Betrug mit gestohlenem Auto: Polizei nimmt Frau nach Observation in Köln fest

Köln -

Der Diebstahl eines Kleintransporters in Sprockhövel im Ennepe-Ruhr-Kreis hat am Donnerstag mit der Festnahme einer Frau in Humboldt-Gremberg sein vorläufiges Ende gefunden. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte die Eigentümerin des Fiat Ducato den Diebstahl angezeigt und ihr Auto kurz darauf auf einer Verkaufsplattform im Internet wiedergefunden. Erneut alarmierte sie die Polizei. Ein fingiertes Kaufangebot führte die Emittler schließlich in die Kannebäckerstraße nach Köln. Dort machten sie die Anbieter des Inserats ausfindig, Zivilfahnder observierten die Anschrift und den vor der Tür abgestellten Fiat. Als die Frau in das Auto steigen wollte, um zum vereinbarten Kauftermin zu fahren, nahmen Streifenbeamte sie fest. (ts)