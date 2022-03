A4 in Köln: Bombenfund am Heumarer Dreieck – Autobahn wird gesperrt

In unmittelbarer Nähe des Autobahndreiecks Köln-Heumar ist am Freitagmorgen ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Ein-Zentner-Bombe werde noch am Freitag entschärft, wofür auch die Autobahn gesperrt wird, teilte die Stadt mit. Wann genau das sein wird, ist noch unklar.

Das vergleichsweise leichte Exemplar einer Fliegerbombe war am Freitagmorgen bei Bauarbeiten gefunden worden. Das Ordnungsamt legt derzeit den genauen Evakuierungsbereich fest. Es werden voraussichtlich nur einige Beschäftigte ihre Arbeitsplätze verlassen müssen, da kein Wohngebiet in der Nähe liege.

Der für die Entschärfung zuständige Kampfmittelbeseitigungsdienst spricht vorläufig von einem Gefahrenbereich von 300 Metern um den Fundort.

Mehr Informationen in Kürze.