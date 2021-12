Corona in Köln: Fast 500 neue Fälle gemeldet – Polizei bereitet sich auf Proteste vor

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Ausbreitung des Virus in Köln.

Köln -

Die Corona-Pandemie hatte und hat große Auswirkungen auf Köln. Die Entwicklungen aus der Stadt in unserem Newsblog.

Alle aktuellen Corona-Zahlen aus Köln finden Sie hier in unsere Grafik.

Alles Wissenswerte zu Risiko-Begegnungen, Tests und Impfungen lesen Sie hier.

Freitag, 31. Dezember

Inzidenz steigt leicht an – Fast 500 neue Fälle in Köln gemeldet

8.00 Uhr: Das Robert Koch-Institut hat am Freitag 499 neue Corona-Fälle für Köln gemeldet. Die Inzidenz steigt leicht auf 227,5, am Donnerstag lag der Wert bei 224,9. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen steuert weiter auf die 100.000er-Marke zu: 97.946 Corona-Infektionen gab es seit Beginn der Pandemie in Köln. Aktuell gelten insgesamt 5200 Personen als infiziert.

Eine Person ist an den Folgen von Covid-19 gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Aufzeichnungen auf 882.

Donnerstag, 30. Dezember

Polizei bereitet sich auf Proteste gegen Corona-Regeln an Silvester vor

16.42 Uhr: Zum Jahreswechsel werden in der Innenstadt mehrere hundert Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sein. Polizeioberrat Jürgen Mehlem rechnet wegen des Böllerverbots, das vielerorts gilt, zwar mit deutlich weniger Menschen in den bekannten Partyzonen als in Vor-Corona-Jahren, sagt aber auch: „Weniger Menschen in der Stadt sind keine Garantie für einen ruhigen Einsatz.“



Es sei festzustellen, dass Menschen sich massiver und mit zunehmender Gewaltbereitschaft gegen die staatlichen Corona-Einschränkungen stellten. Die Polizei werde daher darauf achten, „ob sich Ansammlungen bilden, die bewusst die Corona-Regeln missachten oder sogar die Auseinandersetzung suchen.“



Polizeipräsident Uwe Jacob äußerte Verständnis für allgemeinen Frust und Enttäuschung bei vielen, weil auch dieses Jahr erneut Silvester und Karneval ins Wasser fielen: „Ich hätte nicht gedacht, dass ich auch dieses Jahr meine Botschaft zum Jahreswechsel des letzten Jahres wiederholen muss: Bleiben Sie besonnen, feiern Sie in kleinem Kreis und lassen Sie es uns gemeinsam durchstehen. Schön ist anders.“

467 bestätigte Fälle der Omikron-Variante in Köln

14.28 Uhr: In Köln gibt es aktuell 467 bestätigte Fälle der Omikron-Variante. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Laut Gesundheitsamt hätten sich in Bezug darauf seit Anfang Dezember drei größere Cluster identifizieren lassen können: Eine Weihnachtsfeier in einem Kölner Brauhaus, eine Ski-Woche und eine Geburtstagsfeier in einem Kölner Restaurant.

„Rund 70 Prozent der mit der Omikron-Variante infizierten Kölnerinnen und Kölner wiesen beziehungsweise weisen Symptome auf“, sagt eine Sprecherin der Stadt. Das Durchschnittsalter jener infizierten Personen betrage 34 Jahr. Nahezu 80 Prozent seien mindestens zweifach geimpft.

„Angesichts der sich ausbreitenden besonders ansteckenden Omikron-Variante appelliert der Krisenstab an die Kölnerinnen und Kölner, wann immer es möglich ist, eine FFP2-Maske zu tragen, sich impfen beziehungsweise boostern zu lassen, um nicht schwer zu erkranken, und das breite Testangebot in Köln zu nutzen“, so die Sprecherin weiter.

477 Infektionsfälle gemeldet – Kein weiterer Todesfall

6.05 Uhr: Das Robert-Koch-Institut hat am Donnerstagmorgen 477 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus gemeldet. Die Inzidenz steigt leicht auf 224,9, am Dienstag lag der Wert bei 215,2, am Montag bei 218,8. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen steuert weiter auf die 100.000er-Marke zu: 97.448 Corona-Infektionen gab es seit Beginn der Pandemie in Köln.

An den Folgen von Covid-19 ist keine weitere Personen in Köln gestorben. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Aufzeichnungen bleibt bei 881.

Mittwoch, 29. Dezember

550 Infektionsfälle gemeldet – Ein weiterer Todesfall

6.06 Uhr: Das Robert-Koch-Institut hat am Mittwochmorgen 550 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus gemeldet. Damit sinkt die Inzidenz leicht auf 215,2, am Dienstag lag der Wert bei 218,8, am Montag bei 225,1. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen steuert auf die 100.000er-Marke zu: 96.971 Corona-Infektionen gab es seit Beginn der Pandemie in Köln.

An den Folgen von Covid-19 ist eine weitere Personen in Köln gestorben. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Aufzeichnungen steigt auf 881.

Dienstag, 28 Dezember

Eintritt in Bäder nur noch mit negativem Corona-Test

16.31 Uhr: In den Schwimmbädern der Köln-Bäder ist der Einlass ab sofort nur noch möglich, wenn die Besucherinnen und Besucher geimpft oder genesen sind und einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können. Das gilt für alle ab einem Alter von 16 Jahren mit Ausnahme von Kindern und Jugendlichen sowie Schülerinnen und Schülern.

In der Zeit vom 27. Dezember bis zum 9. Januar 2022 benötigen Schülerinnen und Schüler den Nachweis eines höchstens 24 Stunden alten negativen Antigen-Tests oder eines höchstens 48 Stunden alten PCR-Tests, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind.

Geimpfte Personen müssen ihren analogen oder digitalen Impfnachweis und ein negatives Testergebnis mitbringen Die zweite Impfung muss mindestens 14 Tage zurückliegen. Genesene Personen müssen einen Nachweis erbringen, der das Vorliegen einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Die Erkrankung muss mindestens 28 Tage und darf maximal sechs Monate zurückliegen. Auch hier ist zusätzlich ein negativer Test Pflicht.

Stadt Köln finanziert Pool-Tests an weiterführenden Schulen

16.06 Uhr: Die Stadt Köln wird an den weiterführenden Schulen die wöchentlichen Lolli-PCR-Pooltests auch nach den Weihnachtsferien auf eigene Kosten fortsetzen. Geplant ist, das freiwillige Angebot an alle weiterführenden Schulen zunächst bis zu den Osterferien anzubieten. Derzeit nehmen 60 weiterführende Kölner Schulen das Angebot an. Die Kosten dafür werden vollständig von der Stadt übernommen. Den Schulen ist damit freigestellt, ob sie drei Schnelltests in der Woche anbieten oder einen der Schnelltests durch die wesentlich sichereren Lolli-PCR-Tests ersetzen.

Die Stadt hatte im Schulministerium angefragt, ob sich das Land angesichts der Priorität der Sicherung des Schulbetriebs an den Kosten für die Pool-Testungen beteiligt. Dies wurde kurz vor Weihnachten durch Schulministerin Yvonne Gebauer abgelehnt. Die Ministerin bedankte sich in dem Schreiben für das große Engagement der Stadt Köln in der Pandemie. Dank des Angebots der PCR-Pool-Tests an weiterführenden Schulen könne in der Stadt Köln eine noch höhere Sicherheit für die Schülerinnen und Schüler erreicht werden. Dieses freiwillige PCR-Testangebot könne „auch gerne weiter eingesetzt werden“. Eine Finanzierung der weiterreichenden Testungen aus Landesmitteln sei aber nicht möglich. Schließlich finanziere das Land ja bereits ein effektives Testangebot für die Schulen mit drei Schnelltests die Woche.

