Der Laden hat sich auf sie geradezu spezialisiert, bietet wöchentlich mehrere Events an, bei denen sich Fans treffen, gemeinsam spielen und hinterher noch zusammensitzen können. „Wir kennen den Laden schon seit unserer Kindheit. Inzwischen kommen wir jeden Mittwoch her und spielen gemeinsam. Die Stimmung hier ist immer sehr offen und entspannt“, erzählen die Stammkunden Sven Baumann und Thomas Fries.



Doch nicht nur erfahrene Spieler haben die Möglichkeit hier mitzumachen. „Montags veranstalten wir eine «Casual Runde», das heißt wir bieten einfache Varianten der Spiele für Einsteiger an“ , erklärt Thurow.

Online Games stellen für die Spiele keine Gefahr dar. Es gebe zwar Konkurrenz, der Markt sei aber stabil und die meisten Leute spielten schon lange Zeit und blieben deswegen auch dabei, beschreibt Thurow sie Spieler-Szene. Doch nicht nur für Fans von Sammelkartenspielen bietet der Laden ein besonderes Angebot. Gemeinsam mit anderen Spiele-Läden in ganz Deutschland macht „Hiveworld“ bei der „Aktion hoher Spielwert“, mit , um sich auch als kleiner Laden gegenüber Großhändlern und der Konkurrenz aus dem Internet zu behaupten.



Kölner Läden wählen gemeinsam aktuelle Spiele aus

Gemeinsam wählen die Läden aktuelle Spiele aus, die sie als besonders gut bewerten und stellen diese aus. Außerdem gibt es das Angebot, Spiele zu Hause auszuprobieren. „Bestimmte Spiele kann man für zehn Prozent des normalen Kaufpreises mit nach Hause nehmen und dort testen. Sollte man das Spiel dann kaufen wollen, fällt der bereits bezahlte Anteil natürlich weg. Wenn ein Tisch im Laden frei ist, kann man die Spiele auch kostenlos hier ausprobieren“, so Thurow. Spiele für Kinder unter zehn Jahren findet man hier nicht. Für diese hat „Hiveworld“ eigens den Laden „Spieldurst“ in der Zülpicher Straße Ecke Weyertal eröffnet.



Hiveworld, Mauritiussteinweg 96, 50676 Köln, Öffnungszeiten: Mo bis Do 12-19 Uhr, Fr 12-20 Uhr, Sa 11-19 Uhr. Telefon: 0221/7886033

www.hiveworld.de