Pkw stoßen zusammen Mehrere Verletzte bei Unfall in Köln-Volkhoven

Unfall am Sandglöckchenweg in Volkhoven

Volkhoven – Am Samstagmittag sind mehrere Personen bei einem Unfall in Köln-Volkhoven leicht verletzt worden. An der Kreuzung Toni-Welter-Straße Pescher Holzweg stießen zwei Pkw zusammen.

Laut bisherigem Kenntnisstand der Polizei wollte eine 23-jährige Autofahrerin links abbiegen und nahm dabei einem entgegenkommenden Fahrzeug die Vorfahrt. Die Frau wurde leicht verletzt, ebenso wie ein 43-jähriger Beifahrer. Ein 34-jähriger weiterer Insasse des Autos sowie ein neunjähriges Kind blieben unverletzt.

Der 41-jährige Fahrer des anderen Pkw erlitt leichte Verletzungen. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Straße gesperrt werden. (red)