Köln-Fühlingen – Am Montagnachmittag (24. Oktober) ist es gegen 13.30 Uhr am Fühlinger See zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 45-jähriger Mann und eine 20-jährige Frau schwer verletzt wurden.

Der Fahrer eines Ford-Wagens soll gegen 13.30 Uhr auf der Oranjehofstraße in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen und daraufhin in eine Laterne gekracht sein.

Unfall am Fühlinger See: Beifahrerin erleidet schwere Rückenverletzungen

Die 20-jährige Beifahrerin des 45-Jährigen wurde von Rettungskräften mit schweren Rückenverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallursache ist bisher noch unbekannt und wird derzeit vom Verkehrskommissariat 2 ermittelt. (red)