Der schulpolitische Sprecher der SPD, Oliver Seeck, kritisierte, dass die Landesregierung die Stadt Köln mit den Kosten allein lasse. Gerade in der jetzigen Phase der Pandemie und angesichts der Tatsache, dass Omikron die Schulen nach den Weihnachtsferien mit voller Wucht treffen wird, sei dies „ein fatales Signal“. Anders verhält es sich mit den PCR-Lolli-Tests an Grundschulen. Die dort durchgeführten Lolli-Tests werden durch das Land finanziert.

Bergheimer Hausarzt impft im Ikea in Köln-Ossendorf

12.38 Uhr: Hausarzt Dr. Johannes Friedhoff impft am Mittwoch, 29. Dezember, nicht in seiner Bergheimer Praxis, sondern im Ikea am Butzweilerhof in Köln-Ossendorf. Er habe 700 Impfdosen des Herstellers Moderna übrig und diese wolle er ab 10 Uhr an Personen ab 30 Jahren im Foyer des Möbelhauses verimpfen. Möglich sind Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

248 Infektionsfälle gemeldet – Vier weitere Todesfälle

6.12 Uhr: Das Robert-Koch-Institut hat am Dienstagmorgen 248 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus gemeldet. Damit sinkt die Inzidenz leicht auf 218,8, am Montag lag der Wert bei 225,1, am Sonntag bei 211,5 (korrigierte Angaben des LZG NRW). Die Zahl der nachweislich Infektionen steuert auf die 100.000er-Marke zu: 96.421 Corona-Infektionen gab es seit Beginn der Pandemie in Köln.

An den Folgen von Covid-19 sind vier weitere Personen in Köln gestorben. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Aufzeichnungen steigt auf 880.

Montag, 27. Dezember

Kölner Krisenstab nennt mögliche Gründe für Rückgang

18.28 Uhr: Alex Lechleuthner, leitender Notarzt der Kölner Feuerwehr ist im Kölner Krisenstab zuständig für die Koordination von Patienten und Klinikkapazitäten, und hat eine Einschätzung abgegeben, warum die Zahl der Coronapatienten, die in Kliniken behandelt werden müssen zurückgegangen ist.

Lage auf den Intensivstationen fast unverändert

9.30 Uhr: Die Zahl der Covid-Intensivpatienten auf den Kölner Kliniken blieb über die Weihnachtstage fast unverändert. Wie eine Sprecherin der Stadt dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ mitteilte, lagen am 26. Dezember 68 Covid-Intensivpatienten auf den Kölner Kliniken. Am 25. Dezember waren es demnach 69 Intensivpatienten, an Heiligabend 70.

Die Zahl der stationären Covid-Patienten ist über die Feiertage rückläufig gewesen: An Heiligabend waren es noch 194, einen Tag später 184 Patienten. Für den 26. Dezember meldet die Stadt 181 stationäre Covid-Paitienten.

322 neue Corona-Infektionen gemeldet – Zahl der Toten steigt auf 876

08.15 Uhr: Der Kölner Inzidenzwert ist wieder leicht gestiegen. Am Montagmorgen lag der Wert, der angibt, wie viele von 100.000 Kölnerinnen und Kölnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 225,1. Am zweiten Weihnachtstag lag er bei 209,8.

Die Zahl der Infizierten liegt um 322 höher als am Vortag. Seit Beginn der Pandemie haben sich 96.173 Menschen mit dem Virus in Köln infiziert.

Wie bereits in den vergangenen Wochen ist aber zu erwarten, dass der Wert aufgrund von Nachmeldungen noch nach oben korrigiert wird.

Die Hospitalisierungsrate in NRW liegt nach Angaben des RKI am Montagmorgen bei 3,61.

Vier weitere Todesfälle wurden ebenfalls gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben in Köln 876 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19.

Sonntag, 26. Dezember

271 neue Infektionen gemeldet – LZG korrigiert Inzidenzen

7.14 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für Köln 271 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus gemeldet, weniger als an den vergangen Tagen. Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es nachweislich 95.851 Infektionen mit dem Coronavirus.

Die Sieben-Tages-Inzidenz gibt das RKI am zweiten Weihnachtsfeiertag mit 209,8 an. Es ist allerdings davon auszugehen, dass dieser Wert noch nach oben korrigiert wird.

Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW, an das das Kölner Gesundheitsamt die Daten übermittelt, hat bereits Korrekturen für die vergangenen Tage vorgenommen: Die Inzidenz für den ersten Weihnachtstag wird jetzt mit 225,8 angegeben (zuvor 213,1), für Heiligabend 248 (218,1).

Samstag, 25. Dezember

440 Neuinfektionen gemeldet

08.50 Uhr: Am Samstag meldet das NRW-Landeszentrum Gesundheit 440 Corona-Neuinfektionen. Die Inzidenz sinkt demnach leicht auf 213,1. Zudem gibt es einen weiteren Todesfall. Allerdings bilden die Zahlen die aktuelle Lage nicht vollständig ab, das viele Ärzte und Labore nicht durchgehend geöffnet haben und aufgrund der Feiertage in Schulen und an Arbeitsplätzen weniger Screening-Tests gemacht werden.

Freitag, 24. Dezember

Stadt weitet Maskenpflicht auf Wochenmärkte aus

7.50 Uhr: Der Krisenstab der Stadt hat beschlossen, die Maskenpflicht ab dem 24. Dezember angesichts der Omikron-Situation noch einmal auszuweiten. Sie gilt jetzt neben den Weihnachtsmärkten auf allen Kölner Wochenmärkten, auf allen Einkaufsstraßen, in allen Fußgängerzonen und auf den Ringen.

Eine Karte, auf der alle Bereiche mit Maskenpflicht rot markiert sind, ist auf dieser Seite zu finden.

232 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle in Köln

6.30 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Freitagmorgen 232 neue Corona-Infektionen für Köln. Der Inzidenzwert liegt bei 218,1. Das ist ein Rückgang um 15,2 Punkte seit dem Vortag (233,3). Die Wert gibt an, bei wievielen von 100.000 Einwohnern ein PCR-Test in den vergangenen sieben Tagen positiv ausfiel. Obwohl es inzwischen keinen starken Meldeverzug mehr für Köln mehr gibt, wurde dieser Wert auch in den vergangenen Tagen durch Nachmeldungen teilweise stark nach oben korrigiert.

Es wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben damit 872 Menschen.

Donnerstag, 23. Dezember

Corona-Lage in Köln: 154 Omikron-Fälle in Köln – Reker ruft zum Tragen von FFP2-Masken auf

16.21 Uhr: In Köln sind aktuell 154 Fälle der Omikron-Variante des Coronavirus registriert worden. Die meisten Infektionen gehen laut Stadt Köln auf Urlauberinnen und Urlauber sowie Infektionen bei Feiern, Sport und der Arbeit zurück.

