An Kölner Zoobrücke gefunden: Versunkenes Taxi aus dem Rhein geborgen

Köln -

Das vor knapp drei Monaten unter der Kölner Zoobrücke im Rhein versunkene Taxi ist am Montag an gleicher Stelle geborgen worden. Ein auf einem Transportschiff stehender Bagger zog das Fahrzeugwrack am Morgen nur wenige Meter vom linksrheinischen Ufer entfernt aus dem Fluss, wie auf Fotos zu sehen ist. Ein Zeuge der Bergung berichtet, dass der Bagger mehrmals nach dem Wagen griff und ihn dann am Haken hatte. Außerdem sei ein Baum aus dem Rhein gezogen worden.

Am Abend des 8. Dezember hatte der Fahrer den VW-Passat versehentlich in den Rhein gelenkt. Womöglich hatte er Gas und Bremse verwechselt – offenbar aus Ärger darüber, dass ein anderer Fahrer einen Kunden vor ihm bedient hatte. Der 68-Jährige konnte aus dem Rhein gerettet werden, das Auto sank und wurde seither gesucht. (hol)