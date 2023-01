Am Freitagmorgen herrscht größtenteils mäßiger Verkehr auf den Autobahnen in Köln und Region. An manchen Stellen sollten Autofahrer aber dennoch aufpassen und gegebenenfalls mehr Zeit für ihre Fahrt einplanen – die Übersicht:

Auf der A4 Aachen Richtung Köln zwischen Köln-Klettenberg und Köln-Gremberg sollten aufgrund von Bergungsarbeiten etwa 30 Minuten mehr einplanen. Aktuell gibt es hier zehn Kilometer Stau, wie der WDR bekannt gibt.

20 Minuten länger aufgrund eines Unfalls auf der A559

Aufgrund eines Unfalls dauert die Fahrt auf der A559 Köln-Porz Richtung Köln-Gremberg zwischen Dreieck Köln-Porz und Kreuz Köln-Gremberg mehr als 20 Minuten länger. Aktuell besteht hier ein Stau von drei Kilometern.

Auf der A59 Bonn Richtung Köln zwischen Flughafen und Köln-Rath gibt es zwei Kilometer Stau.

Stockenden Verkehr über zwei Kilometer gibt es aktuell auf der A555 Bonn Richtung Köln zwischen Rodenkirchen und Kreuz Köln-Süd. (red)