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henritte Reker (parteilos) ruft auch wegen der schnellen Verbreitung der Omikron-Variante zum Tragen von FFP2-Masken auf: „Mir machen die Zahlen aus Großbritannien und Dänemark große Sorgen. Die Omikron-Variante scheint sich rasend schnell auszubreiten, auch unter geimpften Menschen. Gerade vor den Feiertagen appelliere ich daher an alle Kölnerinnen und Kölner: Tragen Sie eine FFP2-Maske, wann immer es Ihnen möglich ist. Wenn Sie es noch nicht getan haben, lassen Sie sich bitte impfen oder boostern, um nicht schwer zu erkranken“, wird die OB in einer Mitteilung zitiert.

Reker sagt weiter: „Und bevor Sie sich mit Ihren Familien an den Feiertagen treffen, testen Sie sich bitte. Wir alle wünschen uns gerade an Weihnachten eine Rückkehr zu unserem normalen Leben. Aber es hilft nichts: Wir müssen erkennen, dass wir in dieser Pandemie erneut an einem Punkt sind, indem wir besonders vorsichtig sein müssen. Ich danke allen Kölnerinnen und Kölnern, die sich an Regeln halten, die sich impfen lassen und dadurch ihren Beitrag leisten, damit wir aus dieser Pandemie herauskommen.“ Die OB dankte außerdem Pflegekräften, Ärztinnen und Ärzten sowie Ordnungsbehörden, Polizei und Mitarbeitenden im Gesundheitswesen.

8000 freie Impftermine in Köln – Impf-Aktion im Dom

Die Stadt teilt außerdem mit, dass es noch viele freie Impftermine über die Weihnachtstage bis Jahresende gibt. Die Impfstellen am Neumarkt und der Lanxess-Arena haben 8000 freie Termine. An Heiligabend wird zwischen 10 und 14 Uhr am Kölner Dom geimpft. Eine Übersicht weitere Impf-Möglichkeiten gibt es hier. Für Kinder zwischen fünf und elf Jahren hat die Stadt 3000 weitere Impfdosen bestellt. Termine für Kinder-Impfungen können bei der Stadt online gebucht werden.

Derzeit sind 1053 Schülerinnen und Schüler sowie 219 Schulmitarbeitende infiziert. In den Kitas wurden 233 Infektionen bei Kindern und 77 bei Mitarbeitenden registriert

574 Neuinfektionen in Köln, drei neue Todesfälle

6.25 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Donnerstagmorgen 574 neue Corona-Infektionen für Köln. Der Inzidenzwert liegt bei 233,3. Das ist ein leichter Anstieg seit dem Vortag. Die Wert gibt an, bei wievielen von 100.000 Einwohnern ein PCR-Test in den vergangenen sieben Tagen positiv ausfiel. In den vergangenen Wochen war dieser Wert aber teilweise wenig verlässlich und wurde durch Nachmeldungen oft nach oben korrigiert.

Es wurden drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben damit 870 Menschen.

Mittwoch, 22. Dezember

Krisenstab legt Verbotszonen für Pyrotechnik fest

17.30 Uhr: Der städtische Corona-Krisenstab hat am Mittwoch die Verbotszonen für das Abbrennen von Pyrotechnik an Silvester festgelegt. Diese Bereiche würden aber erst mit der neuen Allgemeinverfügung gültig – voraussichtlich am Donnerstag, sagte ein Stadtsprecher. Das Böllerverbot dürfte zumindest publikumsträchtige Teile der Innenstadt umfassen. Für die Stunden des Jahreswechsels gilt ein Versammlungsverbot, außerdem ist das Abbrennen von Böllern und Raketen untersagt. Das Bühnenprogramm am Dom wurde gestrichen. Die nächste Sitzung des Krisenstabs ist für den 30. Dezember anberaumt

Stadt bietet kurzfristig Termine für Kinderimpfungen an

10:33 Uhr: Die Stadt Köln bietet kurzfristig Termine für Kinderimpfungen an. Auf Twitter hat die Stadt bekannt gegeben, dass zwischen dem 27.12. und dem 30.12. Termine für 5-bis 11-jährige Kinder in der Lanxess Arena zur Verfügung stehen. Die Termine können ab sofort online gebucht werden.

434 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle gemeldet

6.03 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für Köln am Mittwochmorgen 434 Neuinfektionen gemeldet. Damit würde die Sieben-Tages-Inzidenz auf 231,7 sinken, am Vortag lag sie bei 255,1. Allerdings gab es in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder Korrekturen der Zahlen nach oben, da Labore und das Kölner Gesundheitsamt überlastet waren.

Drei weitere Menschen sind nach Angabe des RKI an den Folgen von Covid-19 in Köln gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 867. Insgesamt wurden in Köln 94.334 Infektionsfälle mit dem Coronavirus registriert.

Dienstag, 21. Dezember

Corona-Impfungen im Kölner Dom an Heiligabend

9.17 Uhr: An Heiligabend sollen im Kölner Dom hunderte Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt werden. Die Impf-Aktion, bei der ausschließlich der Impfstoff der Hersteller Biontech/Pfizer verimpft wird, findet von 10 bis 14 Uhr im Dreikönigssaal statt. Impfen lassen kann sich jeder ab zwölf Jahren – egal ob zum ersten, zweiten oder dritten Mal.

RKI meldet acht neue Todesfälle am Dienstagmorgen

6.36 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstagmorgen erneut eine sinkende Sieben-Tage-Inzidenz für Köln ausgegeben. Demnach lag der Wert am Montag bei 255,1 und damit 18,2 Punkte unter der Inzidenz des Vortags. Insgesamt meldete das RKI 170 Neuinfektionen und acht weitere Todesfälle. Damit sind seit Beginn der Pandemie 864 Menschen in Köln an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Die Inzidenzen wurden rückwirkend noch einmal leicht nach oben korrigiert - allerdings nicht in einem Außmaß wie in den vergangenen Wochen. Der Bearbeitungsstau, der die Zahlen der Stadt über einige Wochen verfälscht hatte, scheint weitgehend bewältigt. So wird die Inzidenz für Freitag (hier im Blog Samstagmorgen) aktuell mit 277,8 angegeben (ursprünglich 258,9). Die Fallzahl wurde von 305 auf 493 korrigiert. (Hinweis d. Red.: An dieser Stelle stand kurzzeitig fälschlich, die Inzidenz sei auf 493 korrigiert worden. Bei der Ziffer handelt es sich jedoch um die Zahl der für den Tag gemeldeten Neuinfektionen).

Montag, 20. Dezember

LZG korrigiert Inzidenzen der vergangen Tage leicht nach oben

7.45 Uhr: Mittlerweile liegen vom Landeszentrum (LZG) die den Daten rückwirkend zugeordneten Infektionszahlen und korrigierten Inzidenzen der vergangenen Tage vor. Demnach gibt es nur noch kleine Differenzen zwischen den aktuell gemeldeten und den nachträglich korrigierten Zahlen. So ist die Inzidenz für Samstag um rund drei Punkte nach oben korrigiert worden. Es scheint also so zu sein, dass der Meldeverzug in Köln allmählich schwächer wird.

RKI meldet 139 Neuinfektionen – Zwei weitere Todesfälle

6.15 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montagmorgen 139 Neuinfektionen seit dem Vortag. Die Inzidenz stagniert nahezu, sie wird mit 273,3 angegeben, das sind 0,8 Punkte weniger als am Sonntag. Es wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie gestorbenen Menschen liegt damit bei 856.

