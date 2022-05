Briefwahl und Ergebnisse: Was Sie zur Landtagswahl 2022 in Köln wissen müssen

Köln -

Köln ist zur NRW-Landtagswahl am 15. Mai 2022 in sieben Wahlkreise unterteilt – in die Wahlkreise 13 bis 19, sie heißen Köln I bis VII.

Wie kann ich in Köln wählen?

Sie dürfen wählen, wenn Sie am Wahltag 18 Jahre alt sind, Deutsche oder Deutscher sind und mindestens seit dem 29. April in Nordrhein-Westfalen wohnen oder sich sonst gewöhnlich im Wahlgebiet aufhalten. Nach Angaben der Stadt Köln sind insgesamt 729.697 Kölnerinnen und Kölner Wahlberechtigt, davon 27.376 Erstwählerinnen und Erstwähler.

Sie können per Briefwahl, Direktwahl oder in einem Wahllokal abstimmen. Briefwahl ist ab dem 19. April 2022 möglich. Sie können Sie bis zum Freitag, 13. Mai 2022, beantragen.

Per Post erhalten Sie eine Wahlbenachrichtigung und Briefwahlunterlagen, um an der Wahl teilnehmen zu können. Diese werden zwischen dem 9. und 24. April 2022 zugestellt. Wenn Sie wahlberechtigt sind und in diesem Zeitraum keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, wenden Sie sich bitte unter 0221 / 221-34567 an die Stadt Köln.

Sobald dem oder der Wahlberechtigten die Wahlbenachrichtigung vorliegt, lassen sich die Briefwahlunterlagen mit Hilfe eines QR-Codes online beantragen. Dazu muss der auf der Wahlbenachrichtigung aufgedruckte QR-Code eingescannt werden – als Identifizierungsmerkmal muss das Geburtsdatum eingetragen werden. Alternativ kann ein Online-Antrag auf der Internetseite der Stadt gestellt werden. Dort erhalten die Wahlberechtigten zudem weitere Informationen. Mit dem QR-Code oder dem Online-Antrag erhalten die Wahlberechtigten die Briefwahlunterlagen nach Angaben der Stadt am schnellsten.

Weiterhin ist es möglich, die Unterlagen per Post mit dem auf der Wahlbenachrichtigung befindlichen Antrag und dem dafür vorgesehenen Rückumschlag anzufordern. Der Umschlag muss ausreichend frankiert werden – ansonsten kann es zu einer Verzögerung bei der Zustellung des Briefwahlantrages kommen.

Die persönlichen Wahlbenachrichtigungen an alle im Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten wurden per Post inzwischen vollständig an die jeweilige Meldeadresse versendet.

Wenn Sie am Wahltag wählen, geben Sie Ihre Stimmen am 15. Mai 2022, zwischen 8 und 18 Uhr im Wahlraum Ihres Stimmbezirks persönlich ab.

Die Direktwahl ist eine Sonderform der Briefwahl. Ab dem 19. April können Sie persönlich wählen. Die genauen Orte gibt die Stadt noch bekannt. Detaillierte Informationen zu Wahlen veröffentlicht die Stadt Köln hier.

Welche Stimmen habe ich und wie zählen sie?

Sie haben zwei Stimmen für die Landtagswahl, die Erststimme und die Zweitstimme.

Mit der Erststimme wählen sie eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten. Wer die meisten Erststimmen erhält, wird den Wahlkreis im Landtag vertreten.

Die Zweitstimme entscheidet, welche Kandidatinnen und Kandidaten von den Landeslisten der Parteien zusätzlich in den Landtag einziehen. Die Zahl der Abgeordneten, die über die Landesliste in den Landtag kommen, richtet sich nach den landesweit erhaltenen Zweitstimmen.

Die Erststimmen entscheiden über 128 Landtagsmitglieder, die Zweitstimmen über mindestens 53 weitere. Durch sogenannte Überhangs- und Ausgleichsmandate kann die Zahl der per Liste gewählten Abgeordneten auch höher ausfallen. Der 2017 gewählte Landtag hat 199 Mitglieder (18 Überhangs- und Ausgleichmandate).

Der Landtag wählt dann den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin.

Wie setzen sich die Wahlkreise bei der Landtagswahl 2022 in NRW zusammen?

