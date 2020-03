Arbeiten an der Haltestelle Zülpicher Straße

Innenstadt -

Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) suchen im Bereich der Bahn-Haltestelle „Zülpicher Straße/Gürtel“ der Linie neun nach einem Standort für einen neuen Oberleitungsmast. Dafür kündigt das Unternehmen in der Nacht von Dienstag, 17. März, auf Mittwoch, 18. März, Sondierungsarbeiten in der Südstadt an.

Die Arbeiten könnten aus betriebs- und verkehrstechnischen Gründen nur nachts in der Zeit zwischen 22 Uhr am Abend und 6 Uhr morgens durchgeführt, teilen die KVB mit. Anwohner müssen sich auf entsprechende Arbeitsgeräusche einstellen, die Arbeiten werden den KVB zufolge allerdings nicht den Fahrplan und den Bahnbetrieb einschränken. (ihi)