Ob die Zahlen aus Köln nach dem starken Meldeverzug in den vergangenen zwei Wochen wieder verlässlich sind, ist noch unklar. Das Landeszentrum gibt derzeit noch keine aktuellen Werte an. Die Inzidenzen vom Ende der Woche waren am Samstag noch einmal nach oben korrigiert worden. Das heißt, auch die am Montag angegebene Sieben-Tages-Inzidenz spiegelt noch immer nicht Realität wider. Die Zahl von 139 Neuinfektionen seit Sonntag erscheint auch recht gering. so dass erneut Nachmeldungen und eine Korrektur erwartet werden können.

Sonntag, 19. Dezember

Inzidenzwert in Köln zieht wieder an – Zahl der Corona-Toten steigt auf 854

7.45 Uhr: Der Kölner Inzidenzwert klettert wieder. Am Sonntagmorgen lag der Wert, der angibt, wie viele von 100.000 Kölnerinnen und Kölnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 274,1. Am Vortag lag er bei 258,9.

Die Zahl der Infizierten ist um 435 höher als am Vortag. Seit Beginn der Pandemie haben sich 93.591 Menschen mit dem Virus in Köln infiziert.

Wie bereits in den vergangenen Tagen könnte es sein, dass der Wert aufgrund von Nachmeldungen noch korrigiert wird.

Keine Veränderungen gibt es bei der Hospitalisierungsrate in NRW. Diese liegt nach Angaben des RKI am Sonntagmorgen bei 3,78.

Ein weiterer Todesfall ist im Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Seit Beginn der Pandemie starben in Köln 854 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19.

Samstag, 18. Dezember

Laumann besucht Kinderimpfstraße in Köln

12.30 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat nach Angaben des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit am Samstagvormittag die Kinderimpfstraße in der Lanxess-Arena in Köln besucht und ein Bild von der Impfaktion dort gemacht.

Hospitalisierungsrate in NRW leicht rückläufig – Zahlen für Köln unübersichtlich

7.30 Uhr: Nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Samstagmorgen wurden aus Köln 540 neue Coronafälle gemeldet. Der Inzidenzwert, der angibt wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, wird mit 258,9 angegeben. Wie bereits in den vergangenen Tagen ist aber zu erwarten, dass der Wert aufgrund von Nachmeldungen noch nach oben korrigiert wird. Das Landeszentrum Gesundheit gibt für den Vortag 305 laborbestätigte Neuinfektionen an. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet.

Für den Freitag wurde die Inzidenz auf 311,7 korrigiert. Nach ersten Korrekturen lag sie am Donnerstag laut LZG bei 315,6, am Mittwoch bei 329.7, am Dienstag bei 385,7. Zum Vergleich: Am Dienstag hatte der Wert ursprünglich bei 299 gelegen. Für den Montag wurde die Inzidenz von ursprünglich 338,1 auf mittlerweile 447,3 korrigiert, also um mehr als 100 Punkte.

Seit dem Freitag gilt eine Allgemeinverfügung des Landes, in der deutlich wird, dass sie Zahlen aus Köln aktuell nicht verlässlich sind. Gelockerte Corona-Regelungen, die sich an einem vermeintlich niedrigeren Inzidenzwert orientieren, treten nicht in Kraft.

Die Hospitalisierungsrate in NRW liegt nach Angaben des RKI am Samstagmorgen bei 3,78 (-0,19 im Vergleich zum Vortag) und ist damit leicht rückläufig.

Freitag, 17. Dezember

Impfangebote für Kinder unter 12 Jahren

19.30 Uhr: Neben dem Angebot an der Lanxess Arena, das bis einschließlich Dienstag läuft, können sich Kinder unter zwölf Jahren in Köln auch bei niedergelassenen Kinderärztinnen und Kinderärzten impfen lassen. Über das Online-Portal der Stadt für die Terminbuchung können Kinder zudem am Bürgeramt Porz (Samstag von 10 bis 16 Uhr), am Gymnasium Rodenkirchen (Sonntag von 10 bis 16 Uhr) und am Bezirksrathaus Mühlheim (Montag von 13 bis 18 Uhr) gegen das Coronavirus geimpft werden.

In der „Kümmerei“ in Chorweiler (Osloer Straße 8) ist zudem ab Samstag ein sechstägiges Impfangebot von 11 bis 16 Uhr geplant. Hier sollen auf drei „Impfstraßen“ ohne vorherige Terminvereinbarung bis zu 400 Impfungen pro Tag durchgeführt werden. Ab Sonntag gilt dieses Angebot auch für Kinder unter zwölf Jahren.

Corona-Ausbruch nach Weihnachtsfeier in Kölner Brauhaus

16.50 Uhr: In Köln haben sich bei einer Weihnachtsfeier in einem Brauhaus 33 von 45 Teilnehmenden mit Corona infiziert. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Laut Gesundheitsamtsleiter Dr. Johannes Nießen seien noch nicht alle PCR-Tests ausgewertet, bei vier Personen konnte jedoch bereits die Omikron-Variante nachgewiesen werden. „Nach allem, was wir aktuell wissen, ist die Omikron-Variante hochansteckend. Nur geboostert ist man vor einer schweren Erkrankung gut geschützt. Daher nutzen Sie bitte das breite Impfangebot in Köln“, sagte Nießen.

Krisenstab will PCR-Regelung ab Samstag ändern

16.48 Uhr: Der Krisenstab hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, dass alle positiven PCR-Tests von Personen im Zuständigkeitsbereich des Kölner Gesundheitsamtes ab Samstag auf die Corona-Virus-Varianten untersucht werden, das teilte die Stadt am Freitag mit.

Bislang wurde eine Analyse nur bei begründetem Verdacht auf Vorliegen der Omikron-Variante durchgeführt. In Köln gibt es inzwischen 33 bestätigte Fälle einer Infektion mit der Omikron-Variante.

Aktuell gibt es 1.100 infizierte Schülerinnen und Schüler, von denen 539 im infektiösen Zeitraum in der Schule waren sowie 242 infizierte Mitarbeitende, von denen 142 im infektiösen Zeitraum in der Schule waren. Des Weiteren gibt es 232 infizierte Kita-Kinder, von denen 95 im infektiösen Zeitraum in der Kita waren, und 85 infizierte Mitarbeitende, von denen 39 im infektiösen Zeitraum in der Kita waren. Es befinden sich insgesamt 488 Kontaktpersonen aus Schulen und Kitas in Quarantäne.

Köln kann keine verlässlichen Zahlen vorlegen – Land reagiert

8.42 Uhr: Weil die Stadt Köln seit Tagen nicht in der Lage ist, verlässliche Zahlen zu Neuinfektionen und damit auch zur Sieben-Tage-Inzidenz zu veröffentlichen, greift das Land NRW nun ein. In einer Allgemeinverfügung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 16. Dezember heißt es, Köln habe nach Feststellung des Robert Koch-Instituts vom 6. Dezember an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Inzidenzwert von 350 überschritten. Damit seien die abweichenden Regelungen bereits ab dem 7. Dezember in Kraft getreten.

