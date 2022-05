„Seit Jahrzehnten ein sozialer Brennpunkt”: CDU schlägt Stadt Kauf des Kölnbergs vor

Köln -

Der CDU-Landtagsabgeordnete Oliver Kehrl regt an, dass die Stadt Köln die Gebäude der Hochhaussiedlung Kölnberg im Stadtteil Meschenich kaufen soll. „Als Eigentümerin der Wohnungen hätte die Stadt Köln die Möglichkeit, den Bezirk nachhaltig neu zu gestalten, den Brennpunkt zu entschärfen und ihm Perspektiven zu geben“, sagt Kehrl.



Der Kölnberg sei „seit Jahrzehnten ein sozialer Brennpunkt“, argumentiert Kehrl. Immer wieder habe es in den vergangenen Jahren Ideen gegeben, die Situation dort zu verbessern, was jedoch bislang erfolglos geblieben sei. Deshalb solle „die Kommune es anstreben, stärkeren Einfluss auf die Situation in diesem Problembezirk zu nehmen“, formuliert Kehrl.



Die Gelegenheit zum Kauf sei derzeit günstig. Die Apartments „befinden sich mehrheitlich im Besitz privater Investoren, momentan ist ein Teil von ihnen am Markt, die Zinsen sind niedrig. Die Stadt und ihre Tochtergesellschaften können nahezu zum Nulltarif Schulden aufnehmen und damit Aktivvermögen erwerben“, sagt Kehrl. Im Kölnberg befinden sich rund 1300 Wohnungen, in denen etwa 4000 Menschen leben. Ein Paket von ungefähr 500 Wohnungen steht derzeit zum Verkauf.

„Die Stadt könnte das Projekt zum Beispiel mit der GAG als Partner angehen“, schlägt der Landespolitiker vor. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft GAG könnte die Wohnungen in ihren Bestand aufnehmen und verwalten, meint Kehrl. Vor allem aber könne die Stadt dann die Gebäudekomplexe und deren Außenbereich umfassend sanieren und modernisieren, um den Kölnberg für viele verschiedene Mieterklientele interessant zu machen. Wenn die Verwaltung hier erst einmal eingestiegen sei, würde die Landesregierung den weiteren Fortgang des Projekts sicherlich finanziell fördern, sagt Kehrl.



Der Bereich gewinne zudem wegen anstehender Infrastrukturprojekte an Attraktivität, meint Kehrl. „Die Ortsumgehung Meschenich soll bis 2024 fertig gestellt werden, so dass der Stadtteil endlich vom Pendler- und LKW-Verkehr entlastet wird. Außerdem wird Meschenich in wenigen Jahren an die Stadtbahn in die Kölner Innenstadt angebunden.“ Von einer Aufwertung des Kölnbergs werde auch das benachbarte Alt-Meschenich profitieren.