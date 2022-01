170 Quadratmeter im 17. Stock: So viel kostet eine Wohnung im Kölner Kranhaus im Monat

Köln -

Solche Einblicke in das Kranhaus im Rheinauhafen sind selten. Wer hier wohnt, der will es eher diskret haben und über Preise in der Luxusimmobilie spricht man eher nicht. Nun gibt es Zahlen und Fotos. Sotheby's International Realty hat hier eine Premiumwohnung vermietet.



Sie kostet 8500 Euro pro Monat. Die möblierte Drei-Zimmer-Designerwohnung mit rund 170 Quadratmetern Wohnfläche liegt im 17. und damit zweithöchsten Stock des Kranhauses. Sie verfügt über einen großzügigen Eingangsbereich und Flur, von dem alle Zimmer abgehen und der in einen weiträumigen Wohn-/Essbereich mit integrierter Küche mündet.

Der Essbereich mit Blick auf den Rhein Sotheby's International Realty Foto:

Die angeschlossene Terrasse mit circa 35 Quadratmetern bietet einen Ausblick auf den Rhein, die Schäl Sick und den Kölner Süden und Westen, wie Sotheby's mitteilt. Durch die Überdachung sei eine Nutzung auch außerhalb der Sommermonate möglich.



Kranhaus-Wohnungen sind rar

Geschäftsführer Tobias Schulze von Sotheby's International Realty in NRW sagt: „Kranhaus-Wohnungen, vor allem die in den obersten Etagen gelegenen, stehen nur sehr selten zur Verfügung und sind aufgrund ihrer Qualität und des Prestiges hoch begehrt.“



Blick von der Terrasse Sotheby's International Realty Foto:

Von den drei Kranhäusern ist nur das am nächsten an der Severinsbrücke gelegene Gebäude ein Wohnhaus (erkennbar an den Balkonen), die beiden anderen sind reine Bürohäuser.



Getoppt wird die Kölner Vermietung durch eine in Düsseldorf, ebenfalls von Sotheby's. Das Objekt kostet 19.500 Euro pro Monat. Es ist eine möblierte Penthouse-Maisonette-Wohnung mit sechs Zimmern auf rund 250 Quadratmeter Wohnfläche über drei Etagen mit einem beheizten Pool mit Gegenstromanlage auf der Dachterrasse. Rheinblick inklusive.