In Verwaltungsdeutsch heißt es in der Allgemeinverfügung:

Für die unter Ziffer 2. a) genannte kreisfreie Stadt [= Köln, Anm. d. Red.] wird die Fortgeltung der Beschränkungen nach § 6 Abs. 2 Satz 1 CoronaSchVO angeordnet. Die jeweils eingefrorenen Inzidenzwerte der letzten fünf Tage liegen zwar jeweils unter dem Schwellenwert von 350. Allerdings besteht eine signifikante Diskrepanz zwischen den jeweils aktuell gemeldeten und den nachgemeldeten Zahlen. Aus infektiologischer Sicht ist es geboten, die Verzögerungen bei der Erfassung der Infektionsdaten zu berücksichtigen. So lag der Inzidenzwert für die unter Ziffer 2. a) genannte kreisfreie Stadt [= Köln] unter Berücksichtigung der Nachmeldungen innerhalb der letzten fünf Tage mehrfach über dem Schwellenwert von 350. Vor diesem Hintergrund bleibt die aus § 6 Abs. 2 Satz 1 CoronaSchVO resultierende Kontaktbeschränkung erforderlich.

Das hat unter anderem Auswirkungen auf private Feiern. Sind alle Teilnehmer vollständig geimpft oder genesen, dürfen insgesamt nicht mehr als 50 Personen in Innenräumen zusammenkommen. Im Freien dürfen sich bis zu 200 Personen – ausschließlich Geimpfte und Genesene – versammeln. Für Personen, die keinen Nachweis einer Immunisierung haben, gelten die strengeren Kontaktbeschränkungen, also nur ein Haushalt plus zwei weitere Personen eines weiteren Haushalts.

Eine ausführliche Übersicht der Corona-Regeln in NRW lesen Sie hier.

LZG präzisiert Fallzahlen – Viele Nachmeldungen und Korrekturen

8.20 Uhr: Für Köln wurden am Freitagmorgen 725 Neuinfektionen gemeldet. Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW, das die Daten vom Kölner Gesundheitsamt übermittelt bekommt, hat nun die neuen Infektionsfälle zugeordnet: Es gibt erneut viele Korrekturen und Nachmeldungen.

Für die vergangenen vier Tage gibt das LZG nach Korrekturen die Zahl der Neuinfektionen nun mit: Donnerstag 234, Mittwoch 499, Dienstag 696 und Montag mit 366 an – in allen Fällen wurden die Zahlen nach oben korrigiert.

Auch die Inzidenz ist dadurch beeinflusst: Die Inzidenz am Donnerstag wurde mit 268,7 angeben, nun allerdings auf 315 korrigiert. Der für Mittwoch angegebene Wert 176,9 liegt nach den Korrekturen am Donnerstag und Freitag nun sogar bei 330,3.

Es bleibt zu erwarten, dass die Inzidenz faktisch höher liegt als tageweise angeben und weitere Korrekturen folgen.

Sechs weitere Todesfälle – 725 Neuinfektionen gemeldet

6.20 Uhr: Sechs weitere Personen sind an den Folgen des Coronavirus in Köln gestorben. Das geht aus den Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Freitagmorgen hervor. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie steigt somit auf 853.

Das RKI meldet am Freitagmorgen außerdem 725 Neuinfektionen mit dem Virus. Die Inzidenz wird aktuell mit 289,1 seitens des RKI angegeben, am Vortag wurde sie mit 268,7 angegeben. Allerdings kam es in den vergangenen Tagen zu vielen Nachmeldungen und Korrekturen der Daten, da das Kölner Gesundheitsamt und Labore überlastet waren. Die Folge: Die Inzidenzen der vergangenen Tage wurde nachträglich nach oben korrigiert. Es ist zu erwarten, dass weitere Korrekturen folgen.

Das Landeszentrum Gesundheit (NRW), an das das Kölner Gesundheitsamt die Daten übermittelt, ordnet die gemeldeten Fälle den Tagen zu. So wurden zuletzt kaum tagesaktuelle Fälle gemeldet, sondern es gab vor allem Nachmeldungen.

Donnerstag, 16. Dezember

LZG präzisiert Nachmeldungen – Inzidenz lag am Wochenende über 500

7.30 Uhr: Inzidenz deutlich nach oben korrigiert: Der Inzidenzwert lag am vergangenen Wochenende deutlich über 500. Das geht aus den Nachmeldungen und Aufschlüsselungen des Landeszentrums Gesundheit (NRW) vom Donnerstagmorgen hervor.So gibt das LZG die Inzidenz am Sonntag nach Korrekturen mit 502,7, für Samstag sogar mit 548,8 an (Stand 7.30 Uhr).

Das Robert-Koch-Institut hatte am Donnerstagmorgen 1642 Infektionen für Köln gemeldet. In der Aufschlüsselung des LZG NRW wird nun klar, dass die Zahl der Neuinfektionen auch viele Nachmeldungen enthält. Das Gesundheitsamt und Labore in Köln waren überlastet, nun wurden also viele Fälle nachgemeldet.

Für Mittwoch gibt das LZG bislang weiterhin nur zehn neue Infektionsfälle an, aber etwa für Dienstag nun 673 (zuvor 13) und für Montag 366 (zuvor 51). Es bleibt zu erwarten, dass weitere Nachmeldungen folgen und die Zahlen angepasst werden.

Lesen Sie hier, wie es zu den Nachmeldungen kommt und wieso die Zahlen nachträglich korrigiert werden.

Nachmeldungen führen zu Inzidenz-Korrektur

6.20 Uhr: Laut Robert Koch-Institut liegt die Inzidenz in Köln bei 268,7 und damit um 91,8 Punkte höher als am Vortag. Die Zahl der Neuinfektionen wird mit 1642 angegeben. Die Aussagekraft dieser Zahlen darf weiterhin bezweifelt werden, da es in Köln in den vergangenen Tagen immer wieder zu Meldeverzögerungen gekommen ist. Teilweise wurden wie am Mittwoch gar keine Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz war dementsprechend niedrig. Das Landeszentrum Gesundheit hat am Donnerstag noch keine aktuellen Zahlen.

Klar ist jedoch, dass es am Donnerstag offenbar Nachmeldungen gab. Anders ist die hohe Zahl der Neuinfektionen von über 1600 nicht zu erklären. Welchem genauem Datum der vergangenen Tage sie letztlich zugeordnet werden, bleibt abzuwarten. Es ist zu erwarten, dass weitere Nachmeldungen folgen und der Inzidenzwert weiter korrigiert wird.

Es wurden sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Die Anzahl der Menschen, die in Köln seit Beginn der Pandemie gestorben sind, liegt nun bei 847.

Mittwoch, 15. Dezember

Stadt verimpft Booster nun doch erst nach fünf Monaten

14:43 Uhr: Nachdem die nordrhein-westfälische Landesregierung zunächst die Booster-Impfung schon nach vier Wochen zugelassen hatte, hat die Stadt Köln nun doch ein neuer Impferlass erreicht.

Wie die Stadt mitteilt, soll die Boosterimpfung für alle Menschen ab 18 Jahren erst nach fünf Monaten erfolgen. Zumindest für diejenigen, die vorher mit AstaZeneca, BionTech oder Moderna geimpft wurden. Eine Boosterimpfung nach vier Wochen solle nur durchgeführt werden, wenn zu erwarten ist, dass der Impfwillige eine stark verminderte Immunantwort auf die Erstimpfung aufweise, heißt es von der Stadt.

