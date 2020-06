Bis zum sechsten Januar: Der Kölner Krippenweg präsentiert 120 Stationen

Köln -

Erst vor wenigen Tagen ist sie aus Bethlehem in Köln angekommen: die große Weihnachtskrippe, die Kinder und Jugendliche des sozialen Projekts „School of Joy“ aus Olivenholz geschnitzt haben. Mit dieser besonderen Darstellung des Weihnachtsgeschehens nehmen die Malteser zum ersten Mal am Kölner Krippenweg teil. Zu sehen ist sie in der Malteserhütte auf dem Weihnachtsmarkt in der Altstadt: auf dem Alter Markt neben dem Baum, der mit leuchtenden roten Herzen geschmückt ist.

Bis zum 6. Januar präsentiert das Kölner Kulturbüro „Rheinstil“ in Kooperation mit dem Verein „Krippenfreunde Region Köln“ an 120 Stationen internationale Krippenkunst, inzwischen zum 24. Mal. Diesmal nehmen wieder mehr Kirchen teil, darunter zum Beispiel St. Michael im Belgischen Viertel, St. Agnes und St. Gereon. Erstmals dabei sind die Volksbank Köln Bonn, die KG Altköllen, die Schule Augustastraße und die Kleine Markthalle Sülz. Das Kölnische Stadtmuseum zeigt eine historische Gipskrippe. Das Schokoladenmuseum am Rheinauhafen fordert dazu auf, Krippen aus Schokolade in seiner Ausstellung aufzuspüren und an einem Gewinnspiel teilzunehmen.

Das jugendpastorale Zentrum „Crux“, beheimatet an der Kirche St. Johann Baptist in der Severinstraße, lädt Jugendliche ein, am 7. Dezember von 13 bis 17 Uhr an der Legokrippe mitzubauen. Die Kölner Stadtkrippe mit ihren großen Bronzefiguren steht wegen der Bauarbeiten am Domhotel diesmal auf dem Roncalliplatz zur Straße „Am Hof“ hin. Der ADFC veranstaltet am 11. Januar eine Krippenfahrt mit dem Rad. Die große Kölner Friedenskrippe im Hauptbahnhof, die das Weihnachtsgeschehen in der kriegszerstörten Stadt zeigt, ist Treffpunkt für einige der zahlreichen Krippenführungen.

Dom im Kerzenlicht Im Kölner Dom wird die Adventszeit am Samstag, 30. November – Vorabend des 1. Adventssonntags – traditionell mit der Lichtermesse der Domsingschule eröffnet. Dabei wird der gesamte Dom ausschließlich mit Kerzen erleuchtet, es gibt kein elektrisches Licht. Die stimmungsvolle Familienmesse beginnt um 18.30 Uhr. (red)

Im Rahmen der Initiative „Weihnachten der Städtepartner“ ist an drei Stationen Kölns rumänische Partnerstadt Cluj-Napoca präsent. So ist auf dem „Markt der Engel“ auf dem Neumarkt eine rumänische Krippe zu sehen, außerdem als Teil der traditionellen Hänneschengruppe ein Figurenpaar aus Cluj-Napoca, das in Trachten gekleidet ist. In den Schaufenstern von Kölntourismus (Kardinal-Höffner-Platz 1) und des städtischen Bürgerbüros (Laurenzplatz 4) werden rumänisch-orthodoxe Ikonen gezeigt. Überdies gibt es in der Hütte mit der Nummer 106, die sich Kölns Partnerstädte auf dem Weihnachtsmarkt am Dom teilen, kulinarische Spezialitäten aus Rumänien und (bis zum 15. Dezember, danach präsentiert sich Bethlehem) reichlich Informationsmaterial für einen Besuch in dem Land.

Das Begleitheft zum Krippenweg ist unter anderem bei Kölntourismus, in der Bahnhofsbuchhandlung Ludwig und auf den Weihnachtsmärkten am Dom und auf dem Neumarkt jeweils am Stand der Marktleitung erhältlich; überdies kann es für drei Euro beim Veranstalter bestellt werden.

info@koelner-krippenweg.de

www.koelner-krippenweg.de