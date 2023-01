Verkehr in NRW A4 bei Eschweiler nach Lkw-Unfall über Stunden gesperrt

Am Donnerstagmorgen ist die Autobahn 4 von Aachen in Richtung Köln nach einem Lkw-Unfall voll gesperrt worden. Noch bis in den Vormittag hinein gab es Verkehrsbehinderungen geben.

Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Polizei gegen 4.50 Uhr. Auf Höhe Eschweiler West verlor der Fahrer eines Lkw offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von seiner Spur nach rechts ab, geriet ins Schleudern und kippte schließlich um. Andere Fahrzeuge waren laut ersten Erkenntnissen der Polizei nicht beteiligt.

Der Lkw kippte auf den rechten Seitenstreifen, der Fahrer wurde schwer verletzt im Führerhaus eingeklemmt. Einsatzkräfte befreiten ihn demnach aus dem Fahrzeug und brachten ihn ins Krankenhaus. Der Lkw wurde geborgen, die Sperrung dauerte bis weit in den Vormittag hinein.

Es bildete sich ein langer Stau. Autofahrer mussten stundenlang über die A44 und die A61 ausweichen. Erst gegen Donnerstagmittag war die Fahrbahn wieder frei. (red)