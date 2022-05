20 Millionen Euro investiert: Bühnenproduktion „Moulin Rouge!“ im Musical Dome

Köln -

Musical Wenn Mitte Mai der Musical Dome schließt, beginnt dort der Umbau für die bisher wohl aufwendigste Bühnenproduktion, die Köln je gesehen hat: „Moulin Rouge! Das Musical“. Nicht nur Bühne und Zuschauerraum, sondern auch Foyer und Haupteingang werden umgewandelt.



„Das wird eine neue Sehenswürdigkeit für Köln“, sagte am Montag Giovanni Zarrella, den das Unternehmen Mehr-BB-Entertainment mit seiner Frau Jana Ina als „Botschafter“ für das Musical gewonnen hat.

Produktionsfirma investiert viele Millionen Euro

Rund 20 Millionen Euro investiert die Firma in die Produktion. „Moulin Rouge“, basierend auf dem Kinoerfolg von Baz Luhrmann, erzählt vom Schriftsteller Christian, der sich in Satine verliebt, den schillernden Star des legendären Pariser Nachtclubs; zwischen ihnen steht der Duke of Monroth, der das Moulin Rouge kaufen will. Am Broadway und im Londoner Westend läuft das Musical mit großem Erfolg.



Im Stück verhandelte Themen wie „Liebe, Diversity und Freiheit“ seien „Werte, die wir teilen“, sagte Jana Ina Zarrella. Von besonderer Bedeutung für sie und ihren Mann sei der Song „Come What May“.



Musical Dome: Vielfach ausgezeichnetes Musical in Köln

Von Offenbach bis Lady Gaga: Das Musical, dessen New Yorker Produktion vielfach ausgezeichnet wurde, enthält nicht nur Lieder aus dem Film, sondern auch zusammengemischte Songs von Popgrößen wie Adele, Rihanna oder Beyoncé. Die Previews in Köln beginnen am 19. Oktober, Premiere ist am 6. November. Gespielt wird so lange, wie der Erfolg anhält. Sollte dies länger als bis 2026 dauern, würde die Produktion ins Staatenhaus umziehen, das zum neuen Musicaltheater werden soll, sagte Maik Klokow, Geschäftsführer und Produzent von Mehr-BB-Entertainment.

Tickets (ab 59,90 Euro) werden ausschließlich über die Webseite www.moulin-rouge-musical.de verkauft.