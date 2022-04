19-Jähriger verletzt: Schwerer Unfall mit Motorrad und Auto auf Kölner Militärring

Köln -

Auf dem Militärring in Köln-Marienburg ist bei einem Unfall ein 19-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, stießen an der Kreuzug Militärringstraße/ Oberländer Ufer am frühen Sonntagabend gegen 17.45 Uhr ein Auto und das Motorrad des Verletzten zusammen. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt.



Offenbar waren Pkw und Motorrad parallel auf dem Oberländer Ufer stadteinwärts unterwegs. Ein Polizeisprecher erklärt, dass einer von beiden seine Spur verlassen haben muss – die Aussagen der Beiteiligten widersprechen sich aber, sodass erst noch geklärt werden muss, wessen Verhalten zu dem Unfall führte. Auto und Motorrad stießen in gleicher Fahrtrichtung gegeneinander, der Motorradfahrer wurde schwer am Bein verletzt. Er wird in einem Krankenhaus betreut, ist aber nicht in Lebensgefahr, so der Sprecher.

Gegen 18.15 Uhr war die Kreuzung teilweise für Bergung und Unfallaufnahme gesperrt. Zu erheblicher Staubildung komme es nicht, so die Polizei, und die Sperrung könne voraussichtlich im Laufe des Abends aufgehoben werden. (pic)