Erst gestern hatte die Stadt mitgeteilt, Boosterimpfungen auch schon nach vier Wochen anzubieten, wenn das Land NRW genügen Impfstoff zur Verfügung stelle.

Weiterhin Zahlenchaos bei der Stadt

6.20 Uhr: Auch weiterhin gibt es ganz offensichtlich keine verlässlichen Zahlen zu Neuinfektionen und damit auch der Sieben-Tages-Inzidenz in Köln. Das Robert Koch-Institut gibt die Inzidenz als stark gesunken an – der Wert am Mittwoch liegt demnach bei 176,9. Es wird seitens des RKI allerdings nur eine Neuinfektion seit dem Vortag vermeldet.

Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) hat für Köln am Mittwoch noch gar keinen neuen Infektionsfall gemeldet (Stand 8.35 Uhr).

Auch die Nachmeldungen laufen weiterhin schleppend: So gibt das LZG die vergangenen drei Tage noch mit den den gleichen Zahlen der Infektionen an wie auch bereits am Dienstag – acht, 13 und 51 bestätigte Infektionsfälle. Zum Vergleich: An den Tagen davor wurden hunderte, am vergangenen Dienstag sogar 1330 Infektionsfälle bestätigt. Es wird erwartet, dass es auch hier noch deutliche Korrekturen gibt, was den Inzidenzwert stark nach oben verändern würde.

In dieser Tabelle finden Sie einen Überblick über die Erstmeldungen am Morgen im Vergleich zu den nachkorrigierten Werten (Stand: 15. Dezember 2021, 8 Uhr):

Datum* RKI (fixiert, ohne Korrektur) RKI / LZG NRW (mit Nachkorrektur) Abweichung 01.12.2021 397,7 409,2 11,5 02.12.2021 433,0 442,7 9,7 03.12.2021 454,1 474,1 20,0 04.12.2021 459,0 479,6 20,6 05.12.2021 435,2 497 61,8 06.12.2021 415,2 499,8 84,6 07.12.2021 403,7 520,7 117,0 08.12.2021 391,1 570 178,9 09.12.2021 392,3 559,2 166,9 10.12.2021 380,5 546,2 165,7 11.12.2021 368,1 533,2 165,1 12.12.2021 340,0 461,7 121,7** 13.12.2021 338,1 395,4 57,3** 14.12.2021 299,7 299,7 0** 15.12.2021 176,9 176,9 0**

*Datumsachsen zur Vergleichbarkeit angeglichen

**weitere deutliche Nachkorrekturen zu erwarten

Das Gesundheitsamt der Stadt Köln übermittelt die Zahlen an das LZG NRW und dieses dann an das Robert-Koch-Instutut. Aktuell kommt es in Köln zu einer Überlastung von Laboren und Gesundheitsamt, wodurch der Meldeverzug entsteht.

Dienstag, 14. Dezember

Stadt schaltet Portal für Kinderimpfungen frei

19.36 Uhr: Die Stadt Köln hat nun offiziell ihr Portal für Kinderimpfungen gegen das Coronavirus freigegeben. An zunächst vier Tagen, vom 17. bis 20. Dezember, bietet die Stadt Köln bei mobilen Impfaktionen und in der Lanxess Arena Impfungen an. Insgesamt seien 4000 Impfdosen verfügbar. Eine Terminvereinbarung ist unter https://kinderimpfung-koeln.impfsystem.de/visitor/ möglich.

Karnevalssitzungen werden abgesagt

14.10 Uhr: Ministerpräsident Hendrik Wüst hat in einer Pressekonferenz gemeinsam mit dem Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, eine weitgehende Absage des Sitzungskarnevals bekannt gegeben. Für eine Entscheidung zum Rosenmontagszug und zum Straßenkarneval wäre es allerdings noch zu früh.

Landeszentrum Gesundheit NRW korrigiert Meldedaten

6.57 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW hat die Corona-Daten für Köln korrigiert: Die zunächst für Montag angegebene Inzidenz von 338,1 wird nun mit 395,4 angegeben, ein drastischer Anstieg von 57,3 Punkten. Es wird aber erwartet, dass der Wert noch weiter nach oben korrigiert wird, weil nur acht, 13 und 51 Fälle für die vergangenen Tage gemeldet wurden.

Das Kölner Gesundheitsamt meldet die aktuellen Fallzahlen an das LZG. Aufgrund von aktueller Überlastung im Gesundheitsamt und Laboren werden Infektionsfälle nachgemeldet, was dann nachträglich die Inzidenz beeinflusst.

Wie drastisch der Meldeverzug ist, zeigt sich in den tageweise gemeldeten Fällen auf der Seite des LZG: Für Samstag wurden nur 51, Sonntag 13 und für Montag acht neue Infektionsfälle gemeldet. Zum Vergleich: Zuvor gab es mehrere hundert Infektionen am Tag, am vergangenen Dienstag, 7. Dezember, wurden sogar 1330 Infektionen laut LZG erfasst. Die extrem niedrigen Zahlen der Infektionsfälle aus den vergangen Tagen machen deutlich, dass wohl auch noch hier nachkorrigiert wird. Die tatsächliche Inzidenz läge deutlich höher als noch aktuell angegeben.

In dieser Tabelle finden Sie einen Überblick über die Erstmeldungen am Morgen im Vergleich zu den nachkorrigierten Werten (Stand: 14. Dezember 2021, 8 Uhr):

Datum* RKI (fixiert, ohne Korrektur) RKI / LZG NRW (mit Nachkorrektur) Abweichung 01.12.2021 397,7 409,2 11,5 02.12.2021 433,0 442,7 9,7 03.12.2021 454,1 474,1 20,0 04.12.2021 459,0 479,6 20,6 05.12.2021 435,2 497 61,8 06.12.2021 415,2 499,8 84,6 07.12.2021 403,7 520,7 117,0 08.12.2021 391,1 570 178,9 09.12.2021 392,3 559,2 166,9 10.12.2021 380,5 546,2 165,7 11.12.2021 368,1 533,2 165,1 12.12.2021 340,0 461,7** 121,7** 13.12.2021 338,1 395,4** 57,3** 14.12.2021 299,7 299,7** 0**

*Datumsachsen zur Vergleichbarkeit angeglichen

**weitere deutliche Nachkorrekturen zu erwarten

RKI gibt deutlich niedrigere Inzidenz an – Wieder Korrekturen erwartet

6.15 Uhr: Der Inzidenzwert für Köln ist weiterhin wackelig: Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert am Dienstagmorgen mit 299,7 an. Allerdings kam es in den vergangenen Tagen zu massiven Verzögerungen der gemeldeten Infektionsfälle. Es wird erwartet, dass auch dieser Wert noch korrigiert wird. Auf der Seite des Landeszentrums Gesundheit (LZG) NRW werden aktuell noch keine neuen Daten angegeben, vermutlich fehlen sie noch in der Berechnung der aktuellen Inzidenz.

Die Zahl der neuen Infektionsfälle gibt das RKI mit 641 an, auch hierzu gibt es beim LZG noch keine Angabe. Wann der Meldeverzug aufgeholt wird, ist noch unklar. Die Verzögerung bei den Daten liegt auch an der Überlastung des Gesundheitsamts und Laboren.

