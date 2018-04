Bürgerinitiative : Figur von St. Severin soll wieder strahlen

Köln-Innenstadt -

Der Heilige Severin, der Kölner Bischof aus dem vierten Jahrhundert, nach dem die Kirche und das „kölscheste aller Viertel“ benannt sind, steht seit 50 Jahren zwischen der Brücke und der Straße, die gleichfalls seinen Namen tragen. Und doch dürfte nicht jeder der Bewohner im Severinsviertel seiner Präsenz gewahr sein. Das liegt vielleicht daran, dass der Blick der Figur aus der Nische neben der Kirche Sankt-Johann-Baptist und seine segnenden Hände eher auf die Autofahrer gerichtet sind, die von der Severinsbrücke kommen. Es könnte aber auch daran liegen, dass der weiße Marmor, aus dem er gehauen ist, von einer dicken, schwarzen Schicht am Leuchten gehindert wird.

„Die Figur geht vor die Hunde“

„Die Figur geht langsam vor die Hunde“, klagt Rudolf Conrads vom Rheinischen Verein für Denkmalpflege. Deshalb soll sie restauriert werden. Um Conrads hat sich eine Initiative von Bürgern aus dem Severinsviertel formiert, die das ermöglichen will. Dazu zählen Ursula Jünger vom Verein des Severinsbürgerpreises, Johannes Oepen von der katholischen Gemeinde Sankt Severin, der evangelische Pfarrer Matthias Bonhoeffer von der Kartäuserkirche und Johannes Hillebrand, Sohn des Bildhauers Elmar Hillebrand, nach dessen Vorlage und unter dessen Mitwirkung der Severin aus Carrara-Marmor gefertigt wurde. Unterstützt werden sie von der früheren Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner. „Er steht seit 50 Jahren im Freien und ist im wesentlichen sehr dreckig“, sagt sie und macht Abgase und Reifenabrieb dafür verantwortlich. „Das kann man nicht mit der Wurzelbürste machen“, so Schock-Werner bei einem Ortstermin der Initiative mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Vielmehr müssen da Fachleute ran, ist sich die Runde einig. Und dafür wollen sie nun sammeln.

Johannes Hillebrand will die Restaurierung begleiten. Er ist selber Bildhauer und will zum Meißel greifen, „sollte bildhauerisch etwas zu machen sein“, und ansonsten auf sachgemäße Arbeit achten. „Mein Vater hat auf dem Sterbebett davon gesprochen, dass der Bischofsstab in der Hand der Figur kaputt ist“, sagt er. Er fühlt nicht zuletzt deshalb eine Verpflichtung. Wie der Stab repariert werden kann, ist noch unklar.

Spendenaktion geplant

Johannes Oepen, Historiker und aktives Mitglied der Severinskirchengemeinde , berichtet von einem Reinigungsversuch, der vor Jahren unternommen wurde. Anschließend war der Severin „komplett hell“. Lang angehalten habe der Zustand aber nicht. Die Mitglieder der Initiative wissen, worauf sie sich einlassen. Sie wollen die Politik ins Boot holen und alle Schritte mit den zuständigen städtischen Stellen absprechen. „Wir wissen, dass wir nicht machen können, was wir wollen“, sagt Ursula Jünger. Zunächst müssen sie aber die Kosten ermitteln und eine Spendenaktion starten. Fest steht, dass sie sich beeilen müssen. Conrads wünscht sich, dass sie zum 28. November fertig werden – exakt 50 Jahre nach der Einweihung des Denkmals.