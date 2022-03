Corona in Köln: 2622 Neuinfektionen gemeldet – Kliniken kämpfen mit Quarantäne-Fällen

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Ausbreitung des Virus in Köln.

Köln -

Die Corona-Pandemie hatte und hat große Auswirkungen auf Köln. Die Entwicklungen aus der Stadt in unserem Newsblog.

Alle aktuellen Corona-Zahlen aus Köln finden Sie hier in unsere Grafik.

Alles Wissenswerte zu Risiko-Begegnungen, Tests und Impfungen lesen Sie hier.

Dienstag, 22. März

2622 Neuinfektionen gemeldet – drei weitere Todesfälle

6.02 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstagmorgen 2622 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus für Köln gemeldet. Am Montag lag die Zahl der Neuinfektionen noch bei 986. Seit Beginn der Pandemie wurden 286.800 Infektionen registriert.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind in Köln drei weitere Menschen gestorben, die Zahl der Todesfälle steigt auf 1003.

Nachdem die Inzidenz am Montag auf 1.620,2 war, steigt sie nun wieder an: Nach RKI-Angaben liegt die Inzidenz am Montag bei 1618,6.

Montag, 21. März

​Zahl der Sauerstoffpatienten In Köln sinkt erheblich

Die Kölner Stadtdirektorin Andrea Blome meldet mit Blick auf die Corona-Lage in den Kliniken eine „leicht rückläufige“ Belegung. Erfreulich sei insbesondere der Trend bei Covid-Patienten, die künstlich mit Sauerstoff versorgt werden müssen; die Zahl habe sich seit Anfang März fast halbiert. Blome betonte im Hauptausschuss jedoch: „Es gibt keine Entspannung, die Kliniken kämpfen auch in Köln mit vielen Quarantäne-Fällen in der Belegschaft.“

Inzwischen seien 81 Prozent der Kölnerinnen und Kölner mindestens zweimal geimpft, 65 Prozent haben laut Stadt zudem eine Booster-Impfung erhalten. „Damit liegen wir deutlich über dem Landes- und Bundesschnitt“, stellte Blome klar. Von allen über 60-Jährigen seien in Köln 92 Prozent doppelt geimpft und 87 Prozent mit einer Booster-Impfung versorgt.

Mit Blick auf die gelockerten Regelungen zum Infektionsschutz zeigte sich Blome besorgt. „Es ist zu befürchten, dass sich das Infektionsgeschehen erneut zuspitzen könnte“, so die Stadtdirektorin. Gemeinsam mit den Kölner Kliniken habe die Stadt in der vergangenen Woche an das Land appelliert, zentrale Regelungen fortzuführen. Dass die Landesregierung dies nun beschlossen habe, begrüße die Stadt Köln sehr, sagte Blome.

Knapp 1000 Neuinfektionen – Inzidenz sinkt nur minimal

6.25 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Montagmorgen 986 Neuinfektionen für Köln. Damit setzt sich der absteigende Trend fort. Die Gesamtzahl der mit Corona infizierten Fälle steigt auf insgesamt 284.187 seit Beginn der Pandemie. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 1.620,2, das sind 51,9 Punkte weniger als am Sonntag.

Sonntag, 20. März

1.100 Neuinfektionen – Inzidenz sinkt auf 1.670

7.30 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Sonntagmorgen 1.145 Neuinfektionen für Köln. Die Gesamtzahl der mit Corona infizierten Fälle steigt damit auf insgesamt 283.192 seit Beginn der Pandemie. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 1.672,1, das sind 189 Punkte weniger als am Samstag.

Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet. Insgesamt starben in Köln bereits 1000 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19.

Samstag, 19. März

Mehr als 3000 Neuinfektionen – Zahl der Todesfälle steigt auf 1000

8:14 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Samstag für Köln 3.012 neue Corona-Infektionen gemeldet. Damit steigt die Zahl der seit Beginn der Corona-Pandemie mit Covid-19 Infizierten auf 282.042. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Vergleich zum Vortag erneut leicht um 29,8 Punkte auf 1.861,1.

Zudem wurden drei weitere Todesfälle registriert. Damit sind seit Beginn der Corona-Pandemie in Köln 1000 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Freitag, 18. März

Mehr als 3000 Neuinfektionen – Inzidenz weiter hoch

6:58 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitag für Köln 3317 neue Corona-Infektionen gemeldet. Damit steigt die Zahl der seit Beginn der Corona-Pandemie mit Covid-19 Infizierten auf 279.034. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Vergleich zum Vortag erneut leicht um 46,7 Punkte auf 1891,9.

