81-Jährige bestohlen: Kölner Polizei fahndet nach Trickbetrüger

Nach einem Trickdiebstahl in Köln-Dellbrück fahndet die Kölner Polizei nach dem unbekannten Täter. Der Mann soll sich am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr Zugang zur Wohnung einer 81-jährigen Dellbrückerin verschafft haben. Als Vorwand gab er an, den Wasserfluss in den Wohnungen im Grafenmühlenweg überprüfen zu müssen.

Nachdem der Mann die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die Seniorin, dass ihr Bargeld und Schmuck fehlen. Der Tatverdächtige soll etwa 50 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß gewesen sein. Laut der Zeugin trug er eine dunkelblaue Kappe, eine blaue Jeans und ein blau kariertes Hemd. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Nummer 0221/2290 oder per Mail zu melden. (tmo)