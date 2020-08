Köln -

An diesem Wochenende lädt Köln Tourismus Kölner ein, Tourist in der eigenen Stadt zu sein. Beim „Entdecke Köln Tag“ am 28./29. August bieten zahlreiche Hotels verbilligte Übernachtungen an. „Die Aktion soll die Kölner, die ihre Stadt in den vergangenen Monaten nicht wie gewohnt erleben konnten und vorrangig zuhause geblieben sind, motivieren“, so Jürgen Amann, Chef von Köln Tourismus.