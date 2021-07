Astrazeneca oder Biontech?: Kölner Hausärzte sind verärgert über neue Stiko-Empfehlung

Köln -

Bis zu 20 Prozent der vereinbarten Impftermine werden seit der am Donnerstag von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlenen Änderung der Impfstrategie bei den Hausarztpraxen nicht wahrgenommen, beklagt Oliver Funken vom Hausärzteverband Nordrhein. Normalerweise würde die Quote bei drei Prozent liegen. Kölns Leitender Impfarzt Jürgen Zastrow will eine Schätzung für die Kölner Praxen nicht wagen, schätzt die Zahl der „No show“-Patienten für seine Praxis aber auf bis zu zehn Prozent. Weitere zehn bis 20 Prozent sagten Termine auf Rückfrage ab.