Ein weiterer Todesfall wurde registriert, seit Beginn der Pandemie sind in Köln 840 Personen an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Montag, 13. Dezember

Zahl der Covid-Intensivpatienten in Kölner Kliniken steigt

16.22 Uhr: Laut Stadt ist die Zahl der Patientinnen und Patienten, die wegen einer Corona-Infektion auf der Intensivstation behandelt werden müssen, im Vergleich zum Wochenende erneut gestiegen. Waren es am Samstag noch 72 und am Sonntag 74, sind es am Montag 77 Personen. Zudem werden aktuell 256 Personen wegen eines schwereren Krankheitsverlaufs stationär in einer Klinik behandelt. Dabei handelt es sich nicht nur um Kölnerinnen und Kölner, sondern auch um Menschen aus dem Umland.

Stadt wirbt für Impftermin in Nippes

15 Uhr: Die Stadt hat über den Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt, dass sich Menschen aktuell kurzfristig bei der Impfaktion an der Marienkirche in Nippes, Baudriplatz 17, ihre Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung abholen können.

Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig, Wartezeiten gebe es laut Stadt derzeit keine. Die Aktion läuft noch bis 16 Uhr.

Uwe Weiser Foto:

Inzidenz mit 338,1 angegeben

6.10 Uhr: Die Sieben-Tages-Inzidenz in Köln sinkt zumindest laut offizieller Angaben der Stadt weiter: Das Robert-Koch-Institut (RK) gibt den Wert am Montagmorgen mit 338,1 an. Am Sonntag war der Wert auf 340 gesunken, am Montag vor einer Woche lag der Wert noch bei 415,2. Die Zahl der Neuinfektionen gibt das RKI mit 750 an.

Allerdings kommt es seit Tagen zu massiven Meldeverzögerungen, da Labore und Gesundheitsamt überlastet sind. Das führt dazu, dass das zuständige Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW Infektionsfälle nachmeldet und so die Inzidenz häufig deutlich nach oben korrigiert. So werden zum Beispiel bislang für den Sonntag zwar insgesamt 750 neue Meldungen angegeben – davon entfallen allerdings nur drei auf den Sonntag selbst, bei den anderen Fällen handelt es sich um verspätete Meldungen. Ein Vergleich der Werte inklusive Nachmeldungen zeigt: Teilweise werden Infektionen nachgemeldet, die bereits vor zehn Tagen erkannt wurden.

In dieser Tabelle finden Sie einen Überblick über die Erstmeldungen am Morgen im Vergleich zu den nachkorrigierten Werten (Stand: 13. Dezember 2021, 8 Uhr):

Datum* RKI (fixiert, ohne Korrektur) RKI / LZG NRW (mit Nachkorrektur) Abweichung 01.12.2021 397,7 408,9 11,2 02.12.2021 433,0 442,5 9,5 03.12.2021 454,1 473,8 19,7 04.12.2021 459,0 479,0 20,0 05.12.2021 435,2 496,5 61,3 06.12.2021 415,2 499,2 84,0 07.12.2021 403,7 520,3 116,6 08.12.2021 391,1 570,1 179,0 09.12.2021 392,3 558,4 166,1 10.12.2021 380,5 544,2 163,7 11.12.2021 368,1 480,4 112,3 12.12.2021 340,0 405,1 65,1 13.12.2021 338,1 338,1 noch keine Korrektur möglich

*Datumsachsen zur Vergleichbarkeit angeglichen

Die Zahl der bislang registrierten Infektionen mit dem Coronavirus liegt am Montagmorgen bei 89.608 in Köln. Die Zahl der Todesfälle seit Pandemie-Beginn ist seit Sonntag unverändert – 839 Menschen sind in Folge von Covid-19 gestorben.

Sonntag, 12. Dezember

Impfaktionen am dritten Advent

12.20 Uhr: Auch am heutigen Sonntag gibt es in Köln einige Impfaktionen. An folgenden Orten können sich Interessierte ohne Termin impfen lassen oder sich online vorher anmelden.

Inzidenz geht weiter zurück – erneuter Meldeverzug bei Fallzahlen

7.20 Uhr: Die Inzidenz in Köln sinkt weiter. Am Sonntag meldet das Robert Koch-Institut (RKI) einen Wert von 340, das ist ein Rückgang um 28,1 Punkte im Vergleich zum Vortag. Am Samstag lag der Wert, der angibt, bei wievielen von 100.000 Einwohnern ein PCR-Test in den vergangenen sieben Tagen positiv ausfiel, bei 368,1, am Freitag bei 380,5. Die Zahl der Neuinfektionen wird mit 536 angegeben.

Es wurden außerdem zwei neue Todesfälle gemeldet. Die Zahl der Menschen in Köln, die bislang im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, liegt nun bei 839.

In letzter Zeit kam es allerdings zu Meldeverzögerungen bei den aktuellen Zahlen, da Labore und Gesundheitsamt überlastet sind. Das führte dazu, dass die Inzidenzen nachträglich vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) teilweise stark nach oben korrigiert werden mussten. Beispielsweise liegt die korrigierte Inzidenz für den 6. und 7. Dezember bei weit über 500, obwohl diese am Tag selber weitaus geringer gemeldet wurde. Dies wird höchstwahrscheinlich mit den Zahlen vom laufenden Wochenende ebenfalls in den nächsten Tagen passieren.

In dieser Tabelle finden Sie einen Überblick über die Erstmeldungen am Morgen im Vergleich zu den nachkorrigierten Werten (Stand: 12. Dezember 2021, 8 Uhr):

Datum* RKI (fixiert, ohne Korrektur) RKI / LZG NRW (mit Nachkorrektur) Abweichung 01.12.2021 397,7 408,1 10,4 02.12.2021 433 441,3 8,3 03.12.2021 454,1 472,6 18,5 04.12.2021 459 476,5 17,5 05.12.2021 435,2 493,9 58,7 06.12.2021 415,2 496,8 81,6 07.12.2021 403,7 517,6 113,9 08.12.2021 391,1 569,4 178,3 09.12.2021 392,3 535,3 143,0 10.12.2021 380,5 482,4 101,9 11.12.2021 368,1 416 47,9 12.12.2021 340 340 0,0

*Datumsachsen zur Vergleichbarkeit angeglichen

So meldet das LZG nur zwei neue Infektionsfälle für den Samstag in Köln – eine Zahl, die unmöglich korrekt sein kann.

Die Hospitalisierungsrate in NRW liegt bei 4,85.

Samstag, 11. Dezember

Drei Kölner laut Bericht in Expertenrat der Bundesregierung

11 Uhr: Neben den Virologen Christian Drosten und Hendrik Streeck sollen einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge auch drei Kölner dem neuen Corona-Expertenrat der Bundesregierung angehören. So tauchen neben den Namen von Thomas Mertens, Chef der Ständigen Impfkommission, Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts und Melanie Brinkmann, Virologin vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, auch die Namen von Prof. Christian Karagiannidis, Dr. Johannes Niessen und Prof. Jörg Dötsch in der Liste auf.

Karagiannidis ist Kölner Intensivmediziner und wissenschaftlicher Leiter des Divi-Intensivregisters, Niessen leitet das Kölner Gesundheitsamt und Dötsch leitet die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik Köln und ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin.

Der Expertenrat, der die Ampel-Koalition unter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Bekämpfung der Corona-Krise beraten soll, tritt laut „Welt am Sonntag“ am Dienstag zum ersten Mal zusammen. Insgesamt sollen 19 Expertinnen und Expertin auf dem Rat angehören.

