Computerspiel für junge Besucher des Wallraf: Jagd nach Reliquien im Kölner Museum

Köln -

Lilian (14), Schülerin der achten Klasse des Humboldt-Gymnasiums, steht vor dem Werk „Christus am Kreuz zwischen Maria und Johannes“. Sie will herausfinden, ob in den hölzernen Köpfen der Figuren Reliquien versteckt sind. Mit dem neuen Computerspiel des Wallraf-Richartz-Museums kann sie Röntgenbilder aufrufen. Nein, in den Köpfen der Heiligen sind keine Knöchelchen oder andere angebliche Heiligen-Überbleibsel. Also weiter zum nächsten Bild.