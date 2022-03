Angriff in Köln-Mülheim: Mordkommission „Holzfäller“ nimmt Verdächtigen in Porz fest

Köln -

Zwei Wochen nach dem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt auf dem Wiener Platz in Köln-Mülheim hat die Polizei einen 34-Jährigen als Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann sei an seiner Wohnung in Porz-Urbach gefasst worden, teilte die Polizei mit.

Er soll am 21. Februar mit einem Holzfällerhemd bekleidet einem 55-Jährigen an der Zwischenebene der KVB-Station am Wiener Platz lebensgefährliche Schnittverletzungen zugefügt haben und anschließend geflohen sein. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Festgenommene der Täter ist. Er wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

Die Mordkommission „Holzfäller“ hatte zuvor mit Fahndungsbildern aus der polizeilichen Videoüberwachung nach dem Mann gesucht, nachdem die Ermittlungen längere Zeit erfolglos geblieben waren. Unter anderem am Wiener Platz wurden Zettel mit den Bildern aufgehängt, Medien und die Polizei selbst veröffentlichten den Fahndungsaufruf.

Ein Zeuge sah die Fotos daraufhin in den sozialen Medien und meldete sich bei der Polizei. Hintergründe zum genauen Tatgeschehen und zur möglichen Motivlage sollen noch ermittelt werden. (hol)