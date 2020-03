Restaurants ohne Sitzplätze, dafür Picknick im Park: Auch in Köln-Kalk sind die Auswirkungen der Corona-Krise spürbar. Geschäfte allerdings sind weiterhin geöffnet.

Für Eltern und Kinder ist es spürbar schwierig, mit der neuen Situation umzugehen.

Köln -

Auf den ersten Blick wirkt alles wie immer beim Schlendern über die Kalker Hauptstraße: Die Sonne scheint, eine junge Frau schleckt ein Eis, vor dem Kaufland dudelt ein Akkordeonspieler, im Gül-Supermarket sind Blaubeeren im Angebot, die Deutsche Bank rät zum Depotwechsel und das Euro-Spar-Paradies verkauft Duschschläuche zu vier Euro das Stück. So weit, so normal. Nur einige Zettel hinter Schaufensterscheiben irritieren: „Wegen Gefahr nur zum Mitnehmen“ steht an einem Imbiss, bei Backwerk ist man ganz schlau und ruft zu „Hamsterkäufe hier“ auf: „Alles was Sie zum Überleben brauchen“. Ein Schelm, wer da an Panikmache denkt.