Das Kölner Wahlgebiet ist in sieben Wahlkreise aufgeteilt, die sich wiederum in 543 sogenannte Urnenstimmbezirkeuntergleidern. Sie basieren auf der jeweiligen Einwohnerzahl. Stimmbezirke in einem Stadtteil können mitunter in unterschiedliche Wahlkreise fallen: So hat Braunsfeld etwa Stimmbezirke sowohl in Wahlkreis 14 als auch Wahlkreis 15. Eine interaktive Karte mit allen Wahlkreisen und Stimmbezirken gibt es hier.

Zum Wahlkreis 13 – Köln I gehören der Stadtbezirk Innenstadt mit dem Stadtteil Neustadt/Süd sowie der Stadtbezirk Rodenkirchen mit folgenden Stadtteilen: Bayenthal, Godorf, Hahnwald, Immendorf, Marienburg, Meschenich, Raderberg, Raderthal, Rodenkirchen, Rondorf, Sürth, Weiß und Zollstock.

Der Wahlkreis 14 – Köln II setzt sich aus folgenden Stadtteilen des Stadtbezirks Lindenthal zusammen: Braunsfeld, Junkersdorf, Klettenberg, Lindenthal, Lövenich, Müngersdorf, Sülz, Weiden und Widdersdorf.

Zum Wahlkreis 15 – Köln III gehören der Stadtbezirk Ehrenfeld mit den Stadtteilen Bickendorf, Bocklemünd/Mengenich, Ehrenfeld, Neuehrenfeld, Ossendorf und Vogelsang, außerdem aus dem Stadtbezirk Lindenthal Braunsfeld und Müngersdorf sowie aus dem Stadtbezirk Nippes die Stadtteile Bilderstöckchen und Nippes.

Der Wahlkreis 16 – Köln IV besteht aus dem Stadtbezirk Chorweiler mit den Stadtteilen Blumenberg, Chorweiler, Esch/Auweiler, Fühlingen, Heimersdorf, Lindweiler, Merkenich, Pesch, Roggendorf/Thenhoven, Seeberg, Volkhoven/Weiler und Worringen sowie den folgenden Stadtteilen des Stadtbezirks Nippes: Longerich, Mauenheim, Niehl, Riehl und Weidenpesch.

Zum Wahlkreis 17 – Köln V gehören der Stadtbezirk Kalk mit den Stadtteilen Brück, Merheim und Rath/Heumar sowie der Stadtbezirk Porz mit den Stadtteilen Eil, Elsdorf, Ensen, Finkenberg, Gremberghoven, Grengel, Langel, Libur, Lind, Poll, Porz, Urbach, Wahn, Wahnheide, Westhoven und Zündorf.

Zum Wahlkreis 18 – Köln VI gehören aus dem Stadtbezirk Innenstadt die Stadtteile Altstadt/Nord, Altstadt/Süd, Deutz und Neustadt/Nord sowie aus dem Stadtbezirk Kalk die Stadtteilen Humboldt/Gremberg, Kalk, Vingst, Höhenberg, Ostheim und Neubrück.

Der Wahlkreis 19 – Köln VII wird aus dem Stadtbezirk mit den Stadtteilen Buchforst, Buchheim, Dellbrück, Dünnwald, Flittard, Höhenhaus, Holweide, Mülheim und Stammheim gebildet.

Wen kann ich in Köln direkt wählen?

Im Wahlkreis 13 – Köln I treten diese Personen als Direktkandidatinnen und -kandidaten an:

Oliver Kehrl (CDU), Berit Blümel, (SPD), Lorenz Deutsch (FDP), Luca Leitterstorf (AfD), Eileen Woestmann (Grüne), Sofia Fellinger (Linke), Alexander Brommer (Die Partei), Torsten Ilg (Freie Wähler), Hans Christopher Weißenborn (die Basis), Olivier Fuchs (Volt).

Das Direktmandat im Jahr 2017 hatte Oliver Kehrl (CDU) gewonnen.

Im Wahlkreis 14 – Köln II treten diese Personen als Direktkandidatinnen und -kandidaten an:

Bernd Petelkau (CDU), Lisa Steinmann (SPD), Eva Maria Ritter. (FDP), Heribert Ferdinand (AfD), Frank Jablonski (Grüne), Carolin Butterwegge (Linke), Judit Géczi (Die Partei), Tanja Eichler (Tierschutzpartei) und Lisa Hanna Gerlach (Volt).

