Brandstiftung in Köln: Erneut Fahrzeug in Nippes angezündet – Insgesamt sieben Fälle

Köln -

Der oder die Täter, die bereits in der Nacht zu Samstag an mehrere Autos Feuer gelegt hatten, haben am Samstagmittag erneut zugeschlagen: Nach Angaben der Polizei brannte um 13 Uhr plötzlich ein Transporter-Fahrzeug einer Firma in der Knechtstedener Straße. In diesem wie in allen anderen Fällen geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus.



Zuvor hatten Unbekannte in der Nacht zu Samstag und am Samstagmorgen insgesamt sechs Pkw im Stadtteil Nippes in Brand gesteckt. Nach Angaben der Polizei begann die Serie von Brandstiftungen in der Rembrandtstraße um etwa 23.45 Uhr. Das Feuer zerstörte einen dort abgestellten Pkw vollständig. In der gleichen Straße brannte am frühen Samstagmorgen um 3.55 Uhr erneut ein Auto.

Das nächste Fahrzeug ging dann um 7.10 Uhr in der Krüthstraße in Flammen auf. Hier blieb es bei einer Beschädigung. Gleich drei Autos brannten gut eine Stunde später um 8.20 Uhr in der Escher Straße. Auch hier wurden die Pkw lediglich beschädigt. Alle Tatorte liegen im südwestlichen Teil von Nippes.

Das Motiv für die Taten liegt aber noch völlig im Dunkeln. Die ermittelnden Beamten bitten eventuelle Zeugen, sich unter 0221/229-0 zu melden. (ps)