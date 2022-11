AWB ändert Abfuhrtermine für Mülltonnen

Kalk/Mülheim. Die AWB leert ab sofort zahlreiche Restmülltonnen in den rechtsrheinischen Stadtteilen an einem anderen Abfuhrtag als bisher. Betroffene Kunden finden auf dem Deckel des Restmüllgefäßes einen Aufkleber mit dem neuen Abfuhrtag. Die neuen Termine sind zudem online oder in der AWB-App jederzeit abrufbar. Die Änderung soll zu höherer Effizienz und zur Ressourcenschonung beitragen. Fragen hierzu beantwortet die Kundenberatung per E-Mail und am Service-Telefon unter der Rufnummer 9222224. (aef) www.awbkoeln.de kundenberatung@awbkoeln.de