Das Direktmandat im Jahr 2017 hatte Bernd Petelkau (CDU) gewonnen.

Im Wahlkreis 15 – Köln III treten diese Personen als Direktkandidatinnen und -kandidaten an:

Nathanael Liminski (CDU), Jochen Ott (SPD), Maria Westphal (FDP), Christer Cremer (AfD), Arndt Klocke (Grüne), Christian Köhler Pinzón (Linke), Stefan Pott (Die Partei), Ludwig Degmayr (Freie Wähler), Wolfgang Pawlik (die Basis), Yvonne Müller (du.), Philipp Juchem (Volt) und Andrea Capitain (ÖkoLinX).

Das Direktmandat im Jahr 2017 hatte Gabriele Hammelrath (SPD) gewonnen.

Im Wahlkreis 16 – Köln IV treten diese Personen als Direktkandidatinnen und -kandidaten an:

Thomas-Josef Welter (CDU), Lena Teschlade (SPD), Yvonne Gebauer (FDP), Sven Tritschler (AfD), Friederike Scholz (Grüne), Daniel Schwerd (Linke) Janine Anika Krüger (Die Partei), Georg Wördenweber (die Basis), Nadia Boemer-Boutiti (Team Todenhöfer) und Laura Claire Loscheider (Volt).

Das Direktmandat im Jahr 2017 hatte Andreas Kossiski (SPD) gewonnen.

Im Wahlkreis 17 – Köln V treten diese Personen als Direktkandidatinnen und -kandidaten an:

Florian Braun (CDU), Christian Joisten (SPD), Martin Ozminski (FDP), Ahmet Türe (AfD), Marvin Schuth (Grüne), Madeleine Eisfeld (Linke), Aaron Baron von Kruedener (Die Partei), Dirk Heidtmann (Tierschutzpartei) und Christopher Gudacker (Volt).

Das Direktmandat im Jahr 2017 hatte Florian Braun (CDU) gewonnen.

Im Wahlkreis 18 – Köln VI treten diese Personen als Direktkandidatinnen und -kandidaten an:

Ursula Heinen-Esser (CDU), Florian Schuster (SPD), Marc Urmetzer (FDP), Stephan Boyens (AfD), Berivan Aymaz (Grüne), Kalle Gerigk (Linke), Sabine Kader (Die Partei), Elisabeth Höchtl (MLPD), Bettina Wolff (Volt) und Martin Josef Przybylski (Zukunft NRW).

Das Direktmandat im Jahr 2017 hatte Susana Dos Santos Herrmann (SPD) gewonnen.

Im Wahlkreis 19 – Köln VII treten diese Personen als Direktkandidatinnen und -kandidaten an:

Dominik Kaven (CDU), Carolin Kirsch (SPD), Klaus Uckrow (FDP), Iris Dworeck-Danielowski (AfD), Leon Philip Schlömer (Grüne), Attila Gümüs (Linke), Andreas Bernd Maria Altefrohne (Die Partei), Andrea Weigand (MLPD), Volkmar Becker (die Basis), David Steimel (Volt), und Beowulf Siegert (Einzelvertreter).

Das Direktmandat im Jahr 2017 hatte Martin Börschel (SPD) gewonnen.

Welche Partei kann ich in Köln wählen?

Mit der Zweistimme wählen Sie eine Partei und bestimmen damit deren Bedeutung im Landtag. Parteien, die aktuell in Landtag oder Bundestag vertreten sind, dürfen automatisch zur Wahl antreten. Das sind CDU, SPD, FDP, Grüne und AfD. Zudem hat der Kreiswahlausschuss noch Bewerber von Die Linke, Die Partei, Freie Wähler, Volt, Die Basis, Tierschutzpartei, Die Urbane, Ökologische Linke, MLPD, Team Todenhöfer, Zukunft NRW und den Einzelvertreter Beowulf Siegert zugelassen.

Wie hat Köln bei der NRW-Landtagswahl 2022 gewählt?

Hier finden Sie am Wahlabend die Ergebnisse für Köln.

