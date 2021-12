Beifahrerin saß noch im Wagen: Auto von 19-Jährigem rollt in Köln in den Rhein

Köln -

Ein Ausflug zum Rhein in Köln-Rodenkirchen ist am Donnerstag für einen 19-Jährigen mit einer bösen Überraschung geendet. Am Ende musste sein Auto aus dem Rhein gezogen werden.



Weil sein Wagen gegen 21.10 Uhr nicht anspringen wollte, wollte ein 19-Jähriger das Auto an einer Rampe des Heinrich-Lübke-Ufers überbrücken. Beim Öffnen der Motorhaube rollte sein Wagen jedoch los. Dem Autobesitzer gelang es nicht mehr, seinen Wagen aufzuhalten und das Auto landete letztendlich mit beiden Vorderrädern im Rhein – verkeilte sich dort aber an einer Kante. Offenbar hatte der 19-Jährige im Eifer des Gefechts seinen Wagen nicht in den Parkmodus versetzt.

Weder der Fahrer noch seine 17-jährige Beifahrerin, die sich noch auf dem Beifahrersitz befand, als der Wagen losrollte, wurden verletzt, bestätigte die Polizei am Freitagmorgen. Die Feuerwehr musste den Wagen mit einem Spezialkran aus dem Fluss heben. (ve)