Die Zahl der Todesfälle bleibt unverändert. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind 997 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Donnerstag, 17. März

Mehr als 4.000 Neuinfektionen – Inzidenz erneut leicht gesunken

6:20 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwochmorgen für Köln 4.188 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, damit ist die Zahl im Vergleich zum Dienstag (3879) um 309 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt hingegen erneut leicht und liegt nun bei 1937,8, das entspricht einem Rückgang um 35,2.

Außerdem meldete das RKI vier weitere Todesfälle. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind damit 997 Menschen infolge einer Covid-19-Erkrankung in Köln gestorben. 275.717 Kölnerinnen und Kölner haben sich bereits mit dem Coronavirus infiziert.

Mittwoch, 16. März

Über 3500 Neuinfektionen gemeldet – Inzidenz leicht gesunken

6:18 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwochmorgen für Köln 3879 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, damit ist die Zahl im Vergleich zum Dienstag (1796) um 2083 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt hingegen leicht und liegt nun bei 1973, das entspricht einem Rückgang um 150,5.

Außerdem meldete das RKI drei weitere Todesfälle. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind damit 993 Menschen infolge einer Covid-19-Erkrankung in Köln gestorben. 271.529 Kölnerinnen und Kölner haben sich bereits mit dem Coronavirus infiziert.

Dienstag, 15. März

Kostenlose Corona-Impfung für Geflüchtete aus Ukraine

11.08 Uhr: Geflüchtete aus der Ukraine können sich ab sofort jeden Mittwoch und Freitag zwischen 9 und 13 Uhr kostenlos gegen das Coronavirus testen lassen. Das teilte die Uniklinik Köln am Dienstagvormittag mit. Geimpft wird in der Impfstelle des Infektionsschutzzentrums (Gebäude 80) an der Ecke Kerpener Straße/Joseph-Stelzmann-Straße in Köln-Lindenthal. „Sie können mit Ihrem Ausweisdokument und gegebenenfalls Impfausweis zu den Öffnungszeiten ohne Termin vorbeikommen“, heißt es vonseiten der Uniklinik.

Knapp 1800 Neuinfektionen – Inzidenz sinkt weiter leicht

6.15 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstagmorgen für Köln 1.796 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, damit ist die Zahl im Vergleich zum Montag (1.966) um 170 gesunken. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht und liegt nun bei 2.123,5, das entspricht einem Rückgang um 209,9.

Außerdem meldete das RKI einen weiteren Todesfall. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind damit 990 Menschen infolge einer Covid-19-Erkrankung in Köln gestorben. 267.650 Kölnerinnen und Kölner haben sich bereits mit dem Coronavirus infiziert.

Montag, 14. März

Knapp 2000 Neuinfektionen – Inzidenz sinkt

6.10 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Montagmorgen 1.966 Corona-Neuinfektionen seit dem Vortag. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 265.854 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz wird mit 2.233,4 angegeben, dies ist ein Rückgang um 291,7 Punkte.

Allerdings ist es möglich, dass die Zahlen nicht die tatsächlichen Werte widerspiegeln, dass es in der vergangenen Woche mehrfach zu Meldeverzögerungen gekommen ist.

Es wurden keine weiteren Todesfälle für Köln gemeldet. Die Gesamtzahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, liegt bei 989.

Sonntag, 13. März

Über 4000 Neuinfektionen – Inzidenz steigt auf über 2500

7.41 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Sonntagmorgen für Köln 4212 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf 2525,1. Das ist im Vergleich zum Vortag ein Anstieg von 193 Fällen. Insgesamt haben sich in Köln seit Beginn der Pandemie 263.888 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Zudem wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. In Köln sind seit Beginn der Pandemie 989 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Samstag, 12. März

Knapp 3000 Neuinfektionen – Inzidenz sinkt erneut leicht

7.47 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Samstagmorgen für Köln 2.731 gemeldet, das sind deutlich weniger als noch am Freitag (4.239). Auch die Sieben-Tage ist erneut leicht gesunken und liegt nun bei 2332,1. Am Freitag betrug der Wert, der angibt wie viele Menschen sich von 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, noch 2543,2, am Donnerstag 2784,6. Insgesamt haben sich in Köln seit Beginn der Pandemie nun 259.676 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 988 davon sind gestorben. Neue Todesfälle wurden in Köln nicht gemeldet. (red)