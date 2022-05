25.600 Quadratmeter: Strabag legt Grundstein für neue Bürogebäude in Deutz

Köln-Deutz -

Sechs Maurerkellen lagen bereit, der Tradition gemäß sind auch Kopien der Baugenehmigungen bei der Grundsteinlegung für die beiden neuen Bürogebäude „Mattes und Düxx“ mit in der Baugrube in Deutz versenkt worden.



Dort haben die Verantwortlichen der Immobilienentwickler-Firma Strabag Real Estate am Freitag feierlich die Grundlage für das zweiteilige Büroensemble an der Siegburger Straße gelegt, das „ein klares Statement zu dem starken Standort Deutz“ darstellt, wie es der Kölner Strabag-Bereichsleiter Oliver Quint bei dem Festakt ausdrückte.

Neuer Schub der Quartiersentwicklung

Das mit insgesamt rund 25.600 Quadratmetern Mietfläche aufwartende Projekt bildet den vierten und fünften Bauabschnitt des „Büro-Campus-Deutz“ und vollendet die Quartiersentwicklung, die Strabag im Jahr 2005 mit den ersten drei Bauabschnitten an der Siegburger Straße (Höhe Hausnummer 229) begonnen hat.



Von 1958 bis 2020 hatten sich auf dem Projektareal die zwei Hauptverwaltungsgebäude des Immobilienunternehmens befunden. Die ist auf dem Gelände in zweiter Reihe neu entstanden. Dadurch, sowie den Umzug der Strabag AG 2018, ist am Standort Platz für „Mattes und Düxx" entstanden.

Die Gebäude entstehen auf Höhe der Siegburger Straße 229 in Deutz. Uwe Weiser Foto:

Zeitplan bislang eingehalten

Wir liegen trotz Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sogar einige Wochen vor dem Zeitplan“, sagte Projektleiterin Katharina Horsthemke, die vor den Strabag-Chefs, Geschäftsführer Rainer Schäfer und Vorstandsvorsitzende Thomas Birtel, die symbolische erste Schicht Mörtel auf dem Fundament verteilte.



Der Baustart für das mit vier bis sieben Geschossen geplante Gebäude „Mattes“ war Ende vergangenen Jahres erfolgt, die Fertigstellung ist für Sommer 2024 geplant. Die Wettbewerbsergebnisse des Gebäudes „Düxx“, das sogar auf bis zu 16 Geschosse in die Höhe wachsen soll, würden aktuell im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in das benötigte Bauplanungsrecht überführt“, erläuterte Oliver Quint. Der Satzungsbeschluss für den „60 Meter hohen Schlussstein des Büro-Campus-Deutz“ werde für 2023 erwartet, die Errichtung von „Düxx“ bis Ende 2025 abgeschlossen sein.

Neue Bürogebäude in Köln: Bereits teilweise vermietet

Die Architektur von „Mattes & Düxx“ hat das Kölner Büro „Gernot Schulz“ entworfen, das sich in dem von der Strabag Real Estate GmbH ausgelobten internationalen Architektenwettbewerb gegen vier weitere Teilnehmer durchgesetzt hatte. Beide neuen Gebäude werden durch eine zweigeschossige, Grundstücksübergreifende Tiefgarage miteinander verbunden, auch Fahrradstellplätze sollen oberirdisch und in der Tiefgarage vorhanden sein.



Die mehr als 8.000 Quadratmeter, etwa Zweidrittel der Mietfläche von „Mattes“, sind bereits an das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen vermietet, die Restflächen befänden sich aktuell in der Vermarktung. Die Vermietung von „Düxx“ soll den Verantwortlichen zufolge „zeitnah starten“.

Bezirksbürgermeister steht „Voll dahinter“

Auch Andreas Hupke, Bezirksbürgermeister des Kölner Bezirks Innenstadt/Deutz, würdigte das Großbauprojekt an der Siegburger Straße: „Da stehe ich voll dahinter“, sagte der Grünen-Politiker am Freitag vor Ort. „Man sieht hier, dass es voran geht in Deutz“, so Hupke weiter, „.das wird dem Stadtteil guttun – und damit auch ganz Köln.“ Die Politik stehe in der Verantwortung, die Bauunternehmen auch künftig weiter verlässlich zu unterstützen. Nicht zuletzt auch mit Verweis auf den notwendigen Schulbau in der Stadt gab Hupke die Parole aus: „Es gibt noch viel zu tun.“