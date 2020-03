Mordkommission ermittelt: Vater greift Familie mit Messer an und verletzt Sohn

Volkhoven/Weiler -

Am Freitagabend ist ein 25-jähriger Mann im Stadtteil Volkhoven/Weiler bei einem Familienstreit leicht verletzt worden. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen, gaben die Staatsanwaltschaft und Polizei Köln am Samstag bekannt. Polizisten nahmen noch am Tatort seinen Vater vorläufig fest.



Köln: Vater greift Sohn und Ehefrau mit Messer an

Der 54-Jährige soll mit einem Messer mehrfach versucht haben, seine 51-jährige Frau und den Sohn zu verletzen. Bei einem anschließenden Gerangel erlitt der Sohn die leichten Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft beabsichtigt den Angreifer noch am Samstag dem Haftrichter vorzuführen.

Gegen 20.30 Uhr alarmierte der 25-Jährige die Polizei und berichtete von der Bedrohung durch den Vater in der Wohnung auf der Keimesstraße. Der Tatverdächtige ließ sich von den eintreffenden Beamten widerstandslos festnehmen. Ein Arzt entnahm dem Alkoholisierten eine Blutprobe. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits dauern an. Mit weiteren Informationen ist nicht vor Montagmittag zu rechnen. (mcl)