Sieben-Tage-Inzidenz in Köln geht weiter zurück

7.35 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln ist am Samstag erneut gesunken. Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt sie am Samstag bei 368,1 und damit 12,5 Punkte unter dem Wert des Vortages. Erneut gibt es jedoch einen Meldeverzug bei den Corona-Fallzahlen. Für Freitag wurden bislang lediglich 81 Infektionen gemeldet, 54 für Donnerstag, 209 für Mittwoch. Das geht aus den Daten des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen hervor.

Gleichzeitig wurden die Inzidenzen der Vortage deutlich nach oben korrigiert. So lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln am Dienstag, 7. Dezember, nicht bei 403,7, wie zunächst vom RKI vermeldet, sondern bei 514.

In dieser Tabelle finden Sie einen Überblick über die Erstmeldungen am Morgen im Vergleich zu den nachkorrigierten Werten (Stand: 11. Dezember 2021, 8 Uhr):

Datum RKI (ohne Korrektur) RKI/LZG NRW (mit Nachkorrektur) Abweichung 01.12.2021* 397,7 407,8 10,1 02.12.2021 433 440,8 7,8 03.12.2021 454,1 472 17,9 04.12.2021 459 475,6 16,6 05.12.2021 435,2 492,6 57,4 06.12.2021 415,2 493,5 78,3 07.12.2021 403,7 514 110,3 08.12.2021 391,1 539,6 148,5 09.12.2021 392,3 487,3 95 10.12.2021 380,5 432,6 52,1 11.12.2021 368,1 368,1 0

*Datumsachsen zur Vergleichbarkeit angeglichen

Freitag, 10. Dezember

Kölner Uniklinik will weitere Covid-Station eröffnen

19.44 Uhr: Wegen steigender Zahlen von Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung will die Kölner Uniklinik eine weitere Covid-Station eröffnen. „Die Vorbereitungen dafür treffen wir derzeit“, sagte Michael Hallek, Direktor der Klinik I für Innere Medizin, dieser Zeitung. „Ich will unter keinen Umständen, dass es auf meinen Stationen zu einer Triage kommt.“

Auf der Uniklinik liegen derzeit zwölf Covid-Intensivpatienten. Zu Beginn dieser Woche waren es noch acht. In den Kölner Krankenhäusern wurden am Freitag insgesamt 244 Corona-Infizierte behandelt, 69 davon auf Intensivstationen, wie eine Stadtsprecherin mitteilte. Internist Hallek sprach von „einer gerade noch kontrollierbaren Situation mit hoher Anspannung“.

Messe setzt Zeichen für die Corona-Impfung

19 Uhr: Die Kölner Messe hat am Freitagabend zur Unterstützung der vielfältigen aktuellen Impf-Kampagnen eine Aktion gestartet, um ein Zeichen für die Corona-Impfung zu setzen. Jede Impfung wirke sich nicht nur positiv auf die Gesundheit aller aus, sondern auch auf das Messegeschehen in Deutschland, so die Messe.

Kölner Messe wirbt mit einer riesigen Spritze für das Impfen. Max Grönert Foto:

Am Abend war auf der Frontseite des Messehochhauses ab 18 Uhr eine überdimensionale Impf-Spritze zu sehen, die in Richtung der Zoobrücke leuchtete. Das Bild entstand mithilfe an- und ausgeschalteter Lichter in den Büroräumen und wird noch bis zum Montagmorgen zu sehen sein.

Maskenpflicht wird ausgeweitet

16.26 Uhr: Die Maskenpflicht gilt ab sofort zusätzlich auch in sämtlichen Fußgängerzonen, auf den Ringen und allen Einkaufsstraßen in Köln – täglich von 10 bis 22 Uhr. Das hat der städtische Krisenstab am Freitag beschlossen. Zuvor beschränkte sich die Maskenpflicht lediglich auf alle Kölner Weihnachtsmärkte, den Wallrafplatz, die Hohe Straße sowie die Schildergasse. Verstöße gegen die Maskenpflicht werden mit einem Bußgeld von 150 Euro geahndet.

Fünf bestätigte Fälle der Omikron-Variante in Köln

16 Uhr: In Köln gibt es mittlerweile fünf bestätigte Fälle einer Infektion mit der Omikron-Variante. Laut Stadt handele es sich dabei um vier Männer und eine Frau. „Die Fälle hängen, soweit dies bislang ermittelt werden konnte, nicht zusammen“, heißt es vonseiten der Stadt.

Grundsätzlich müssen laut Bundesvorgabe zehn Prozent der positiven Fälle per Sequenzierung auf eine mögliche Mutation untersucht werden. Zudem lässt das Kölner Gesundheitsamt in Verdachtsfällen – beispielsweise bei Reiserückkehrenden aus Südafrika und Kontaktpersonen von Reiserückkehrenden – eine Typisierung durchführen, um eine mögliche Infektion mit der Omikron-Variante zu entdecken. Der Unterscheid: Bei der Sequenzierung wird das komplette Genom entschlüsselt, bei der Typisierung werden hingegen nur Teile des Genoms auf Mutationen untersucht.

„Nach allem, was wir aktuell wissen, ist die Omikron-Variante hochansteckend. Es ist zu befürchten, dass sie sich rasant ausbreiten wird und möglicherweise in stärkerem Maße die Fähigkeit hat, die Immunabwehr auch bei Geimpften zu überlisten“, sagt Johannes Nießen, Leiter des Gesundheitsamtes. Umso wichtiger sei es daher, sich schnellstmöglich boostern zu lassen. „Und wer bislang noch nicht geimpft ist, sollte jetzt das breite Impfangebot nutzen. Nur eine vollständige Impfung bietet einen guten Schutz vor einer schweren Erkrankung“, so Nießen weiter.

Weitere Corona-Impfaktionen in Köln geplant

14 Uhr: In Köln können sich Menschen am kommenden Samstag, 11. Dezember, im Hostel „Die Wohngemeinschaft" in der Richard-Wagner-Straße 39 gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Aktion ist Teil eines Pilotprojekts zum Impfen im Hotel, das Impfärzte des vormaligen Impfzentrums in Bergisch Gladbach starten.

Ein neues mobiles Impfzentrum ist auch in Köln-Ehrenfeld geplant. Die Impfaktion findet am Samstag, 18. Dezember, und Sonntag, 19. Dezember, von 9 bis 19 Uhr in der Oskar-Jäger-Straße 117-123 statt. Eine Terminvereinbarung ist erwünscht.

Inzidenz sinkt am Freitag leicht – fünf weitere Todesfälle

​6.22 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln ist nach einem leichten Anstieg am Donnerstag am Freitag erneut gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert am Freitagmorgen mit 380,5 an, 11,8 Punkte weniger als am Vortag. Zudem meldete das RKI 545 Neuninfektionen, seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in Köln damit 87.660 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Außerdem meldete das Institut fünf weitere Todesfälle. Die Zahl der an Folgen von Covid-19 gestorbenen Menschen steigt damit auf 837.

Das Kölner Gesundheitsamt übermittelte am Freitag zunächst nur 64 neue Corona-Infektionen an das Landeszentrum für Gesundheit NRW, zusammen mit zahlreichen Nachmeldungen für die Vortage. Daher kann damit gerechnet werden, dass die Inzidenz im Nachhinein noch deutlich nach oben korrigiert werden könnte. (red)